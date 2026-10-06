رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از اقدامات و رفتارهای آمریکایی‌ها با ایران مطابق قوانین بین‌المللی نیست، افزود: با دشمنی که هر روز ترور، تحریم، فشار و تهدید می‌کند و پیمان‌شکن است، مذاکره معنا ندارد و ملت ما نیز چنین رویکردی را نمی‌پذیرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز دوشنبه (13مهرماه) در دیدار آقای آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه و تجارت بین‌الملل ارمنستان با اشاره به روابط بسیار خوب و دوستانه میان دو کشور، ابراز امیدواری کرد که این مناسبات در تمامی زمینه‌ها بیش از پیش گسترش یابد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تحولات اخیر منطقه و شرایط حساس کنونی، اظهار داشت: مشکل ما با آمریکا این است که هر بار به میز مذاکره می‌آییم، بلافاصله جنگ به ما تحمیل می‌شود. تاکنون سه بار پس از گفت‌وگو به ما حمله کرده‌اند و این نشان می‌دهد که آنها به دنبال گفت‌وگو نیستند، بلکه هدف‌شان ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران

است. پزشکیان افزود: جمهوری اسلامی ایران بارها صداقت خود را در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای به اثبات رسانده و بیشترین نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دنیا مربوط به کشور ما بوده است؛ با این حال، آمریکا با ادعاهای دروغین، ایران را تحت فشار قرار داده است.

وی ادامه داد: در سخنرانی خود در سازمان ملل اعلام کردم که آماده گفت‌وگو و راستی‌آزمایی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای هستیم، اما مشکل اینجاست که هر بار بازرسان به ایران آمده‌اند، مراکز هسته‌ای و دانشمندان ما شناسایی و پس از آن این مراکز بمباران و دانشمندان ما ترور شده‌اند. با چه منطقی باید مراکز علمی و دانشگاهی ما بمباران شوند؟ این در حالی است که طبق حقوق و قوانین بین‌المللی، حق ندارند مراکز هسته‌ای تحت نظارت آژانس را مورد حمله قرار دهند.

پزشکیان اقدامات جنایتکارانه آمریکا در حمله به ایران و سپس ادعای مذاکره را از مصادیق فریبکاری آنان عنوان و تصریح کرد: آنها پاسخ نمی‌دهند که به چه جرمی 168 کودک مظلوم میناب را به شهادت رساندند و خجالت نمی‌کشند و همچنان ادعای حقوق بشر دارند. دنیایی که مدعی تمدن است، اما در عمل متوحش شده، مشکل امروز ماست.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از اقدامات و رفتارهای آنان با ایران مطابق قوانین بین‌المللی نیست، افزود: با دشمنی که هر روز ترور، تحریم، فشار و تهدید می‌کند و پیمان‌شکن است، مذاکره معنا ندارد و ملت ما نیز چنین رویکردی را نمی‌پذیرد.

پزشکیان خاطرنشان کرد: بحمدالله مردم ما استوار ایستاده‌اند. همسایگان بسیار خوبی داریم، ارتباطات خود را تقویت خواهیم کرد و فشارها را نیز خنثی می‌کنیم.

وزیر امور خارجه و تجارت بین‌الملل ارمنستان نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با دکتر پزشکیان، سلام‌های گرم نخست‌وزیر این کشور را به رئیس‌جمهور اسلامی ایران ابلاغ کرد.

زمینه را برای تقویت مراودات اقتصادی، علمی و فرهنگی فراهم کنید

همچنین پزشکیان روز سه‌شنبه (14 مهرماه) در جریان مراسم معارفه و بدرقه سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در کشورهای امارات متحده عربی، یونان، ایتالیا، اوگاندا و سنگال ضمن آرزوی موفقیت در انجام امور مأموریت‌های محوله و گسترش تعاملات همه‌جانبه با کشورهای مذکور اظهار داشت: امیدوارم سفر خوبی در پیش داشته باشید و مأموریت‌های خود را به درستی در مسیر دفاع از منافع ملی و گسترش مراودات چندجانبه و به‌طور خاص اقتصادی انجام بدهید.

رئیس‌جمهور با تأکید بر تعمیق ارتباطات فرهنگی و چندجانبه با همسایگان و سایر کشورها این مأموریت را به سفرا ابلاغ کرد تا محیط را برای تقویت روابط چندجانبه و توسعه مراودات علمی، فرهنگی، اقتصادی ورزشی و هنری فراهم کنند.

می‌توانیم نقشه راه همکاری‌های راهبردی ایران

و هند را پایه‌ریزی کنیم

علاوه‌بر این رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه (14‌مهرماه) در آیین رسمی دریافت استوارنامه آقای «ویش وش نگی» سفیر جدید هند در جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر روابط تاریخی، دیرینه و دوستانه میان دو کشور، بر ضرورت پیگیری و عملیاتی شدن توافقات و تفاهمات حاصل‌شده در جریان سفر اخیر خود به هند تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به سفر اخیر خود به هند و استقبال گرم مقامات این کشور اظهار داشت: در جریان این سفر، گفت‌وگوهای گسترده و سازنده‌ای با مقامات عالی‌رتبه هند انجام شد و تفاهمات بسیار خوبی میان دو کشور شکل گرفت که تأکید کرده‌ام این تفاهمات باید هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا و عملیاتی شدن شود.

وی افزود: معتقدم در چارچوب کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور می‌توانیم نقشه راه همکاری‌های راهبردی و بلندمدت ایران و هند را پایه‌ریزی کنیم و با تعریف سازوکارهای اجرائی مشخص، زمینه تحقق ظرفیت‌های موجود در روابط دو کشور را فراهم ‌آوریم.

در مسیر تحکیم و توسعه روابط دو‌جانبه

گام‌های مؤثر برداشته شود

خبر دیگه اینکه پزشکیان در آیین رسمی دریافت استوارنامه آقای کریستین آتزن، سفیر جدید دانمارک در جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر رویکرد صلح‌طلبانه و تعامل‌گرایانه ملت ایران، اظهار داشت: ملت ایران در طول تاریخ همواره ملتی صلح‌طلب بوده و صلح، آرامش، ارتباط سازنده و تعامل سالم با سایر کشورها را دنبال کرده است و دانمارک نیز یکی از کشورهایی است که ایران خواهان توسعه روابط و تعاملات با آن است. وی با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه تعاملات و همکاری‌های دوجانبه افزود: ما از هرگونه همکاری، انتقال تجربه و مشارکت با کشورهای مختلف، از جمله دانمارک، در حوزه‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی استقبال می‌کنیم و معتقدیم توسعه تعاملات در این عرصه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق روابط و تقویت مناسبات میان دو کشور باشد. رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد سفیر جدید دانمارک در دوره مأموریت خود در تهران بتواند در مسیر تحکیم و توسعه روابط دوجانبه گام‌های مؤثری بردارد و گفت: امیدوارم در مدت حضور خود در ایران، در راستای گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و دانمارک در همه زمینه‌ها موفق باشید.

روابط ایران و تایلند می‌تواند بیش از پیش گسترش یابد

پزشکیان در آیین رسمی دریافت استوارنامه آقای «سیک نوپتای سونگ» سفیر جدید تایلند در جمهوری اسلامی ایران، نیز با ابراز امیدواری نسبت به نقش‌آفرینی وی در توسعه مناسبات دو کشور، اظهار داشت: امیدواریم حضور و مسئولیت جنابعالی در ایران زمینه‌ساز توسعه هرچه بیشتر ارتباطات و همکاری‌های میان دو کشور در تمامی زمینه‌ها باشد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده موجود برای توسعه مناسبات ایران و تایلند، افزود: روابط دو کشور می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی، علمی و فناوری بیش از پیش گسترش یابد و با نگاهی تاریخی، می‌توان پیوندها و مناسبات میان دو کشور را مستحکم‌تر کرد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: با نگاهی که به روابط دو کشور داریم، توسعه مناسبات ایران و تایلند کاملاً امکان‌پذیر است و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد روابط خود با تایلند را در زمینه‌های مختلف گسترش دهد؛ چرا که این همکاری‌ها در نهایت به نفع هر دو کشور خواهد بود.

به گزارش ایرنا، پزشکیان همچنین با اشاره به جایگاه و نقش سفرا در توسعه روابط میان کشورها، گفت: نقش مهم سفرا، ایجاد و تسهیل ارتباطات تجاری، تقویت همبستگی و تعاملات میان ملت‌ها و همچنین فراهم کردن زمینه برای به اشتراک گذاشتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو کشور است و امیدوارم جنابعالی در این زمینه موفق باشید.