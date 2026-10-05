شیراز-خبرنگار کیهان:

جانشین ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز از برگزاری جلسه هماهنگی مانور تمام‌عیار زلزله در شهر صدرا خبر داد و بر ضرورت آمادگی کامل، تقسیم وظایف و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان تأکید کرد.

روح‌الله خوشبخت، جانشین ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز، در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری مانورهای عملیاتی در ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: مانور تمام‌عیار زلزله فرصت مناسبی برای ارزیابی میزان آمادگی، هماهنگی و نحوه عملکرد مجموعه‌های مختلف در مواجهه با یک حادثه گسترده است. وی با تأکید بر ضرورت حضور منسجم و هدفمند مجموعه‌های مرتبط افزود: لازم است تمامی دستگاه‌ها و واحدهای مسئول، ضمن مرور دقیق وظایف محوله، نسبت به هماهنگی‌های لازم و پیش‌بینی ظرفیت‌های مورد نیاز اقدام کنند تا فرآیند پاسخگویی در شرایط اضطراری با کمترین وقفه انجام شود. در ادامه، امید جابری، رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز، با ارائه گزارشی از روند آماده‌سازی مانور، به تشریح و مرور سناریوی پیش‌بینی‌شده پرداخت و اظهار کرد: سناریوی مانور را به‌صورت کامل مرور کرده و بخش‌های مختلف آن، از جمله فرآیند اعلام حادثه، نحوه ورود دستگاه‌های مسئول، چگونگی هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی و روند پاسخ به شرایط ایجادشده، مورد بررسی قرار گرفته است.