طرح رژیم صهیونیستی و آمریکا برای تجزیه سوریه به چند کشور کوچک

وزیر سابق صهیونیست گفته است واشنگتن و تل‌آویو قصد به رسمیت شناختن جنوب سوریه با مرکزیت استان «السویدا» به عنوان یک منطقه مستقل را دارند!

به گزارش ایرنا به نقل از آر.تی عربی، ایوب قرا، وزیر ارتباطات پیشین رژیم صهیونیستی، در صفحه‌ کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «سرنوشت نظام سوریه به رهبری احمد الشرع میان ماه‌های اکتبر و دسامبر (مهر- آبان) مشخص خواهد شد.» وی گفت آمریکا و رژیم اسرائیل می‌خواهند جنوب سوریه به مرکزیت استان السویدا را به عنوان منطقه‌ای مستقل و به عنوان کشوری «دروزی» به رسمیت بشناسند. او نوشت: «این تغییرات تنها به جنوب محدود نخواهد بود بلکه مقدمه‌ای برای تحولات سیاسی جدید برای کُردها و علوی‌ها نیز خواهد بود و چه بسا اقلیت‌های دیگر در خاورمیانه و جهان عرب را هم در بر بگیرد.» چند ماه قبل یکی از شیوخ دروزی مورد حمایت رژیم صهیونیستی در سوریه خواسته‌های جدایی‌طلبانه خود را تکرار کرده بود. پس از رفتن بشار اسد سوریه حتی یک روز خوش به خود ندیده است!