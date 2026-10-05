در شرایطی که ۷ روز دیگر رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی‌ قهرمانی امیدهای جهان در آمریکا برگزار می‌شود، هنوز خبری از صدور روادید برای تیم‌های ایران نیست.

رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی‌ زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از دوشنبه هفته آینده در لاس وگاس آمریکا برگزار می‌شود. حالا و تنها در فاصله یک هفته تا آغاز این مسابقات، هنوز هیچ خبری از صدور روادید برای تیم‌های ایران از سوی آمریکا نیست و این اتفاق در شرایطی است که با توجه به بعد زیاد مسافت و هم‌چنین استراحت و تطبیق کشتی‌گیران با شرایط آب و هوایی کشور آمریکا، این موضوع باید در نهایت تا پایان هفته جاری مشخص شود تا کشتی‌گیران ایران به مشکل جدی برنخورند. کارشکنی میزبان در صدور روادید برای کشتی‌گیران ایران در حالی است که رئیس فدراسیون کشتی ایران بارها تأکید کرده در صورتی که حتی برای یک کشتی‌گیر ایران نیز روادید صادر نشود، تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در این رقابت‌ها حاضر نمی‌شوند.