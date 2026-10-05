طرح ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس

کابینه هلند از مسئولان مدارس ابتدایی و متوسطه خواسته است استفاده از تلفن همراه توسط دانش‌آموزان را در طول روز مدرسه از جمله در زمان استراحت و در محوطه مدرسه، ممنوع کنند.

به گزارش ایسنا، براساس این طرح پیشنهادی دانش‌آموزان ملزم خواهند بود که از اول ژانویه ۲۰۲۷ (سال آینده میلادی) در تمام طول روز مدرسه، از جمله در کلاس‌های درس، سالن‌های اجتماعات، زنگ‌های تفریح ​​و سایر نقاط محوطه مدرسه، تلفن‌های همراه خود را کنار بگذارند و از این وسیله استفاده نکنند. هیئت دولت این کشور در حال حاضر اختیار قانونی برای اعمال ممنوعیت سراسری استفاده از تلفن همراه در مدارس را ندارد اما می‌تواند توصیه‌هایی به بخش آموزش ارائه دهد. این پیشنهاد بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر دولتی است که با هدف محافظت از کودکان در برابر خطرات ناشی از فعالیت‌های آنلاین بیش‌ازحد و بالقوه زیان‌بار تدوین شده است. مقامات هشدار دادند که الگوریتم‌های اعتیادآور، پخش خودکار ویدیوها و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند کاهشِ اختیاریِ مدت‌زمان استفاده از نمایشگرها را برای جوانان دشوار سازند. دولت هلند پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ به توافق‌هایی در سطح ملی دست یافته بود که هدف آنها محدود کردن استفاده از تلفن همراه در حین برگزاری کلاس‌های درس است. به گزارش آناتولی، هیئت دولت همچنین خواستار اقدامات جدی‌تری برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین است از جمله تعیین احتمالی محدودیت سنی برای دسترسی به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی.