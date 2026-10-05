ابلاغ پیام رهبر انقلاب به مردم خوزستان با اعزام نماینده ویژه

اهواز - خبرنگار کیهان:

هیئت دفتر مقام معظم رهبری در سفری به استان خوزستان، ضمن ابلاغ سلام و پیام رهبر انقلاب به مردم شریف این استان، مشکلات قانونی و اعتباری و دغدغه‌های مردم را بررسی و پیگیری کرد.

به گزارش خبرنگار ما، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز، با گرامیداشت یاد و خاطره ۲۴ هزار شهید استان، در این رابطه اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنیم که هیئتی از طرف دفتر مقام معظم رهبری تشریف آوردند و برای مشکلات عدیده‌ای که در این چند جنگ ایجاد شده بود، گزارش مفصلی به این هیأت تقدیم شد.

وی با تشریح اهداف این سفر خاطرنشان کرد: در عرصه‌های گوناگون، مباحث مطرح و یادداشت شد و قرار شد چند نامه به محضر مقام معظم رهبری نوشته شود؛ در برخی جاها مشکلات و گیر و گره‌های قانونی داریم که باید حتماً برطرف شود و در برخی جاها نیاز به اعتبار است که باید به دستگاه‌های مربوطه تزریق شود. امام جمعه اهواز با اشاره به دغدغه‌های اصلی مردم استان گفت: اشتغال و مسکن از دغدغه‌های مردم عزیز استان خوزستان است و این موارد ان‌شاءالله توسط این هیئت بزرگوار پیگیری می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین وکیل پور، نماینده ویژه رهبر انقلاب، نیز با حضور در مناطق مرزی و عملیاتی، ضمن تکریم نظامیان، نیروهای مردمی و مرزبانان، سلام مقام معظم رهبری را به آنان ابلاغ کرد و از ایستادگی و مقاومت این عزیزان در سخت‌ترین نقاط قدردانی نمود. وی با اشاره به میزبانی مردم مقاوم خوزستان از نظامیان، اظهار داشت: استان خوزستان و مردم مقاوم آن، مثل همیشه از نظامیان عزیز میزبانی می‌کنند؛ این عزیزان همان‌طور که در دوران دفاع مقدس دین خود را ادا کردند، اکنون نیز در شکلی دیگر وارد میدان شده‌اند و با تمام وجود زحمت می‌کشند. نماینده ویژه رهبر انقلاب با تشریح هدف این سفر تصریح کرد: سفر ما به خدمت این بزرگواران برای آن بود که سلام آقا را به آنان برسانیم و از این عزیزان تکریم کنیم؛ در این مسیر، خانواده‌هایشان نیز همراه بودند و در کنار آنان، نیروهای مردمی نزدیک به هفت ماه است که در اینجا مرزبانی می‌کنند و نیروهایی از استان‌های مجاور نیز آمده‌اند. وی در ادامه با اشاره به اهمیت کار جهادی نظامیان تأکید کرد: ان‌شاءالله بیش از این بتوانیم به خدمت همه عزیزان برسیم و به دوستان سپاه، ارتش، فراجا، مرزبانی و دیگر عزیزانی که در تک‌تک نقاط این منطقه فعالیت دفاعی و امنیتی دارند، سر می‌زنیم.

وی در پایان با تأکید بر حضور در مناطق سخت و عملیاتی گفت: سعی کردیم به جاهایی برویم که شرایط سخت‌تر و خاص‌تر است، نقاطی که نیاز به مقاومت جدی داشته و بچه‌ها ایستاده‌اند؛ همچنین از بخش‌هایی که نیروهای مردمی حضور پررنگ داشتند، بازدید کردیم.

در ادامه این سفر، نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب در معیت مسئولین سپاه ولیعصر (عج) خوزستان، با خانواده سرباز شهید «سید حامد شریفی» از شهدای جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی در اهواز دیدار و گفت‌وگو کردند. شهید سید حامد شریفی در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به اهواز به فیض شهادت نائل آمده بود. گفتنی است این هیئت با هدف بررسی مسائل و موضوعات استان خوزستان و دیدار با خانواده شهدا و تشکیل جلسه با فرماندهان استان خوزستان جهت ارائه گزارش به رهبر انقلاب وارد خوزستان شدند.