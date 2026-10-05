معاون نظارت اماکن عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: علاوه بر سد معبر مواردی همچون ارائه قلیان، موسیقی زنده و آلات قمار در کافه‌ها خط قرمز پلیس است.

به گزارش ایرنا، سرهنگ علی رفیعی دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به فرآیند صدور تأییدیه پروانه کسب گفت: متأسفانه برخی متصدیان با تصرف پیاده‌رو و سد معبر، باعث مزاحمت برای شهروندان به‌ویژه افراد بیمار و ویلچرنشین می‌شوند که در این موارد پس از تذکر اتحادیه‌ها و در صورت لزوم با دستور قضایی، اقدامات سلبی انجام می‌شود.

رفیعی با اشاره به وضعیت خیابان‌های سنایی و ایرانشهر افزود: این مناطق متأسفانه به مکانی برای دوردور و بساط‌گستری تبدیل شده و بخشی از شلوغی آن ناشی از خدمات‌رسانی کافه‌ها در پیاده‌رو است، به همین دلیل طرح مشترکی با شهرداری برای مقابله با سد معبر اجرا شد.

وی تأکید کرد: هیچ واحد صنفی حتی حق استفاده از پل مقابل درب خود را ندارد زیرا معابر عمومی متعلق به شهروندان است و شهرداری نیز نمی‌تواند ادعای مالکیت بر آن را داشته باشد.

معاون نظارت اماکن عمومی پلیس تهران در پاسخ به سؤالی درباره پلمب واحدهای صنفی اظهار داشت: پلیس رویکرد ارشادی و ایجابی دارد و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و جنگی کشور در وهله اول تذکر، توجیه، ارشاد، آموزش و نظارت را در دستور کار قرار می‌دهد اما واحدهایی که پس از چندین‌بار اخذ تعهد کتبی، همچنان به تخلف ادامه دهند، ناچاراً پلمب می‌شوند و در صورت استمرار تخلف، پروانه کسب آنها نیز باطل خواهد شد.

رفیعی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت کافه‌ها و تداخل صنفی گفت: کافی‌شاپ‌ها و کافه‌ها ذیل اتحادیه آبمیوه و بستنی فعالیت می‌کنند و نمی‌توان به دلیل انتخاب رسته کافه، حق قانونی آنها را نادیده گرفت اما دستورالعمل‌هایی از بالادست وجود دارد که براساس آن، کافه‌ها در فاصله یک کیلومتری مراکز آموزشی اجازه افتتاح ندارند.

وی افزود: فعالیت کافه صرفاً شامل نوشیدنی‌های گرم و سرد است و برخی کافه‌ها متأسفانه با ارائه قلیان، موسیقی زنده یا دی‌جی، تخته‌نرد و آلات قمار، دچار تداخل صنفی و ابتذال می‌شوند که این موارد خط قرمز پلیس بوده و به محض مشاهده یا دریافت گزارش، با هماهنگی قضایی برخورد می‌شود. اگر متصدیان صرفاً در رسته خود فعالیت کنند، شاهد بروز چنین تخلفاتی نخواهیم بود.