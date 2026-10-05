انتشار تصاویر و گزارش‌ها از فرانسه از ادامه اعتراضات دانش‌آموزان و معلمان فرانسوی و سرکوب وحشیانه آنها حکایت دارد.

شورش دانش‌آموزان، دانشجویان و پیوستن معلمان به این اعتراضات اوضاع را به گفته دولت امانوئل ماکرون از کنترل خارج کرده است. انتشار تصاویر تکان دهنده از سرکوب وحشیانه دانش‌آموزان و دانشجویان فرانسوی به خوبی نشان می‌دهد که اوضاع به سمت آرامش پیش نمی‌رود. خبرگزاری فرانسه تعداد بازداشتی‌ها از زمان آغاز اعتراضات را بیش از ۵ هزار نفر اعلام کرده که ۸۵ درصد از آن‌ها زیر ۱۸ سال هستند.گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که برخی معترضان به‌شدت مجروح شده‌اند. جراحت‌ها شامل آسیب چشمی، شکستگی دندان، ضربه به سر و... می‌شود. در نتیجه اقدامات سرکوبگرایانه پلیس فرانسه، در شهر تور یک جوان بینایی چشم راست خود را از دست داده است. ویدئوهای زیادی نیز از برخورد تند نیروهای امنیتی با دانش‌آموزان در فضای مجازی منتشر شده است.

دولت ماکرون برای کنترل اوضاع مجبور شده است مدارس را تعطیل کند. شبکه خبری فرانس ۲۴ به نقل از «ادوارد ژفره» وزیر آموزش فرانسه نوشت «روز دوشنبه ۵۰۰ مدرسه در سراسر این کشور تعطیل بود. به دلیل آن که موج اعتراضات دانش‌آموزی، کشور را متزلزل کرده است، این مدارس به طور کامل یا بخشی از آن‌ها تعطیل خواهند ماند.» وی اظهار داشت، تعطیلی یا تعلیق فعالیت این ۴۰۰ تا ۵۰۰ دبیرستان به دلیل آن است که امنیت هنوز برقرار نشده است. ژفره ضمن اشاره به خسارت‌های واردشده به مراکز آموزشی، از آتش‌سوزی و تخریب ۲۴ مدرسه خبر داد و اعلام کرد ده‌ها نفر از کارکنان مدارس نیز در جریان این حوادث آسیب

دیده‌اند.

6 اتحادیه‌ اصلی معلمان فرانسه هم اعلام کرده‌اند امروز (سه‌شنبه) در حمایت از اعتراضات دانش‌آموزان اعتصاب خواهند کرد و در تظاهرات سراسری شرکت می‌کنند. اتحادیه‌های معلمان خواستار افزایش بودجه آموزش‌وپرورش، استخدام نیروی آموزشی بیشتر و بهبود وضعیت مدارس هستند. روزنامه نیویورک‌تایمز هم نوشته است: برخی از اتحادیه‌های معلمان و مقام‌های سیاسی نیز به منظور ابراز همبستگی، به اعتراضات پیوسته‌اند. دولت فرانسه برخی خواسته‌های دانش‌آموزان را قانونی و مشروع توصیف اما «خشونت» را محکوم کرده و حزب چپ افراطی فرانسه موسوم به «فرانسه تسلیم ناپذیر» را به تحریک اعتراضات متهم کرده؛ اتهامی که این حزب آن را رد کرده است. به نوشته نیویورک تایمز با وجود آنکه برخی از دانش‌آموزان تلاش کرده‌اند از خشونت فاصله بگیرند اما برخی خواستار اعتراضات بیشتر در هفته‌های آینده هستند. به نوشته روزنامه آمریکایی، اتحادیه‌ها و احزاب چپگرا از فرصت اعتراضات به عنوان بخشی از ابراز نارضایتی گسترده‌تر از عملکرد مکرون استفاده کرده‌اند. دانش‌آموزان و دانشجویان معترض از اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی نیز خواسته‌اند به اعتراضات آن‌ها ملحق

شوند.

به گزارش مهر به نقل از رسانه‌های فرانسوی این اعتراضات دبیرستان‌هایی را شامل می‌شود که نوجوانان فرانسوی سال‌های پایانی تحصیل خود را در آنجا می‌گذرانند. دانش‌آموزان شکایات متعددی دارند، اما مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: نبود معلم، شرایط نامناسب کلاس‌ها، جداول زمانی سنگین درسی و طولانی بودن روز تحصیلی (از ۸ صبح تا ۶ عصر) که برخی آن را بیش از حد می‌دانند. مطالبات اصلی این اعتراضات نیز شامل رسیدگی به مشکل تراکم جمعیت و فشار بر دانش‌آموزان از طریق کاهش تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس و جدول زمانی درسی، تضمین جایگزینی معلمان غایب با معلمان دیگر، بازسازی ساختمان‌های قدیمی مدارس و اتخاذ اقداماتی برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی در مؤسسات آموزشی است.