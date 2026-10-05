آزار و اذیت جنسی کودکان درمدارس

نشریه گاردین نوشت: هزاران مورد تعرض و جرایم جنسی بین کودکان در مدارس انگلستان و ولز گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گاردین نوشت: در پی انتشار نتایج یک تحقیق اختصاصی این روزنامه که نشان داد سالانه هزاران مورد جرم جنسی علیه کودکان زیر ۱۳ سال، از جمله چندین فقره تجاوز، به پلیس انگلیس گزارش می‌شود، حقوق‌دانان و فعالان مدنی ابعاد «هولناک» آزار و اذیت جنسی کودک علیه کودک در مدارس را محکوم کردند. براساس تحلیل داده‌های پلیس بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ که از سوی گاردین انجام شده، به‌طور میانگین روزانه نزدیک به پنج فقره جرم جنسی علیه کودکان زیر ۱۳ سال در مدارس ابتدایی و متوسطه انگلستان و ولز به ثبت رسیده است. این آمار شامل گزارش‌هایی از حدود دو هزار مورد تجاوز جنسی و اقدام به تجاوز است که معادل دریافت روزانه دست‌کم یک مورد ادعای تجاوز در مدارس توسط پلیس است. بیش از یک‌سوم قربانیان این تجاوزها، کودکان زیر ۱۳ سال بوده‌اند. داده‌های تازه نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دست‌کم هشت هزار و ۵۰۰ مورد جرم جنسی علیه کودکان زیر ۱۳ سال به ثبت رسیده که در محوطه مدارس یا اطراف آن رخ داده است؛ آماری معادل ۴.۷ مورد گزارش در هر روز. هرچند در بیشتر گزارش‌های پلیس سن متهم ذکر نشده، اما احتمالاً آنان هم‌کلاسی‌های قربانیان بوده‌اند؛ همچنین در دست‌کم هزار و۸۹۰ مورد از جرایم ثبت‌شده علیه کودکان زیر ۱۳ سال، سن فرد متخلف زیر ۱۸ سال قید شده است.

براساس این تحلیل، احتمال قربانی‌شدن دختران در جرایم جنسی بیش از پسران است. یافته‌ها نشان می‌دهد نزدیک به دوسوم جرایم گزارش‌شده علیه کودکان زیر ۱۳ سال که جنسیت قربانی در پرونده آنها قید شده، مربوط به قربانیان دختر بوده است.