شهادت 2 مأمور گشت پلیس در حمله تروریستی بمپور

حمله تروریست‌های مسلح به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو در محور بمپور- ایرانشهر، به شهادت دو مأمور انتظامی و مجروح شدن یک نیروی دیگر منجر

شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام پلیس سیستان و بلوچستان، مأموران انتظامی هنگام گشت‌زنی و تأمین امنیت مردم هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند.

در این حمله، استوار دوم «امیرحسین قاسمی» و گروهبان یکم «نظام دست‌گشاده» به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر از کارکنان انتظامی نیز مجروح

شد.

این شهیدان، هر دو متولد سال 1381، مجرد و اهل شهرستان های آمل و ساری در استان مازندران بودند.

عوامل مسلح پس از این حمله تحت تعقیب نیروهای انتظامی قرار گرفته‌اند و عملیات برای شناسایی و دستگیری عاملان حادثه در منطقه ادامه دارد.