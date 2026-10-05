یمن: حتی یکی از تاسیسات نفتی عربستان را هم سالم نخواهیم گذاشت

سرویس خارجی-

خط لوله استراتژیک شرق-غرب عربستان سعودی بار دیگر و در پی حمله به یک ایستگاه پمپاژ در منطقه «خریص» از کار افتاد، حمله‌ای که یمن آن را بخشی از عملیات موفق موشکی و پهپادی خود علیه تأسیسات آرامکو اعلام کرد. یمن هشدار داده حتی یکی از تأسیسات نفتی عربستان را نیز سالم باقی نخواهد گذاشت.

خط لوله شرق-غرب عربستان بار دیگر از کار افتاد. آل‌سعود این خط لوله را با هدف جبران بخشی از مشکلات حاصل از بسته ماندن تنگه هرمز به راه انداخته بود آن هم با هزینه بسیار سنگین! یک منبع آگاه در بخش انرژی این کشور روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت جریان نفت در این خط لوله متوقف شده است. به گفته وی یک ایستگاه پمپاژ در منطقه خُریص در شرق ریاض که تاکنون هدف قرار نگرفته بود، مورد حمله قرار گرفت و خسارت سنگینی وارد شد. این گزارش یک روز پس از اعلام رسمی انصارالله مبنی بر هدف قرار دادن تأسیسات آرامکو از جمله زیرساخت‌های نفتی خریص منتشر می‌شود. چندی پیش این خط لوله از ناحیه‌ای دیگر هدف قرار گرفته بود.

شریان جایگزین هرمز در آتش

خط لوله شرق-غرب که حدود ۱۲۰۰ کیلومتر طول دارد و میادین نفتی شرق عربستان را به پایانه ینبع در ساحل دریای سرخ متصل می‌کند، از زمان آغاز درگیری‌های گسترده در منطقه – در نتیجه جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم آپارتاید اسرائیل علیه ایران – و اختلال در عبور و مرورهای تنگه هرمز «اهمیت حیاتی» یافته است. داده‌های پلتفرم کپلر نشان می‌دهد انتقال نفت از این خط لوله پیش‌تر نیز از ۱۱ تا ۲۲ سپتامبر (ماه گذشته) متوقف شده بود. ریاض که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان است، پس از حملات قبلی نیز ناچار به تعطیلی این مسیر شده بود. خبر انهدام این خط لوله مهم، باعث افزایش قیمت نفت شد طوری که رژیم سعودی مجبور شد با زدن چوب حراج به نفت خود و دادن تخفیف‌های نجومی، به اقتصاد آمریکا و نجات ترامپ از شکست در انتخابات پیش رو

کمک کند!

عملیات دقیق موشکی و پهپادی

از آن سو یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای ویدئویی اعلام کرد دو عملیات نظامی جداگانه با موشک و پهپاد علیه تأسیسات آرامکو در ریاض و خریص انجام شده و هر دو با موفقیت به اهداف خود رسیده‌اند. وی افزود این حملات دقیق باعث ایجاد آتش‌سوزی‌های گسترده در محل‌های هدف شده است. مقامات سعودی و شرکت آرامکو تا لحظه انتشار این گزارش واکنشی نشان ندادند. سریع تأکید کرد این عملیات در پاسخ به موج تازه حملات سعودی انجام شده است. گرچه برخی تصاویر ماهواره‌ای آتش‌سوزی در تأسیسات آرامکو را نشان می‌دهد.

آخرین تلاش‌های سعودی

یحیی سریع دیروز این را هم گفت که هواپیماها و موشک‌های سعودی تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۶ حمله هوائی و موشکی علیه مناطق غیرنظامی در صنعا، الجوف، تعز، عمران، حجه و صعده انجام داده‌اند. به گفته وی، مجموع حملات تجاوزکارانه ریاض از آغاز تشدید درگیری‌ها به ۱۵۱۶ مورد رسیده است. این تجاوزات در شرایطی صورت می‌گیرد که رژیم سعودی حمایت اطلاعاتی گسترده آمریکا را دارد؛ حضور بیش از 200 تحلیلگر نظامی و اطلاعاتی آمریکا در مراکز فرماندهی عربستان، همزمان با آغاز حملات گسترده مزدوران وابسته به ریاض علیه نیروهای مسلح یمن، از نقش مستقیم‌تر واشنگتن در تحولات جدید جنگ یمن حکایت دارد. وی هشدار داد تا زمانی که حملات متوقف و محاصره یمن لغو نشود، عملیات موشکی و پهپادی علیه تأسیسات نفتی عربستان ادامه خواهد یافت. گفتنی است پیروزهای برق آسای یمن، با وجود این شرایط در حال تحقق است! حتی برخی از منابع خبری پاکستان مدعی شده‌اند که این کشور نیز وارد عملیات علیه نیروهای یمنی شده است.

همه تاسیسات نفتی سعودی را می‌زنیم

عبدالله النعمی، عضو دفتر سیاسی انصارالله، در گفت‌وگو با شبکه العهد تصریح کرد عربستان حتی یکی از تأسیسات نفتی سالم برای خود باقی نخواهد گذاشت و زندگی را برای سعودی‌ها به جهنمی واقعی تبدیل خواهد کرد. وی با اشاره به تخریب ۵۳۵ بیمارستان و مرکز درمانی، بیش از ۶۳۵ هزار خانه، ۴۸۰ کارخانه و ۱۶۰۰ نیروگاه برق در یمن در نتیجه حملات وحشیانه سعودی، تأکید کرد ریاض در حال اجرای دستورکار آمریکا و رژیم صهیونیستی است و معادله تشدید در برابر تشدید را پذیرفته است.

پیشروی‌های سریع و گسترده در تعز

همزمان با فشار بر زیرساخت‌های انرژی عربستان، نیروهای مسلح یمن در جبهه زمینی نیز دستاوردهای مهمی ثبت کرده‌اند. منابع نظامی یمنی اعلام کردند عناصر وابسته به عربستان از منطقه التربه، الشمایتین و سامع در استان تعز بیرون رانده شده‌اند. با تصرف التربه، نیروهای باقی‌مانده تحت حمایت ریاض در داخل شهر تعز عملاً در محاصره قرار گرفته‌اند. حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله، تأکید کرد تعز عملاً آزاد شده و اکثر یگان‌های مشارکت‌کننده در این عملیات از اهالی بومی استان بوده‌اند. وی در گفت‌وگو با شبکه المیادین همچنین تآکید کرد که نیروهای مسلح یمن جاده میان تعز و عدن را قطع نکرده، بلکه آن را ایمن کرده‌اند، در حالی که این طرف مقابل بود که آن را مسدود کرده بود.

رد ادعاهای رسانه‌ای و تداوم عفو

یمن هرگونه پیشروی نیروهای تحت حمایت عربستان به سمت ذوباب در نزدیکی باب‌المندب را تکذیب کرد. مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، نیز از تداوم سیاست عفو برای فریب‌خوردگانی که در صفوف مزدوران حضور داشته‌اند خبر داد و از ریش‌سفیدان تعز خواست سازوکار عفو را مانند ساحل غربی فعال کنند. حزام الاسد در همین راستا گفت ادعاهای پیروزی مزدوران صرفاً در رسانه‌ها باقی مانده و در میدان واقعی، آن‌ها در حال فرار مداوم هستند.

ضربه اطلاعاتی بی‌سابقه به سعودی

در جبهه‌ای دیگر، گروه هکری اویس قرنی وابسته به سازمان دفاع سایبری انصارالله، دیتابیس کامل سرویس اطلاعات خارجی عربستان (رئاسة الاستخبارات العامة) را منتشر کرد. این افشاگری شامل نام واقعی افسران، شماره‌های تماس، آدرس منازل، سمت‌ها، پرونده‌های فعال و ایستگاه‌های عملیاتی است. این اقدام که به عنوان بزرگ‌ترین ضربه اطلاعاتی به رژیم سعودی توصیف شده، نشان داد حتی لایه‌های امنیتی ریاض نیز در برابر فشار چندجانبه مقاومت یمن آسیب‌پذیر شده‌اند.