بحران مسکن در اسپانیا پارلمان را منحل کرد

پس از ناکامی دولت اسپانیا در تصویب دو لایحه کلیدی مسکن در پارلمان که با آرای منفی مخالفان به بن‌بست رسید، نخست‌وزیر این کشور فرمان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام را برای 29 نوامبر (8 آذر) صادر کرد.

بحران مسکن و غیرقابل‌تحمل شدن هزینه‌های خانه که اکنون در صدر نگرانی‌های رأی‌دهندگان اسپانیایی قرار دارد و اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر کشور به دنبال داشته است، سرانجام «پدروسانچز» نخست‌وزیر این کشور را به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام سوق داد. به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای اسپانیایی «بینته مینوتوس»،این تصمیم پس از گمانه‌زنی‌های گسترده روزهای اخیر اعلام شد؛ موجی که به دنبال ناکامی دولت در تصویب دو لایحه موسوم به «فرمان سلطنتی» در جلسه اضطراری روز جمعه کلید خورد. این لوایح که قرار بود گره از مشکل مسکن بگشاید، با ائتلاف آرای حزب

مردم (PP)، وکس (Vox) و خونتس (Junts) در پارلمان به بن‌بست رسید و دولت را ناچار به تجدیدنظر در راهبرد سیاسی خود کرد.

پس از رد این دو لایحه، منابع آگاه در دفتر نخست‌وزیری اسپانیا تایید کردند که سانچز قصد دارد تعطیلات پایان هفته را صرف «تحلیل دقیق» وقایع کنگره کند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که نخست‌وزیر اسپانیا علاوه‌بر ارزیابی شکست‌های پارلمانی، اعتراض‌های شهروندان در خیابان‌ها را نیز مد نظر قرار داده بود تا در نهایت تصمیم نهائی خود را برای انحلال پارلمان و فراخوان برای انتخابات زودهنگام اتخاذ کند. سانچز در دفاع از تصمیم خود برای برگزاری انتخابات سراسری گفت: ما مرتکب اشتباهاتی شده‌ایم و نتوانسته‌ایم تمام آن‌چه را که در برنامه داشتیم، محقق کنیم. هنوز بی‌عدالتی‌های بسیاری برای اصلاح، اهداف اجتماعی فراوانی برای فتح و مشکلات متعددی برای حل‌وفصل باقی مانده است؛ به‌ویژه در حوزه‌های نابرابری، خدمات عمومی و دسترسی به مسکن. برای انجام کارهای بزرگ‌تر، باید حمایت مردم را تجدید و تقویت

کنیم.

رویترز در گزارشی آورده است: انتخابات سراسری اسپانیا طبق برنامه مقرر بود سال آینده و پیش از اوت2027 (مرداد1406) برگزار شود. بر اساس گزارش‌ها، برگزاری انتخابات در مقطع کنونی، اقدامی پرخطر محسوب می‌شود، چرا که «حزب سوسیالیست» به رهبری سانچز در نظرسنجی‌ها از رقبای خود عقب است؛ با این حال، رد شدن طرح‌های مسکن توسط قانون‌گذاران جناح راست، دستِ بالا را به سانچز و او را در موقعیت سیاسی بهتری قرار داده است. این گزارش حاکی است: شکست دولت چپگرای سانچر در این انتخابات، به معنای پایان کار یکی از آخرین دولت‌های متمایل به چپ در اروپا خواهد بود؛ آن هم در دورانی که جریان‌های راست افراطی در سراسر قاره سبز در حال قدرت‌گیری هستند.

تظاهرات در همبستگی با ملت فلسطین

خبر دیگر از اسپانیا این که در آستانه سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی و آغاز جنگ غزه تظاهرات گسترده‌ای در چندین شهر اسپانیا در همبستگی با مردم فلسطین و محکومیت جنگ جاری رژیم اسرائیل علیه نوار غزه برگزار شد.به گزارش شفقنا، این تظاهرات با شعار «نسل‌کشی ادامه دارد» در چندین شهر اسپانیا از جمله مادرید، بارسلونا، گرانادا، آلمریا، مالاگا، سویل، والنسیا و سایر شهرها این تظاهرات برگزار شد. برگزارکنندگان از دولت اسپانیا خواستند که گام‌های مشخصی علیه رژیم صهیونیستی بردارد. قطع روابط با رژیم صهیونیستی از جمله خواسته‌های اصلی تظاهرات کنندگان بود. طی روزهای گذشته در کشورهای کانادا، کره جنوبی، انگلیس، سوئیس، سوئد،مراکش و آمریکا هم تظاهرات مشابهی در همبستگی با ملت فلسطین برگزار شده است. گفتنی است اسپانیا در جنگ تحمیلی 40 روزه علیه ایران، مواضع درخشانی در حمایت از کشورمان گرفت و این امر باعث خشم صهیونیست‌ها و در نتیجه به راه انداختن یک «بحران مصنوعی مهاجرت» علیه این کشور شد.