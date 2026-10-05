سامانه انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری 1405 فعال شد

هم‌زمان با آغاز زمان انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۵، سامانه انتخاب رشته مجازی هم در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: متقاضیان مجاز انتخاب رشته از دوشنبه تا پنجشنبه ۱۶ مهر فرصت دارند حداکثر ۱۵۰ کد رشته‌محل را در سامانه جامع آزمون سراسری ثبت کنند. هر داوطلب تنها یک‌بار می‌تواند انتخاب رشته خود را انجام دهد، اما پس از دریافت رسید، امکان ویرایش فرم انتخاب رشته در دفعات محدود فراهم خواهد بود.

در همین زمینه، مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور هم گفت: به منظور راهنمایی و مشاوره مطمئن به متقاضیان مجاز به انتخاب رشته، سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری 1405 فعال گردید.

علیرضا کریمیان اظهار داشت: سامانه انتخاب رشته مجازی برای گروه‌های آزمایشی مختلف فعال شد و از متقاضیان انتظار می‌رود رشته دانشگاهی خود را براساس علایق، توانمندی‌ها و شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود انتخاب کنند، این افراد باید از احتمال قبولی در رشته‌های موردنظرشان مطلع شوند و در همین راستا، نرم‌افزار راهنمای انتخاب رشته مجازی امکان ارایه شانس قبولی متقاضیان را دارد.

کریمیان با بیان اینکه تصمیم نهایی را متقاضی براساس عوامل مؤثر در انتخاب رشته و دانشگاه محل تحصیل باید اخذ کند، ادامه داد: در نرم‌افزار راهنمای انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری قابلیت جست‌وجو براساس نوع دوره، مقطع تحصیلی، رشته محل‌های استان، رشته، نوع پذیرش و یا ترکیبی از همه این موارد پیش‌بینی شده و این سامانه با توجه به وضعیت علمی متقاضی حداکثر ۳۰۰ کد رشته‌محل را با هر جست‌وجو ارائه می‌کند که از بالا به پایین شانس قبولی متقاضی را ارائه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: سامانه انتخاب رشته مجازی که از روز ‌يکشنبه 12 مهرماه به منظور راهنمايي و كمك به متقاضیان در انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1405در دسترس متقاضیان قرار گرفته است، بهترین مشاوره برای انتخاب رشته را با کمترین هزینه ارائه می‌دهد و متقاضیان با توجه به گروه‌های آزمایشی، سهمیه‌ها، درصد و رتبه، می‌توانند فهرستی از رشته و دانشگاه‌های دارای پذیرش در نوبت روزانه، شبانه(نوبت دوم)، دولتی، غیرانتفاعی، پیام نور، پردیس و غیرانتفاعی را بر مبنای قوانین و مقررات آزمون سال ۱۴۰۵ و شبیه‌سازی با داده‌های پذیرفته‌شدگان سال ۱۴۰۴ مشاهده نمایند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش تأکید کرد: سازمان سنجش به منظور جلوگیری از سوءاستفاده اغواگرایانه افراد و مؤسسات مدعی انتخاب رشته تضمینی، بسته انتخاب رشته جامع شامل سامانه انتخاب رشته مجازی، ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته، موشن‌گرافی و برنامه‌های تلویزیونی ضبط‌شده توسط کارشناسان سازمان را در کنار انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته، طراحی و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

متقاضیان پس از دریافت رشته‌محل‌های پیشنهادی در سامانه انتخاب رشته مجازی می‌بایست براساس علایق و شرایط خود نسبت به ثبت نهایی کد رشته‌محل‌ها در کارپوشه خود در سامانه جامع آزمون سراسری سال 1405 اقدام و کدرهگیری دریافت نمایند.