مقامات دولت آمریکا در توجیه جنگ برای مردم این کشور می‌گویند جنگ به راه انداختند تا ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. حتی ترامپ می‌گوید اگر در وضعیت خوب فعلی اقتصاد به مشکل برخورده، به خاطر بازنده بودن خود اوست! اما اکثریت مردم آمریکا از ارتکاب جنگی پرهزینه و فاقد دستاورد ابراز نارضایتی می‌کنند.

103 دلاری شدن نفت با وجود همه تقلاهای ترامپ

دیروز به هنگام بازگشایی بازارها، نفت برنت در حال 103 دلار شد که مقامات آمریکایی با به خدمت گرفتن مؤسساتی مثل کپلر و خبرگزاری‌هایی مثل رویترز طی هفته‌های اخیر وانمود می‌کرده‌اند تنگه هرمز باز شده و صادرات نفت به شرایط قبل از جنگ برگشته است.

همچنین دیروز سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: یک نفتکش حامل گاز مایع هنگام ورود به تنگه هرمز با یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته است. همچنین در حادثه‌ای دیگر، یک نفتکش در تنگه هرمز با پرتابه‌ای ناشناس هدف قرار گرفت و آسیب دید. از طرف دیگر، یک نفتکش دیگر که حامل نفت خام بود، با چند پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته است.

این سازمان می‌گوید: یک نفتکش که در حال عبور از تنگه هرمز بود، از سپاه پاسداران ایران هشدار دریافت کرد که خواستار بازگشت یا هدف قرار گرفتن آن بود. نفتکش از دستورالعمل‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر عدم عبور از تنگه هرمز پیروی کرده است.

آمریکا در بازی شطرنج ایران درمانده شده است

در این شرایط، «ایهاب عباس» تحلیلگر عرب در گفت‌وگو با شبکه صهیونیستی آی 24 گفت: ایران کشوری معمولی نیست، بلکه دارای عقبه امپراتوری و اهداف منطقه‌ای برای متوقف کردن پروژه صهیونیستی است؛ ایران استاد بازی شطرنج است، آنها در حال انجام یک شطرنج سیاسی با ایالات متحده هستند، اما آنچه از ذهن آمریکایی‌ها غافل مانده این است که ایرانیان و پارسیان خود مخترع بازی شطرنج بوده‌اند.

از طرف دیگر، ویل چمبرلین تحلیلگر آمریکایی می‌گوید: توان موشکی و پهپادی ایران و قدرت آن در مختل کردن تنگه هرمز، آمریکا را غافلگیر کرد. آمریکا دو توانمندی مهم ایران را دست‌کم گرفته بود؛ تاب‌آوری زرادخانه موشکی و پهپادی و توانایی این کشور در مختل کردن تنگه هرمز. ایران توانست چالش‌های تاکتیکی جدی برای آمریکا ایجاد کند و برنامه‌ریزان نظامی این کشور را غافلگیر سازد.

اوضاع بازار نفت اصلاً خوب نیست

جایشانکار وزیر خارجه هند، با رد ادعای عادی شدن جریان نفت گفت: شما این گزارش‌ها را دریافت می‌کنید که خب، جریان‌های انرژی امروز بسیار خوب بود، یا روزهای گذشته تقریباً همان چیزی بود که قبلاً بود. واقعیت این است که بازارهای انرژی عمیقاً آشفته هستند. قیمت انرژی واقعاً به شما می‌گوید که احساسات چیست و انتظارات بازار چیست. نمی‌توانید نفت را بالای 100 دلار داشته باشید و وانمود کنید که اوضاع نزدیک به حالت عادی است!

همچنین نشریه آمریکایی نیشن در همین زمینه نوشت: روایت پیروزی ترامپ در هرمز با واقعیت میدان نمی‌خواند. ادامه عملیات پرهزینه آمریکا برای حفاظت از نفتکش‌ها، بالا ماندن قیمت انرژی و تداوم ریسک کشتیرانی نشان می‌دهد بحران هرمز همچنان پابرجاست. حتی با افزایش حجمی از نفت که اکنون از خلیج فارس خارج می‌شود، شوک ایجادشده در تنگه هرمز همچنان در سراسر صنعت نفت و کشتیرانی در حال انتقال است. هزینه روزانه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ یا VLCC در منطقه در اواخر سپتامبر به بیش از یک میلیون دلار در روز رسیده است. همزمان، هزینه‌ها و کارمزدهای مربوط به ترانزیت دریایی در دیگر مسیرها نیز به‌شدت افزایش یافته‌اند.

ما آمریکایی‌ها به ایران نشان دادیم که ابرقدرت است

سارا پین، استاد دانشگاه ویلیام اس سیمز در کالج جنگی نیروی دریایی آمریکا تأکید کرد: ایران ابرقدرت بودن خود را کشف کرده است. من به خاطر گفتن این موضوع مورد انتقاد قرار گرفته‌ام. ایران، ابرقدرت بستن تنگه هرمز است.

منتقدان می‌گویند، آه، آنها این را می‌دانستند، آنها همیشه می‌دانستند که می‌توانند آن را ببندند. نه، نه، نه، نه. اینکه آن را انجام می‌دهند و تأثیر جهانی آن را می‌بینند، هرگز به روشی که این بار انجام دادند، انجام نداده بودند. و درک می‌کنند که می‌توانند کل اقتصاد جهانی را گروگان بگیرند. این همان کاری است که انجام می‌دهند. بنابراین ما آن ابرقدرتی را به آنها دادیم، و نکته روشن در همه این ماجرا این است که اگر هر تردیدی درباره روی آوردن به انرژی سبز داشتید، این یکی باید پرونده را برایتان ببندد که سبز راه درست است، که این نفت بسیار بسیار گران قیمت است.

امریکن اینترپرایز: ترامپ و حامیانش به خاطر جنگ بهای سنگینی خواهند پرداخت

داگلاس مک‌گریگور مشاور سابق پنتاگون با اشاره به بیانیه سپاه پاسداران خطاب به مردم آمریکا گفت: ورق برگشته؛ حالا ایران به مردم آمریکا می‌گوید: «کنترل دولت‌تان را پس بگیرید!»

در همین حال، تحلیلگر موسسه نومحافظه‌کار «امریکن اینترپرایز» با طرح این سوال که «چگونه درباره ترامپ و ایران فکر کنیم؟»، نوشت: اگرچه من یک جمهوری‌خواه تمام‌عیار هستم، اما طرفدار دونالد ترامپ نیستم. او همچنان با تقریباً هر چیزی که می‌گوید و انجام می‌دهد - وعده 5000 دلار به هر آمریکایی در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره، قطع روابط با کانادا و تهدید به تغییر نام نیومکزیکو - مرا شوکه می‌کند. اینها تنها جدیدترین نمونه‌های رفتارهای غیرریاست‌جمهوری او هستند.

من در عین حال حامی حمله ترامپ به ایران برای جلوگیری از هسته‌ای شدن هستم... من نظرسنجی‌ها در مورد ترامپ را دیده‌ام، این واقعیت است که حتی جمهوری‌خواهان هم از او فاصله می‌گیرند. بخشی از این به دلیل شکست در ارائه دلایلش به مردم آمریکا و جلب اعتماد آنها در مورد علت تصمیم به حمله به ایران و چشم‌اندازهای پیش رو است. صحبت‌های او در مورد «بمباران آنها تا عصر حجر» یا سایر مزخرفات، فقط باعث می‌شود که دلایل جنگ بی‌معنی‌تر یا حتی دیوانه‌وار به نظر برسد.

برای من شگفت‌انگیز است که او بخش زیادی از وقتش را شب‌ها صرف ارسال پیام در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» می‌کند، به جای اینکه در آغاز و در هر مقطع کلیدی جنگ ایران، با یک سخنرانی در دفتر بیضی‌شکل، اعتماد همه مردم آمریکا را جلب کند. او به خاطر این شکست رهبری، بهای سنگینی می‌پردازد، اما این بها برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه بسیار سنگین‌تر از آن چیزی خواهد بود که باید باشد.

وال استریت ژورنال:

جریان نفت بار دیگر کاهش یافته است

روزنامه وال استریت ژورنال با بیان اینکه ایران از ترامپ به خاطر جنگ انتقام خواهد گرفت، گزارش داد: نشانه‌ها حاکی از آن است که با افزایش حملات ایران و افزایش هزینه‌ها، افزایش صادرات از طریق هرمز ممکن است دوام نداشته باشد. جریان نفت از تنگه هرمز بار دیگر کاهش یافته است، زیرا ایران حملات خود را تشدید کرده است. چند هفته گذشته، آمریکا با موفقیت میلیون‌ها بشکه نفت خام را از طریق این تنگه اسکورت می‌کرد، اما این موفقیت کوتاه‌مدت اکنون در حال از بین رفتن است، زیرا ایران دقت و کیفیت هدف‌گیری خود را بهبود بخشیده و حملات خود علیه انتقال نفت از یک کشتی به کشتی (شیپ تو شیپ) را دیگر را افزایش داده است.

اگر کسی در اقتصاد من به مشکل برخورده

خودش بازنده است!

دونالد ترامپ در پاسخ به سوال یک خبرنگار مبنی بر اینکه «به کسانی که برای پرداخت هزینه بنزین، غذا و سوخت دیزل به سختی می‌افتند، چه می‌گویید؟»، اظهار کرد شما بازنده‌ها هستید. این بهترین اتفاقی است که می‌توانست بیفتد. اگر در این اقتصاد به مشکل برخورده‌اید، یعنی بازنده هستی!

همچنین وزیر انرژی او می‌گوید: پرزیدنت ترامپ با آگاهی از خطر افزایش قیمت انرژی و اختلال در صادرات نفت و گاز از خلیج فارس تصمیم گرفت مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود و حاضر شد پیامدهای اقتصادی کوتاه‌مدت این تصمیم را بپذیرد.

تأثیر قیمت انرژی

در تغییر محاسبات رأی‌دهندگان آمریکایی

اما گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال بر اساس شواهد میدانی از آیووا، پنسیلوانیا و اوهایو حاکی از این است که قیمت انرژی مستقیماً در حال تغییر محاسبات برخی رأی‌دهندگان آمریکایی است. بر اساس این گزارش، قیمت دیزل اکنون حدود 6.36 دلار در هر گالن در برابر 3.70 دلار یک سال قبل است. در آیووا، کشاورزان افزایش چند هزار دلاری هزینه سوخت را گزارش می‌کنند و در پنسیلوانیا و اوهایو نیز رأی‌دهندگانی که قبلاً جمهوری‌خواه بوده‌اند، هزینه انرژی و زندگی را از دلایل تجدیدنظر در رأی خود عنوان کرده‌اند.

الیزابت وارن سناتور آمریکایی در همین زمینه گفت: قیمت‌های بالا و افزایش هزینه‌های استقراض، بودجه خانوارها را تحت فشار قرار داده و باعث شده آمریکایی‌های بیشتری هزینه‌هایی مثل بولینگ و غذا خوردن در رستوران را کاهش دهند. برای بسیاری از خانواده‌ها، تفریح و سرگرمی روزبه‌روز بیشتر از دسترس خارج می‌شود. این همان اقتصادِ دونالد ترامپ است.

نارضایتی 69 درصد رأی‌دهندگان از عملکرد ترامپ

بر اساس تازه‌ترین مدل پیش‌بینی خبرگزاری سی‌بی‌اس/موسسه یوگاو «دموکرات‌ها در انتخابات ماه نوامبر با 229 کرسی در مقابل 206 کرسی جمهوری‌خواهان، اکثریت مجلس نمایندگان را از آن خود خواهند کرد. اکثر رأی‌دهندگان معتقدند جنگ ایران باعث افزایش قیمت بنزین شده است».

بر اساس این نظرسنجی، دموکرات‌ها همچنان در مسیر کسب اکثریت شکننده مجلس نمایندگان آمریکا قرار دارند و در ترجیح رأی‌دهندگان در سطح ملی نیز پیشتازند. مهم‌ترین مسئله برای رأی‌دهندگان اقتصاد و به‌ویژه قیمت‌ها و هزینه زندگی است. بیشتر آمریکایی‌ها معتقدند سیاست‌های ترامپ باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده است. قیمت بالای بنزین نیز به جنگ ایران مرتبط دانسته می‌شود و بیشتر رأی‌دهندگانی که چنین دیدگاهی دارند، به دموکرات‌ها گرایش دارند. جمهوری‌خواهان ناراضی از عملکرد ترامپ و وضعیت قیمت‌ها، کمتر از دموکرات‌ها می‌گویند که قطعاً در انتخابات شرکت خواهند کرد.

میزان رضایت رأی‌دهندگان آمریکایی از عملکرد دونالد ترامپ به 27 درصد رسیده است. 69 درصد از رأی‌دهندگان نیز گفته‌اند از عملکرد ترامپ رضایت ندارند.

پس‌لرزه‌های جنگ به مزارع آمریکا رسید

در همین حال، روزنامه انگلیسی تلگراف گزارش داد جنگ ایران به مزارع آمریکا رسیده است: کمربند کشاورزی می‌تواند دردسر بزرگ ترامپ در انتخابات شود. جنگ با چین اقتصاد کشاورزی را به‌قدر کافی تضعیف کرده بود، حالا افق جنگ بی‌پایان با ایران وضع را وخیم‌تر کرده است. مزرعه‌داران زیر فشار هستند. کمربند کشاورزی آمریکا، یکی از سنتی‌ترین پایگاه‌های جمهوری‌خواهان، هم‌زمان از جنگ ایران، سیاست‌های تجاری و افزایش هزینه تولید ضربه می‌خورد. در کانزاس، جایی که جمهوری‌خواهان نزدیک به یک قرن کرسی سنا را از دست نداده‌اند، گزارش کوک رقابت را تقریباً برابر ارزیابی کرده و دو نظرسنجی اخیر، نامزد دموکرات را جلوتر نشان داده‌اند. نبراسکا نیز از «مت مایل به جمهوری‌خواهان» به رقابتی تبدیل شده و نامزد جمهوری‌خواه سنا در آیووا در تازه‌ترین نظرسنجی هشت واحد عقب است.

فشار اقتصادی پشت این تغییرات محسوس است: ورشکستگی‌ در مناطق روستایی غرب میانه طی سال گذشته 70 درصد افزایش یافته و بدهی کشاورزی به

605 میلیارد دلار رسیده است. زیان هر جریب برای ذرت 131 دلار، گندم 114 دلار و سویا 80 دلار برآورد شده است. مهم‌ترین ضربه تازه از هزینه انرژی می‌آید. قیمت دیزل به 6.53 دلار در هر گالن رسیده؛ افزایشی

80 درصدی برای سوختی که تراکتور، کمباین، کامیون حمل غله و پمپ‌های آبیاری را به حرکت درمی‌آورد.

ترامپ، انتخابات را

به کشاورزان ناراضی از جنگ می‌بازد؟

به گزارش تلگراف، جنگ ایران همچنین بازار کود را از دو مسیر تحت فشار گذاشته است: حدود یک‌سوم عرضه تجاری کود جهان از خلیج فارس می‌آید و محموله‌ها پس از بهبود موقت تابستان تقریباً متوقف شده‌اند؛ هم‌زمان جهش 150 درصدی قیمت گاز دریابرد هزینه تولید کود در اروپا و آسیا را بالا برده است. نتیجه برای کشاورزان آمریکایی، افزایش 10 تا 20 دلاری هزینه کود در هر جریب است. این فشارها با نرخ‌های اعتباری بالای

8 درصد و خشکسالی نیز ترکیب شده‌اند. وزارت کشاورزی آمریکا پیش‌بینی کرده 32 درصد از زمین‌های زیر کشت گندم زمستانه رها شود. اکنون کاخ سفید گزینه‌هایی برای کاهش فوری قیمت انرژی می‌سنجد، از جمله ممنوعیت صادرات دیزل؛ اما چنین اقدامی می‌تواند قیمت را در غرب آمریکا و نیوانگلند بالا ببرد، پالایشگاه‌ها را به کاهش تولید وادارد و در ادامه فشار را از دیزل به بنزین، سوخت جت و دیگر فرآورده‌ها منتقل کند.

در همین حال، پایان سریع جنگ نیز راه‌حل ساده‌ای ندارد. واشنگتن امیدوار است محاصره اقتصادی ایران امتیازاتی به همراه آورد، اما دنی سیترینوویچ، رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل، انتظار امتیازدهی عمده تهران را بعید می‌داند. بنابراین جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای با مسئله‌ای مواجه‌اند که مستقیماً در زندگی روزمره کشاورزان دیده می‌شود: سوخت گران، نهاده گران، بدهی سنگین و بازاری که حاشیه سود آن هر روز کوچک‌تر شده است.

هشدار آرامکو:

ذخایر جهانی نفت به مرز هولناک رسید

در حالی که آمریکا و اروپا سعی می‌کنند با ادعای آزادسازی ذخائر از التهاب بازار نفت بکاهند، امین ناصر، مدیرعامل آرامکو هشدار داد ذخایر استراتژیک نفت جهان به سطحی «هولناک» سقوط کرده است. به گزارش بلومبرگ، این هشدار هم‌زمان با تصمیم قدرت‌های اقتصادی برای آزادسازی 100 میلیون بشکه از ذخایر اضطراری جهت مهار قیمت سوخت اعلام شد؛ اقدامی که پی‌آمد مستقیم تداوم ناامنی در تنگه هرمز و مسدود ماندن این شریان حیاتی انرژی است. این کاهش شدید، بازار جهانی را در برابر شوک‌های عرضه آسیب‌پذیر کرده است. بدون بازگشایی مسیرهای کشتیرانی، راهکارهای مقطعی بی‌اثر بوده و اقتصاد جهانی با بحران‌های جدی مواجه می‌شود.

ذخایر نفتی که به‌عنوان ضربه‌گیر در برابر شوک‌های عرضه، از بازار جهانی محافظت می‌کنند به‌طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته و حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز، ممکن است کشورهای مصرف‌کننده انرژی تا دو سال زمان نیاز داشته باشند تا ذخایر خود را دوباره پر کنند.

نتانیاهو دروغ می‌گوید؛ ایران قوی‌تر شده است

ایهود باراک، نخست‌وزیر و وزیر دفاع پیشین اسرائیل تأکید کرد: یک نگرانی وجود دارد و باید بگویم که واقعی است، که نتانیاهو بر اساس مسائلی مرتبط با بقای شخصی خود و نه منافع ملی عمل می‌کند و تصمیم می‌گیرد. درباره ایران به شما می‌گویم، به ما می‌گویند که ایران اکنون در آستانه فروپاشی است؛ هیچ چیزی در آنجا در آستانه فروپاشی نیست. نتانیاهو و اطرافیانش هیچ چیزی از این موضوع نمی‌فهمند. اینها حرف‌های بی‌اساس است. نه تنها آنها ایرانی‌ها را پنج سال عقب نینداختند، بلکه تعجب نمی‌کنم اگر در سال آینده روزی از خواب بیدار شویم و اعتراف شود که دیروز بعدازظهر در حدود 200کیلومتری جنوب شرق تهران، یک انفجار هسته‌ای رخ داده

است.

رسانه عبری: ایران تبدیل به

گورستان پهپادهای آمریکایی شده است

شبکه 15 اسرائیل در گزارشی مستند، از قدرت پدافند هوایی و سامانه‌های جنگ الکترونیک ایران ابراز شگفتی کرد. این شبکه گفت: پهپاد پیشرفته MQ-9 که نماد جنگ هوایی آمریکا و ستاره میدان نبرد به شمار می‌رود، یکی پس از دیگری در آسمان ایران از بین می‌رود. این پهپاد در آسمان ایران با دیواره دفاع هوایی و چالش‌های جنگ الکترونیک مواجه شده و آمریکا در جریان رویارویی با ایران، یک‌چهارم از ناوگان پهپادی MQ-9 خود را از دست داده است.