ساختار نوین نظارت بر سکوهای تبادل طلا

تحولات شتابان در فناوری‌های مالی (فین‌تک) و پیدایش بازارهای نوین دارایی، شیوه‌های مدیریت نقدینگی خرد را در ایران و جهان دستخوش دگرگونی بنیادین کرده است. سکوهای برخط تبادل طلا و فلزات گران‌بها، در سال‌های اخیر توانسته‌اند نقش واسطه‌ای کارآمدی را برای تجمیع سرمایه‌های کوچک و حفظ قدرت خرید مردم ایفا کنند.

این جریان در صورت اتصال هوشمندانه به زنجیره ارزش، قادر است به موتور محرکی برای ثبات‌بخشی به اقتصاد خرد تبدیل شود. با این وجود، بزرگ‌ترین مانع در مسیر بالندگی این ظرفیت، تداوم نگاه جزیره‌ای و استفاده از الگوهای سنتی کنترل در مواجهه با ابزارهای دیجیتال است.

در اقتصاد مدرن، مفهومی با عنوان «تطبیق سامانه‌ای پیوسته» وجود دارد که به معنای جاسازی قواعد نظارتی در تاروپود سامانه‌های تراکنشی است. این الگو نشان می‌دهد که نظارت مؤثر، دیگر از مسیر صدور گواهی‌نامه‌های کاغذی یا بازرسی‌های دوره‌ای و مقطعی حاصل نمی‌شود.

وقتی ساختار اجرایی بر شیوه کهنه ممیزی‌های گذشته‌نگر اصرار می‌ورزد، اصطکاک میان نهادهای نظارتی و کسب‌وکارهای نوآور تشدید می‌شود. نتیجه این اصطکاک فرسایشی، بلاتکلیفی بازیگران شفاف بخش خصوصی و در سوی دیگر، باز ماندن میدان برای فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی است.

چالش اصلی در اکوسیستم معاملات دارایی‌های زرین، ماهیت پرسرعت تسویه و لزوم شفافیت در لحظه است. در شیوه‌های گذشته، نظارت همواره «پس از وقوع» تخلف آغاز می‌شد. این رویکرد انفعالی نه‌تنها ریسک نکول و تفاوت میان موجودی اعلامی با ذخایر فیزیکی را کاهش نمی‌دهد، بلکه پس از ایجاد بحران، کل ساختار مالی را با تنش مواجه می‌سازد.

برای پیشگیری از این سناریوی تلخ، باید رویکرد ممیزی به سمت معماری «نظارت درون‌ساخت» تغییر جهت دهد؛ رویکردی که در آن رصد اطلاعات به صورت برخط و هم‌زمان با شکل‌گیری هر تراکنش رخ می‌دهد. ایجاد درگاه‌های ارتباط داده‌ای استاندارد میان سکوهای دیجیتال و پایگاه‌های حاکمیتی، نقطه آغاز این تحول بنیادین است. با چنین سازوکاری، اعتبارسنجی میزان فلز فیزیکی در خزینه‌ها، ارزیابی سقف تعهدات و پایش الگوهای نامتعارف قیمت‌گذاری، بدون نیاز به دخالت دستی و در کسری از ثانیه امکان‌پذیر خواهد بود.

این مدل از پایش، نه‌فقط بار سنگین استعلام‌های مکرر اداری را از دوش کارآفرینان برمی‌دارد، بلکه کارآمدترین شیوه برای صیانت از اعتماد عمومی است. وقتی مشتری بداند که موجودی طلا در خزانه، به صورت لحظه‌ای با تراکنش‌های آنلاین تطبیق داده می‌شود، ترس از «کسری ذخایر» به حداقل می‌رسد؛ موضوعی که خود به تقویت ثبات مالی منجر خواهد شد.

بهره‌گیری از «محیط‌های کنترل‌شده آزمایشی» (Regulatory Sandbox) می‌تواند بستری امن برای آزمایش مدل‌های نوین کسب‌وکار فراهم کند. این چارچوب انعطاف‌پذیر به تنظیم‌گران اجازه می‌دهد بدون متوقف ساختن نبض فناوری، ریسک‌های سیستمی را بسنجند و متناسب با رشد واقعی بازار، قواعد تطبیق را بازآفرینی کنند. نظارت داده‌محور و هوشمند به معنای کاهش استانداردها یا رهاسازی فضای مبادلات نیست، بلکه مدرن‌ترین و بی‌خطاترین روش برای حاکمیت قانون در دنیای دیجیتال به شمار می‌رود. درواقع، این محیط‌ها فرصتی است تا رگولاتور به جای ایستادن در مقابل نوآوری، به «شریک استراتژیک» توسعه‌دهندگان تبدیل شود.

مدیریت صحیح ابزارهای نوین تبادل دارایی، مستلزم گذار شجاعانه از فرآیندهای ایستا به سمت زیرساخت‌های دینامیک و مبتنی بر تحلیل داده است. اگر اعتماد متقابل میان نهادهای سیاست‌گذار و توسعه‌دهندگان فناوری بر مبنای شفافیت سامانه‌ای شکل بگیرد، ظرفیت این سکوها به خدمت انضباط پولی و توانمندسازی جامعه درخواهد آمد.

درنهایت باید گفت که تأخیر در اصلاح این ریل‌گذاری، هزینه‌های اقتصادی مضاعفی بر کشور تحمیل خواهد کرد. در جهانی که سرعت جریان‌های مالی در آن به ثانیه رسیده، نظارت با ابزارهای کاغذی مانند تلاش برای کنترل ترافیک با چراغ‌راهنمایی‌های قدیمی در عصر خودروهای خودران است.

تجهیز ابزارهای نظارتی به دانشِ روز، پیش‌نیاز قطعی بقا و کارایی در اقتصاد دیجیتال است. ما نیازمند نظارتی هستیم که نه «محدودکننده»، بلکه «تسهیل‌گرِ هوشمند» باشد؛ نظارتی که در آن حاکمیت قانون، نه با دیوارکشیدن، بلکه با شفافیتِ داده‌ای تضمین شود. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت بازارهای نوین دارایی، به پناهگاهی امن برای مردم و ابزاری کارآمد برای سیاست‌گذار تبدیل شوند.

سید رضا راستی الحسینی