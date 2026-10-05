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کد خبر: ۳۳۹۳۹۳
تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
سرویس کیهان » اخبار
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ورود سامانه بارشی جدید به کشور از امروز

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی جدید از شمال‌غرب کشور خبر داد.
صادق ضیاییان با اشاره به پیش‌بینی کلی براساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری به ایسنا گفت: سه‌شنبه (۱۴ مهر) با ورود سامانه جدید بارشی از شمال‌غرب، در مناطقی از آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و اردبیل، گیلان، ارتفاعات و غرب مازندران، قزوین، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی در استان‌های سمنان، تهران، البرز، گیلان و غرب مازندران، رگبار باران و رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.
ضیاییان افزود: چهارشنبه (۱۵ مهر) در مناطقی از غرب، شمال‌غرب، نیمه غربی سواحل دریای خزر، شمال گیلان، ارتفاعات استان‌های گلستان و سمنان و شمال خراسان‌شمالی، جمعه (۱۶ مهر) در سواحل دریای خزر و شمال‌شرق کشور بارش پراکنده رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: از بعدازظهر سه‌شنبه تا جمعه در ارتفاعات جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شمال و جنوب فارس، شمال هرمزگان رشد ابر و احتمال رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
به گفته ضیاییان، سه‌شنبه در شمال‌شرق، چهارشنبه و پنجشنبه در غرب، شمال‌غرب، شمال‌شرق و شرق کشور همچنین دامنه‌های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود همچنین سه‌شنبه دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان مواج خواهد بود.
رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی امروز و فردا اهواز با دمای ۴۳ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و زنجان با دمای ۵ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.

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