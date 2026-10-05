شیراز-خبرنگار کیهان:

در مراسمی در اداره کل زندان‌های استان فارس ۳۰۰ بسته کمک تحصیلی شامل کیف و لوازم‌التحریر مناسب برای سه گروه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم بین ۳۰۰ دانش‌آموز از خانواده‌های نیازمند زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان شیراز توزیع شد.

نماینده مدیر کل زندان‌های استان فارس در این آیین گفت: به مناسبت فرا رسیدن ماه مهر و سال تحصیلی جدید، این لوازم تحریر به همت هیأت مدیره انجمن حمایت زندانیان شیراز و با کمک جمعی از خیرین حامی انجمن حمایت زندانیان تأمین و بین خانواده‌های زندانیان توزیع گردیده است.

مهدی نعمتی اظهار داشت: ارزش هر بسته کمک تحصیلی ۳۵ میلیون ریال می‌باشد که مجموعاً بیش از ۱۰ میلیارد ریال جهت این موضوع از سوی خیرین تأمین اعتبار شده است.

وی همچنین با بیان اینکه ۴۵ نفر از این دانش‌آموزان، مرتبط با خانواده‌های نیازمند زندانیان آزاد شده از زندان بوده‌اند که تحت پوشش خدمات مرکز مراقبت بعد از خروج قرار دارند، اظهار داشت: افزون بر این طبق مصوبه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شیراز و به دستور دادستان کل استان فارس، به فرزندان در حال تحصیل خانواده‌های نیازمند زندانیان در مقطع آموزش عالی ۵۰ میلیون ریال، دانش‌آموزان در حال تحصیل در مقطع متوسطه اول و دوم ۳۰ میلیون ریال و به دانش‌آموزان در حال تحصیل در مقطع دبستان ۲۰ میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی به‌صورت نقدی اختصاص یافته است. فاضل کاویانی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شیراز نیز در این آیین ضمن تقدیر از جامعه خیرین که بستر ارائه کمک‌های مؤثر به خانواده‌های نیازمند زندانیان را فراهم می‌نمایند؛ گفت: ۱۵۰۰ خانواده نیازمند زندانیان، تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان کلانشهر شیراز قرار دارند که بیش از ۲۵ عنوان خدمتی همچون کمک هزینه مسکن، کمک هزینه تحصیل، هزینه‌های درمانی، تأمین لوازم ضروری منزل، خدمات حرفه‌آموزی منجر به خوداشتغالی و همچنین خدمات مشاوره-فرهنگی و اجتماعی علاوه بر مستمری ماهیانه به آنان پرداخت می‌شود.