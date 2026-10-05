تقلاهای ترامپ برای جلوگیری از شکست در انتخابات

سرویس خارجی-

یک ماه مانده به انتخابات میان دوره‌ای کنگره و در نتیجه جنگ علیه ایران‌، وضعیت اقتصادی به مهم‌ترین دغدغه مردم آمریکا تبدیل شده است و نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که تقلاهای ترامپ برای تغییر نظر رای‌دهندگان چندان کارساز نبوده است.

یک ماه مانده به انتخابات میان دوره‌ای کنگره تمامی اخبار و گزارش‌ها حکایت از آن دارد که ترامپ و جمهوری‌خواهان خواهند باخت! بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، دموکرات‌ها در برخی ایالت‌هایی که ترامپ در انتخابات 2024 با اختلاف قابل‌توجهی پیروز شده بود، در رقابت‌های سنا پیش افتاده یا به رقبای جمهوری‌خواه نزدیک شده‌اند. موضوع به جنگ علیه ایران و پاتک اقتصادی و نظامی کشورمان مربوط می‌شود. طی 7 ماه گذشته اقدامات هوشمندانه ایران در مواجهه با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی از جمله کنترل بر تنگه هرمز، به افزایش بی‌سابقه تورم و قیمت بنزین و گازوئیل در این کشور دامن زده و خشم و عصبانیت مردم آمریکا را برانگیخته است. افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از جنگ علیه ایران امروز از مهم‌ترین نگرانی‌های رأی‌دهندگان آمریکایی است. در یک نظرسنجی سی‌بی‌اس، 70 درصد شرکت‌کنندگان گفته‌اند سیاست‌های ترامپ موجب افزایش قیمت‌ها شده است. همچنین 69 درصد در نظرسنجی آسوشیتدپرس و نورک اعلام کرده‌اند عملکرد ترامپ در زمینه هزینه‌های زندگی بدتر از انتظار آنها بوده است.

بنابر اعلام سی‌ ان ‌ان ترامپ در هفته‌های اخیر با برگزاری تجمع‌های انتخاباتی در ایالت‌های جمهوری‌خواه تلاش کرده پایگاه خود را بسیج کند و همزمان وعده پرداخت‌های نقدی به برخی گروه‌ها را مطرح کرده است؛ وعده‌ای که برخی منتقدان آن را «رشوه» برای جلب آرای مردم در انتخابات نوامبر (آبان) توصیف کرده‌اند. اظهارات اخیر ترامپ هم به خوبی نشان از خشم و عصبانیت و کلافگی وی حکایت دارد. رسانه‌ها دیروز ویدئویی را منتشر کردند که ترامپ در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی می‌پرسد «به کسانی که برای پرداخت هزینه بنزین، غذا و سوخت گازوئیل به سختی می‌افتند، چه می‌گویید؟» پاسخ می‌دهد: «آنها بازنده‌ هستند. این بهترین اتفاقی است که می‌توانست بیفتد. اگر در این اقتصاد به مشکل برخورده‌اند، یعنی بازنده هستند». ترامپ هفته پیش هم در مورد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل خطاب به مردم آمریکا گفته بود: «آمریکایی‌ها باید هزینه‌های ناشی از جنگ با ایران را تحمل کنند» چرا که به گفته او، «جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ارزش این هزینه‌ها را دارد.»!

همزمان، گزارش‌های تازه از افزایش نگرانی در میان جمهوری‌خواهان درباره تأثیر منفوریت ترامپ بر انتخابات میان‌دوره‌ای حکایت دارد. به گزارش تسنیم گاردین به نقل از «ریک ویلسون»، استراتژیست جمهوری‌خواه، می‌نویسد زمانی که ترامپ در نظرسنجی‌هایی تنها 29 درصد محبوبیت دارد و جنگ و افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به او نسبت داده می‌شود، دیگر برای جمهوری‌خواهان منفعت سیاسی چندانی در دفاع از رئیس‌جمهور وجود ندارد. به گفته او، با نزدیک شدن انتخابات، حفظ منافع سیاسی جای وفاداری به ترامپ را گرفته است. در حالی که فاصله‌گرفتن نامزدهای جمهوری‌خواه کنگره از دونالد ترامپ و جنگ آمریکا علیه ایران برای بالا بردن شانس پیروزی در انتخابات ادامه دارد، ترامپ حالا دوباره گفته است که انتخابات در این کشور فاسد است.

ترامپ: تقلب می‌شود

رئیس‌جمهور آمریکا در صفحه شبکه اجتماعی «تروث سوشال» خود نوشت:«امروز ۱۲۵ میلیون نفر در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری هند رأی دادند. نتایج، اندکی پس از پایان رأی‌گیری و درست در همان روز اعلام شد. اما در دیترویت، فیلادلفیا، کالیفرنیا و بسیاری دیگر از شهرها و ایالت‌های آمریکا، اعلام نتایج آن هم با تعداد آرای بسیار کمتر (از انتخابات در هند)، اغلب هفته‌ها طول می‌کشد تا «دستکاری»... ببخشید، «محاسبه» شود. سیستم رأی‌گیری در آمریکا فاسد است!!!»

تاثیر ایران بر انتخابات آمریکا

«میدل ایست مانیتور» نیز در گزارشی تفصیلی به شرح انتخابات پیش‌روی آمریکا و آنچه که قرار است در پی آن آشکار شود، پرداخته و نوشته است: سیاست خارجی به‌ندرت عامل اصلی شکل‌دهنده به رای آمریکایی‌ها در انتخابات مقدماتی کنگره یا انتخابات میان‌دوره‌ای است؛ با این حال، چرخه ۲۰۲۶ متفاوت به نظر می‌رسد، زیرا بحران‌های خارجی به‌طور فزاینده‌ای به دغدغه‌های داخلی نیز وارد شده‌اند. موضوعاتی که نامزدهای جمهوری‌خواه و دموکرات بر آن تاکید کردند، نتایج انتخابات مقدماتی و تغییرات در افکار عمومی نشان می‌دهد که جنگ علیه ایران و مسئله فلسطین به عوامل افزوده‌ای در رقابت سیاسی داخلی تبدیل شده‌اند.

براساس این گزارش، جنگ علیه ایران از طریق هزینه‌های اقتصادی که بر آمریکایی‌ها تحمیل کرده و مخالفت اکثریت آمریکایی‌ها با این اقدام نظامی متجاوزانه، وارد محاسبات انتخاباتی شده و همچنین مسئله فلسطین در میان تغییری قابل‌تشخیص در نگرش آمریکایی‌ها نسبت به رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها اهمیت بیشتری یافته است. این تحولات می‌تواند بر نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر تاثیر بگذارد آن هم در شرایطی که محبوبیت سیاست خارجی دولت ترامپ در حال کاهش است و دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های کنگره پیشتازی فزاینده‌ای دارند.

به گزارش ایسنا به نقل از «میدل ایست مانیتور» جنگ آمریکایی-صهیونیستی که فوریه(اسفند) گذشته علیه ایران آغاز شد، تحولات سیاست داخلی در آمریکا را روشن‌تر نشان می‌دهد. پیامدهای آن از حوزه سیاست خارجی فراتر رفته و به اقتصاد و هزینه زندگی، مسائلی که به شدت بر زندگی رای‌دهندگان آمریکایی اثر گذاشته، رسیده است. بر اساس این گزارش آثار جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در قیمت انرژی، تورم و نرخ‌های بهره در آمریکا نمایان شده، در حالی که اعتماد مصرف‌کننده به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده است.

بر اساس این گزارش نگرش‌ها نسبت به اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به تغییر قابل‌توجهی در افکار عمومی آمریکا اشاره دارد؛ تغییری که به‌طور فزاینده‌ای در مواضع نامزدهای هر دو حزب و در فضای انتخاباتی دیده می‌شود. نزدیک به دو دهه، نظرسنجی گالوپ شکاف همدلی گسترده و پایداری به نفع رژیم صهیونیستی نشان می‌داد که در بسیاری از این سال‌ها از ۴۰ درصد فراتر می‌رفت و بین ۲۰۰۱ و ۲۰۱۸ به‌طور میانگین ۴۳ درصد بود. این شکاف حتی پیش از عملیات فلسطینی طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (15 مهر 1402) نیز شروع به کاهش داشت، به‌ویژه در میان دموکرات‌ها و آمریکایی‌های جوان‌تر.در فوریه ۲۰۲۳ (بهمن 1401) مؤسسه نظرسنجی گالوپ برای نخستین بار دریافت که دموکرات‌ها بیشتر با فلسطینی‌ها همدردی و همدلی دارند تا با اسرائیلی‌ها. با این حال، جنگ غزه این روند را تسریع و عمیق‌تر کرد. این تغییر فقط به دموکرات‌ها محدود نمانده است. تغییر موضع در میان رای‌دهندگان جمهوری‌خواه که از قدیم پایگاه حامی اسرائیل بوده‌اند نیز به تحول گسترده‌تر افکار عمومی آمریکا کمک کرده است.