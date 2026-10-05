دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: ایران در جنگ اخیر توانست به‌صورت مدیریت‌شده فعالیت برخی شبکه‌ها و سکوها از جمله استارلینک را کنترل و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، همایش سکوهای اینترنتی دیروز با حضور رؤسای پلیس فتا و امنیت اقتصادی فراجا و همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی و فعالان فضای مجازی برگزار شد.

سید محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این همایش با اشاره به تعاملات بین‌المللی و وضعیت امنیت سایبری کشور اظهار داشت: در حوزه امنیت، امنیت سایبری و مسائل کلان، اقدامات خوبی انجام شده است و در این حوزه شاهد یک تقابل جدی هستیم. آقامیری با اشاره به حملات سایبری هم‌زمان با آغاز جنگ تحمیلی افزود: از همان لحظه‌ای که دشمن به کشور حمله کرد، جبهه سایبری نیز در کشور فعال شد و به همت متخصصان، دستگاه‌ها و کسب‌وکارها اقدامات قابل‌توجهی انجام گرفت. در چند مورد، دشمن توانست برخی خدمات را با اختلال مواجه کند، اما تلاش ما این بود که در حوزه فضای مجازی، مردم کمترین نگرانی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه وجود زیرساخت‌های بومی و حاکمیتی در شرایط بحرانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، ادامه داد: زمانی که زیرساخت در اختیار حاکمیت باشد، ابزار قدرتمندتری برای مدیریت شرایط در اختیار کشور قرار دارد؛ اما در زمان بروز چالش و بحران، اگر این زیرساخت‌ها وجود نداشته باشند، کار دشوارتر شده و حتی می‌تواند به حکمرانی کشور آسیب جدی وارد کند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به برخی اظهارات مطرح‌شده درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های حکمرانی کشور گفت: برخی نگرانی‌ها از نظر فنی و تخصصی درباره حجم و میزان اتصالات و امکان اجرای چنین اقداماتی مطرح شده بود، اما بسیاری از این موضوعات بیشتر جنبه فضاسازی دارد و از نظر فنی با فناوری امروز قابل بررسی است. حتی درباره استفاده از هوش مصنوعی نیز صحبت‌هایی مطرح می‌شود، اما مهم‌تر از مباحث فنی، مزیت اصلی کشور ما نخبگان و توانمندی متخصصان ایرانی است.

آقامیری با اشاره به تجربه کشور در مواجهه با تهدیدات سایبری اظهار داشت: اگر به تجربه کودتا و اتفاقات گذشته برگردیم، رسانه‌های غربی نیز در همان زمان اخبار مربوط به این موضوع را منتشر کردند، حتی اسرائیلی‌ها با مانور روی استارلینک می‌خواستند با رعب و ترس ما را وادار به انجام به برخی کارها کنند اما با توجه به مسائل فنی باید گفت که این بحث‌ها رؤیاپردازی است؛ ما از نزدیک در جریان اقدامات انجام‌شده بودیم؛ ایران در جنگ اخیر توانست به‌صورت مدیریت‌شده فعالیت برخی شبکه‌ها و سکوها از جمله استارلینک را کنترل و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کند.

وی تأکید کرد: از نظر فنی و عملیاتی، کشور آمادگی لازم را دارد و اگر از ابزارهای جدید برای حمله به زیرساخت‌های شبکه و نظامی استفاده شود، ما در همه سطوح آمادگی لازم برای برخورد مقتضی را داریم و اقدامات را متناسب با الزامات حکمرانی کشور پیش خواهیم برد.