رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: براساس ابلاغیه دادستان تهران، سایت‌های اعلام‌کننده قیمت‌های غیرواقعی ارز با برخورد قضایی و پلیسی مواجه می‌شوند.

به گزارش ایرنا، سردار حسین رحیمی روز دوشنبه در حاشیه سومین همایش سکوهای سایبری پلیس فتا در جمع خبرنگاران گفت: یک‌سری سایت‌ها از خارج کشور قیمت‌های غیرواقعی و غیرقانونی ارز را اعلام می‌کنند که ماهیت آنها مشخص است و در واقع معاند و ضد ملت ایران هستند، اما گلایه ما از سایت‌های داخلی است که با چه مجوز و هماهنگی اقدام به انتشار این قیمت‌ها می‌کنند.

وی افزود: براساس ابلاغیه دادستان تهران، مقرر شده است از امروز با سایت‌هایی که قیمت‌های دروغین و غیرواقعی ارز را اعلام می‌کنند، برخورد شود؛ بنابراین هر سایتی که اقدام به اعلام این قیمت‌ها کند، بداند که برخورد قضایی و پلیسی با آن به‌طور جدی انجام خواهد شد.