فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه گفت: آمریکایی‌ها فرار کردند و بیش از هزار کیلومتر از مرزهای ما دور شدند؛ این به اختیار خودشان نبوده، بلکه به لحاظ اقتدار جمهوری اسلامی و به لحاظ اقتدار نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.

سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی، فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکشنبه شب در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» اظهار داشت: آمریکایی‌ها سالها در خلیج‌فارس هستند و اولین بار است که هیچ شناوری از آمریکایی‌ها نه در خلیج‌فارس، نه در تنگه هرمز، نه در دریای عمان، بلکه در شمال اقیانوس هم نیستند.

رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه پاسداران تصریح کرد: آمریکایی‌ها فرار کردند و بیش از هزار کیلومتر از مرزهای ما دور شدند؛ این به اختیار خودشان نبوده، بلکه به لحاظ اقتدار جمهوری اسلامی و به لحاظ اقتدار نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.

وی همچنین با اشاره به ایستادگی رزمندگان در برابر آمریکا و دیگر قدرت‌ها گفت: رزمندگانی که در این سال‌ها در برابر به حسب ظاهر و مادی ابرقدرت دنیا و ابرقدرت‌های دنیا ایستادند، همه اهدافی را که آنها داشتند با ناکامی مواجه کردند و دشمن، یعنی شیطان بزرگ آمریکا، به هیچ‌یک از اهدافش در جنگ نرسیده است.

رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره وضعیت عبور کشتی‌ها از منطقه جنوبی تنگه هرمز اظهار کرد: کاپیتان‌های کشتی‌ها نسبت به عبور از این منطقه اعتراض می‌کنند، اما با توجه به مسائل بیمه‌ای، مالی و خسارت‌هایی که ممکن است متوجه آنها شود، در نهایت مجبور به عبور از منطقه می‌شوند.

وی گفت: نیروی دریایی سپاه به کشتی‌ها اعلام کرده است که در صورت عبور از این مسیر، کشتی‌های آنها در هر نقطه‌ای ممکن است در معرض اقدام نیروی دریایی سپاه قرار بگیرند.

سردار فدوی اظهار داشت: کاپیتان‌های کشتی‌ها نیز رسماً اعلام کرده‌اند که مجبور به عبور هستند و اگر این موضوع در اختیار خودشان باشد، به هیچ‌وجه از این مسیر عبور نمی‌کنند.

فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه گفت: در حال حاضر حداکثر سه تا چهار میلیون بشکه نفت از مسیر دیگری که خارج از منطقه‌ای است که رسماً ایران اعلام کرده، عبور می‌کند و این میزان در مقایسه با کل نفتی که پیش از این از این منطقه خارج می‌شد، عدد قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود.

وی اظهار داشت: شما هر روز منطقه را بمباران کنید، اما تا زمانی که نیروهای شما در آن منطقه حضور فیزیکی نداشته باشند، نمی‌توانید اعمال حاکمیت کنید یا آن چیزی را که می‌خواهید، انجام دهید.

سردار فدوی تصریح کرد: شناورهای آمریکایی در معرض تهدید، خطر و آسیب‌پذیری صددرصدی نیروهای سپاه هستند.

وی گفت: همان‌طور که چند بار اقدام کردند تا شناور نظامی خود را وارد تنگه هرمز کنند، مورد حمله نیروی دریایی سپاه و نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.

رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: کشورهای منطقه باید در برابر آمریکا بایستند و می‌توانند این کار را انجام دهند.

وی گفت: همان‌طور که عراق بر خروج آمریکایی‌ها از این کشور اصرار کرد و چند روز پیش نیز وزارت دفاع آمریکا رسماً اعلام کرد که نیروهای آمریکایی از منطقه عراق خارج شده‌اند.

سردار فدوی تصریح کرد: ما به هیچ‌وجه کشورهای مسلمان را نزدیم؛ ما پایگاه‌هایی را زدیم که در اختیار دشمن ایران، نه فقط دشمن اسلام، بلکه دشمن بشریت بود و در خاک کشورهای منطقه قرار داشت.

رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در بازار انرژی اظهار کرد: آن چیزی که عنوان می‌شود، ۲۰ درصد مصرف جهانی است که ۲۰ درصد آن از منطقه خلیج‌فارس تأمین می‌شود. بسیاری از کشورها صادرات نفت ندارند و نفت تولید می‌کنند و خودشان نیز مصرف می‌کنند.

سردار فدوی اظهار داشت: امروز اعلام کردند که قیمت گازوئیل در اروپا به بیش از دو یورو رسیده است. ما در ایران متوجه این موضوع نمی‌شویم، چون نمی‌دانیم دو یورو برای هر لیتر گازوئیل یعنی چه.

وی گفت: در ایران برای گازوئیل دو نرخ ۱۵۰ تومان و ۳۰۰ تومان وجود دارد؛ دو یورو و خرده‌ای برای هر لیتر، یعنی حدود ۷۰۰ هزار تومان. این اختلاف را ببینید که چقدر زیاد است.

رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه پاسداران تصریح کرد: اگر کسی بخواهد باک خودروی خود را در اروپا پر کند و آن را با ایران مقایسه کنیم، حتی با قیمت سه‌نرخی که داریم، قیمت نرخ سوم یعنی ۱۰ هزار تومان برای هر لیتر بنزین، اصلاً عددی محسوب نمی‌شود و حتی به یک دلار هم نمی‌رسد.

سردار فدوی اظهار کرد: میزان تولیدات ما در این مدت قابل مقایسه با میزان مصرف مهماتمان نیست؛ چه به لحاظ موشک‌های بالستیک و چه موشک‌های کروز.

وی خاطرنشان کرد: توانمندی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، توانمندی بی‌انتهایی است.

رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آمریکا به هیچ‌یک از اهداف خودش در رابطه با ایران نرسیده است، ولی باز هم این کار را تکرار می‌کند؛ به خاطر اینکه این دشمنی آمریکا، یک دشمنی ذاتی با ماست.

سردار فدوی افزود: حق و باطل، تمامی ندارد؛ جبهه حق، انقلاب اسلامی و جبهه باطل، شیطان بزرگ، آمریکا است. نبرد حق و باطلی است که تمامی ندارد و آمریکا نمی‌تواند از ذات خودش دور بشود.

وی ادامه داد: اما این طرف، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و مردم ما بر مبنای تعالیم اسلام و بر مبنای وعده‌های خدا حرکت می‌کنند. یکی از اعتقاداتی که ما باید دائم در باور آن باشیم و این باور خودمان را هر روز تقویت کنیم، این است که وعده خدا حق است و در وعده خدا تخلفی نیست.

سردار فدوی تصریح کرد: این آیه بسیار زیاد در قرآن آمده است، ولی به قول علما که در قرآن سیر می‌کنند، می‌گویند همه وعده‌های خدا تحقق شرط دارد و شرط‌هایی هست که بندگان خدا باید انجام بدهند.

رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه گفت: ما اطمینان داریم که به میزان قابل قبول، از اول نهضت، نه از اول پیروزی، بلکه از سال ۴۲ که حضرت امام قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه شروع کردند، به تکالیف خودمان عمل کردیم و باور داریم که وعده خدا درباره ما و نتایجی که برای ما رقم می‌زند، محقق خواهد شد.

وی اظهار داشت: آمریکایی‌ها در منطقه که آمدند، همه خباثت‌هایی را که داشتند، در منطقه عمل کردند. هدفشان ما بودیم و می‌خواستند مقدماتش را انجام بدهند و بعد سراغ ما بیایند، اما در همه این مقدمات هم شکست خوردند.

سردار فدوی ادامه داد: مگر در افغانستان پیروز شدند؟ مگر در عراق پیروز شدند؟ مگر در قصه داعش پیروز شدند؟ در همه این‌ها با شکست مواجه شدند.

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها با تمام توان خبیثانه خودشان که توان مادی زیادی دارند، اصلاً توان مادی آمریکایی‌ها قابل مقایسه با هیچ‌کس نیست؛ بودجه نظامی آمریکا معادل کل بودجه نظامی همه دنیاست. در همه موارد همین‌طور است، اما نتوانستند اعمال حاکمیت کنند و آن چیزی را که می‌خواهند، محقق کنند.

رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه اظهار داشت: دلیلش هم این است که این موضوع اثرات مستقیمی روی اقتصاد دنیا و اقتصاد داخل خود آمریکا گذاشته است.

هر نقطه‌ای که مبدأ اقدام علیه ایران باشد، هدف قرار می‌گیرد

سردار فدوی گفت: بیش از ۴۷ سال است که مردم ایران در آزادی کامل به سر می‌برند و به‌اندازه سر سوزنی از آمریکا هراسی ندارند؛ اما کشورهای دیگر چنین وضعیتی ندارند و حتی کل اتحادیه اروپا از آمریکا حساب می‌برد.

وی اظهار داشت: بسیاری از کشورها اختیار تصمیم‌گیری ندارند و تحت فشار آمریکا هستند؛ حتی در برخی از این کشورها، تجهیزات و توانمندی‌های نظامی آمریکا بدون اطلاع آن‌ها وارد یا خارج می‌شود.

رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه تصریح کرد: ما خط قرمز خود را به کشورهای منطقه اعلام کرده‌ایم؛ هر نقطه‌ای که مبدأ اقدام علیه ایران باشد، هدف قرار می‌گیرد.

یمن سرافراز در برابر ظلم ایستاد و آمریکایی‌ها رسماً در برابر این کشور فرار کردند

سردار فدوی گفت: یمن که به‌حسب ظاهر فقیرترین کشور مسلمان دنیاست، سرافراز و سربلند در برابر ظلم ایستاد و آمریکایی‌ها رسماً در برابر این کشور فرار کردند؛ موضوعی که خود ترامپ نیز آن را اعلام کرد.

رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه تصریح کرد: کشورهای جنوب خلیج‌فارس پایگاه‌های بی‌شماری را در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده‌اند. وقتی مبدأ حملات علیه ایران از خاک این کشورهاست، طبیعتاً این پایگاه‌ها را هدف قرار می‌دهیم.

وی تصریح کرد: به همین دلیل است که آمریکایی‌ها جرئت ندارند حتی یک شناور در منطقه داشته باشند.

سردار فدوی گفت: آنها مادی فکر می‌کنند و وقتی کسی با یک مقاومت اساسی مواجه می‌شود، عقب‌نشینی می‌کند.

به گزارش فارس، وی اظهار داشت: اگر آمریکایی‌ها تصمیم بگیرند و اقدام کنند برای ورود نیروی زمینی‌شان به داخل خاک ایران، در آن صورت پاسخ ما چه خواهد بود؟

سردار فدوی تصریح کرد: هر چیزی که مربوط به آمریکایی‌هاست، هر پایگاهی که مربوط به آمریکایی‌هاست و هر شناوری که مربوط به آمریکایی‌هاست، به حول و قوه الهی مورد هدف قرار خواهد گرفت.

رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در همه زمینه‌ها دشمن ما در این مدت بسیار خباثت کرد. مدرسه شجره طیبه میناب را از روی غفلت یا اشتباه نزد؛ از قصد زد تا نشان بدهد که پای هر جنایتی هست.

وی تصریح کرد: این یعنی در حالی که بالاترین غم عالم موقعی است که مادری فرزند خودش را از دست بدهد، شما یک کلمه از مادران و پدران در منطقه و کل ایران راجع به ضعف نشنیدید؛ همه راجع به قدرت شنیدید.

رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه اظهار داشت: یک مادر در میناب، در کوهستک و در لامرد، یک کلمه راجع به ضعف صحبت نمی‌کند، بلکه راجع به قدرت صحبت می‌کند و می‌گوید ما پای کار هستیم، ما انتقام فرزندانمان را می‌گیریم، ما انتقام امام شهید را

می‌گیریم.

سردار فدوی گفت: این بیش از هفت ماه است که در سراسر کشور، در میدان‌ها، مردم شب‌ها فریاد می‌زنند.