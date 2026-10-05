فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۴۰۴
تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

شهادت 2 مأمور گشت پلیس در حمله تروریستی بمپور

حمله تروریست‌های مسلح به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو در محور بمپور- ایرانشهر، به شهادت دو مأمور انتظامی و مجروح شدن یک نیروی دیگر منجر 
شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام پلیس سیستان و بلوچستان، مأموران انتظامی هنگام گشت‌زنی و تأمین امنیت مردم هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند.
در این حمله، استوار دوم «امیرحسین قاسمی» و گروهبان یکم «نظام دست‌گشاده» به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر از کارکنان انتظامی نیز مجروح 
شد.
این شهیدان، هر دو متولد سال 1381، مجرد و اهل شهرستان های آمل و ساری در استان مازندران بودند.
عوامل مسلح پس از این حمله تحت تعقیب نیروهای انتظامی قرار گرفته‌اند و عملیات برای شناسایی و دستگیری عاملان حادثه در منطقه ادامه دارد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

صاحاب مرده!(گفت و شنود)

ورود یمنی‌ها به شهر تعز فرماندهان و مزدوران سعودی فرار کردند

آیین‌نامه جدید استخدام اعضای هیئت علمی، غفلت یا...؟!

تفاوت میان دو پلیس؛ سپر بلای ملت یا بازوی سرمایه‌داری؟!(یادداشت روز)

نگهبانی جریان غربزده از جنازه تفاهمنامه

شورش مردم در فرانسه از کنترل خارج شد

جنگ کمانه‌کرده و به زندگی مردم آمریکا کشیده شده است

هرگز رابطه با ایران را فدای رابطه با هیچ کشور دیگری نخواهیم کرد

ژنرال آمریکایی: ایران با جنگ زانو نمی‌زند آشوبگران را فعال کنید!

بازگشایی مسیر دور زدن تحریم مالی با انتقال 1/5 میلیارد دلار ایران از شبکه بانکی روسیه