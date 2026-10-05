بازی‌‌ گرانی و معاملات ارزی عمدی را کنار بگذارید

مفسر قرآن کریم با تأکید بر عدالت قضائی و مقابله با مفاسد اقتصادی، بر ضرورت کنار گذاشتن گران‌سازی عمدی تصریح کرده و اجرای حکم عادلانه را بیش از باران چهل‌روزه برای کشور نافع

دانست.

آیت‌الله جوادی آملی صبح یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵، در درس خارج فقه با اشاره به روایتی درخصوص آثار عدالت در جامعه اظهار داشت: گاهی از موارد می‌بینیم که باران نمی‌آید خدا که ارحم‌الراحمین است و لطفش فراوان است. گاهی نماز می‌خوانیم که إن‌شاءالله باران بیاید، گاهی احتیاج به نماز ندارد. فرمود اگر رهبران شما عادل باشند، محکمه قضائی شما عادل باشد، زیرمیزی و رومیزی و اینها نباشد، اگر یک قاضی بدون چشمداشت به رشاء و امثال رشاء حکم الهی را خوب بفهمد و خوب اجرا کند بیش از باران چهل روز برای مملکت نافع است. این یعنی چه؟ این حرف‌ها بوسیدنی نیست؟!

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با تاکید بر لزوم حکمرانی عادلانه برای جلب رحمت الهی تصریح کرد: یک وقت است که ما نماز باران می‌خوانیم، ناله می‌کنیم ضجه می‌زنیم یک بارانی بیاید. یک وقت فرمود ضجه لازم نیست، عدل دستگاه قضا کافی است.

به گزارش رسا، این مرجع تقلید گفت: این بازی‌های گران کردن عمدی را کنار بگذارید، این معاملات ارزی عمدی را کنار بگذارید، شما کارهای عادلانه را انجام بدهید، حکم عادلانه انجام بدهید، این بیش از باران چهل روزه برای شما نافع است، فرمود من این کار را می‌کنم.