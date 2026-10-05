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کد خبر: ۳۳۹۴۲۰
تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
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جذب ۶۰ سرمایه‌گذار جدید در شرایط جنگ و تحریم در شهرک‌های صنعتی قزوین

قزوین- خبرنگار کیهان: 
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین از جذب و انعقاد قرارداد با ۶۰ متقاضی جدید سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان خبر داد و تأکید کرد: علی‌رغم تشدید تحریم‌های ظالمانه و شرایط ناشی از جنگ تمام‌عیار اقتصادی، جریان تولید با صلابت ادامه داشته و اشتیاق فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و توسعه خطوط تولید در قزوین رو به افزایش است.
شهریار کشاورز شاهباز با اشاره به استمرار پویایی صنعتی در استان اظهار داشت: دشمنان با اتخاذ رویکرد فشار اقتصادی و تحریم‌های ناعادلانه به دنبال متوقف ساختن نبض تولید کشور بودند؛ اما اراده صنعتگران، کارآفرینان و مدیران جهادی خلاف این خواسته را به اثبات رسانده كه ورود ۶۰ سرمایه‌گذار جدید در حوزه‌های صنعتی، کارگاهی و صنفی در 33 هکتار از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در شش‌ماهه اول سال جاری نشانه‌ای عینی از اعتماد بخش خصوصی به زیرساخت‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و آینده روشن صنعت در استان قزوین است.
وی با بیان اینکه تکمیل زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیند واگذاری اراضی صنعتی در اولویت راهبردی این شرکت قرار دارد، تصریح کرد: براساس آخرین ارزیابی‌ها، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذار و استقبال بخش خصوصی طی سال جاری در شهرک‌های صنعتی «خرمدشت» و «حکیمیه» به ثبت رسیده است. موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر، دسترسی مناسب به شریان‌های ارتباطی، تأمین نیازهای زیربنایی استان موجب شده تا شهرک‌های صنعتی به کانون‌های اصلی استقرار صنایع نوین، اشتغال‌زا و صادرات‌محور بدل شوند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین در ادامه بر سیاست‌های حمایتی این مجموعه از صنایع کوچک و متوسط تأکید کرد و افزود: توسعه اراضی صنعتی همگام با تأمین پایدار انرژی، بازچرخانی پساب‌های صنعتی، احداث شهرک‌های تخصصی و حمایت از خوشه‌های کسب‌وکار در دستور کار شبانه‌روزی ماست. ما معتقدیم هر قرارداد جدید واگذاری زمین، گامی استوار در مسیر تقویت امنیت اقتصادی و خنثی‌سازی تکانه‌های تحریم است.
کشاورز شاهباز در پایان ضمن تقدیر از تعامل سازنده دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی و نظارتی استان در رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: چرخ تولید در قزوین نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با انگیزه، همدلی و همت مضاعف در حال حرکت رو به جلو است.

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