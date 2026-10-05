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کد خبر: ۳۳۹۳۸۷
تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
سرویس کیهان » اخبار
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خواندنی از ورزش ایران

* مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان اخبار مربوط به کاهش بودجه بخش والیبال این باشگاه را تأیید کرد. طبق اظهارات مدیرعامل، تیم والیبال مس رفسنجان در فصل جاری با چالش جدی کاهش بودجه مواجه است. بر این اساس، بازیکنان ستاره‌ای که پیش‌تر به این تیم پیوسته بودند، برای ادامه همکاری موظف به کاهش چشمگیر دستمزدهای خود هستند که این مسئله منجر به جدایی تعدادی از آنها شده است. مس رفسنجان که چند ماه پیش با جذب ستاره‌هایی نظیر یوسف کاظمی، محمدرضا حضرت‌پور، بابک فیاضی، محمدامین حیدری، امیررضا سرلک و دو بازیکن خارجی، توجهات را به خود جلب کرده بود، اکنون در آستانه از دست دادن ترکیب پرآوازه خود قرار دارد. در پی این اتفاق، یوسف کاظمی با عدم توافق بر سر کاهش دستمزد، راهی رازین پلیمر تهران شد. همچنین بابک فیاضی به پیکان و محمدامین حیدری به شهداب پیوستند و احتمال جدایی محمدرضا حضرت‌پور نیز بسیار زیاد است.

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