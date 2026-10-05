اصفهان- خبرنگارکیهان:

شهردار اصفهان گفت: ویژه‌برنامه‌های سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان هرشب در فضای باز سالن اجلاس برگزار می‌شود و پیش‌بینی حضور ۱۲ هزار نفر وجود دارد.

علی قاسم‌زاده اظهار کرد: سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از مهم‌ترین رویدادهای هفته جاری اصفهان است که آیین افتتاح معنوی آن در گلستان شهدای اصفهان و در جوار مزار شهدای جنگ رمضان برگزار شد. وی افزود: این دوره از جشنواره با استقبال قابل توجه فیلم‌سازان همراه بوده و آثار متعددی به دبیرخانه جشنواره رسیده است و همزمان با آغاز رویداد، فضای شهری اصفهان نیز حال‌وهوای متفاوتی پیدا کرده است.

شهردار اصفهان با اشاره به مشارکت کودکان و نوجوانان در فرآیند داوری آثار بیان کرد: حدود یک‌هزار و ۶۰۰ داور کودک و نوجوان در بخش داوری کودک و نوجوان جشنواره حضور دارند و در ارزیابی آثار ارائه‌شده مشارکت خواهند کرد.

قاسم‌زاده ادامه داد: برنامه‌های جشنواره تنها به بخش اصلی آن در خانه جشنواره واقع در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای اصفهان محدود نمی‌شود و برای کودکان و خانواده‌های شهر نیز برنامه‌های ویژه‌ای در فضای باز سالن اجلاس پیش‌بینی شده است. وی تصریح کرد: ویژه‌برنامه‌های شهری جشنواره هرشب از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار می‌شود و پیش‌بینی شده است حدود ۱۲ هزار نفر در هر شب از این برنامه‌ها استقبال کنند؛ تجربه‌ای که سال گذشته نیز رقم خورد.

شهردار اصفهان با اشاره به تمهیدات حمل‌ونقلی برای حضور شهروندان در این برنامه‌ها گفت: برای تسهیل رفت‌وآمد خانواده‌ها، سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی شده و از پایانه آبشار نیز اتوبوس رایگان در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.

قاسم‌زاده افزود: برنامه‌های ویژه جشنواره از یازدهم تا پانزدهم مهرماه ادامه خواهد داشت و خانواده‌های علاقه‌مند می‌توانند در این بازه زمانی از برنامه‌های پیش‌بینی ‌شده استفاده کنند. وی درباره محور محتوایی این دوره از جشنواره گفت: شعار اصلی سی‌وهشتمین جشنواره بر میناب، جان ایران متمرکز است و در همین چارچوب بخش ویژه‌ای برای کودکان میناب درنظر گرفته شده است.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: این رویداد در دو بخش اصلی دنبال می‌شود که بخش نخست جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان و بخش دوم المپیاد فیلم‌نامه است؛ المپیادی که طی سال‌های اخیر درکنار جشنواره و با رویکردی بنیادین و ریشه‌ای در حوزه آموزش و پرورش استعدادهای فیلم‌نامه‌نویسی برگزار شده است. قاسم‌زاده همچنین با تبریک هفته نیروی انتظامی به فرماندهی و کارکنان این مجموعه اظهار کرد: در دو یا سه سال گذشته فشار مضاعفی بر نیروهای انتظامی وارد شده است و تلاش و حضور مجاهدانه آنان در تأمین آرامش و امنیت جامعه شایسته قدردانی است. وی ابراز امیدواری کرد: با استمرار تلاش نیروهای انتظامی، آرامش و امنیت مردم در زندگی روزمره حفظ شود.