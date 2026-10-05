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کد خبر: ۳۳۹۴۰۷
تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
سرویس کیهان » اخبار
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عملیات بزرگ حشدالشعبی در 12 استان عراق و بازداشت 55 عضو حزب منحله بعث و داعش

نیروهای حشد‌الشعبی از اجرای عملیات‌های گسترده در ۱۲ استان عراق علیه تروریست‌ها و عناصر حزب منحل‌شده بعث خبر دادند که منجر به بازداشت 55 تَن شد.
به گزارش مهر به نقل از المعلومه، سازمان حشد‌الشعبی اعلام کرد نیروهای این سازمان موفق شدند طی روزهای گذشته سلسله عملیات‌های امنیتی گسترده‌ای را در ۱۲ استان عراق انجام دهند که منجر به بازداشت ۵۵ متهم، متلاشی شدن شبکه‌های مرتبط با تروریست‌ها و حزب منحل‌شده بعث شد. در این عملیات‌ها دست‌کم ۲۳ عنصر مرتبط با بعث بازداشت شدند. تعدادی از عناصری که دست به افشای اطلاعات امنیت ملی زده بودند نیز شناسایی و دستگیر شدند. حشد از مردم خواست هرگونه تحرکات مشکوک را اطلاع دهند.
خبر دیگر از عراق نیز آن‌که یک نماینده پارلمان عراق از مداخلات آمریکا در روند انتخاب نامزدهای کابینه دولت این کشور انتقاد کرد.  نماینده‌ای دیگر نیز از عدم استقلال اقتصادی این کشور و سلطه‌جویی آمریکا بر این بخش انتقاد کرد.

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