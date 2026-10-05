قانع نشدن AFC از پاسخ فدراسیون در پرونده آسانی

کنفدراسیون فوتبال آسیا به ماجرای شکایت‌ها از باشگاه استقلال و یاسر آسانی ورود کرد.

پس از شکایت‌های چند باشگاه داخلی از جمله مس شهر بابک، سپاهان، پرسپولیس و آلومینیوم اراک از باشگاه استقلال بابت حضور یاسر آسانی در ترکیب آبی‌ها و ادعای فسخ قرارداد این بازیکن پیش از آغاز فصل؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال ایمیلی به فدراسیون فوتبال ایران درباره این موضوع و دلیل شکایت‌های انجام‌شده از استقلال توضیح خواسته است.

فدراسیون فوتبال ایران چندی پیش با ترجمه رأی صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، توضیحی کوتاه در مورد پرونده یاسر آسانی و باشگاه استقلال به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه داده و تأکید کرده است که این پرونده همچنان در کمیته استیناف در حال رسیدگی است؛ اما طبق پیگیری‌ها این توضیحات مورد قبول AFC قرار نگرفته است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا چند روز پیش در نامه‌ای مجدد از فدراسیون فوتبال خواسته است مدارک و مستندات موجود در این ماجرا را به AFC ارسال کند. این کنفدراسیون همچنین چندین پرسش مبنی بر اینکه آیا آسانی پیش از فصل نوتیسی به استقلال فرستاده و آیا مکاتبه‌ای در این خصوص داشته یا خیر مطرح کرده و خواستار مستندات در این زمینه شده است.

در حالی که این روزها ارجاع پرونده شکایت پرسپولیس از آسانی و استقلال و ارائه مدارک جدید این باشگاه سروصدای زیادی به پا کرده، باید دید فدراسیون فوتبال چه واکنشی در این زمینه خواهد داشت و در نهایت این پرونده به کجا خواهد رسید.

دیدار المحرق بحرین- گل‌گهر به عمان منتقل شد

دیدار تیم‌های فوتبال المحرق بحرین و گل‌گهر به جای بحرین، در کشور عمان برگزار خواهد شد.

در حالی که قرار بود دیدار تیم‌های فوتبال المحرق بحرین و گل‌گهر ایران در دومین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دو، 22 مهرماه در منامه بحرین برگزار شود، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) اعلام کرد این دیدار در ورزشگاه السیب عمان برگزار می‌شود. ظاهراً بحرینی‌ها به‌دلیل برخی مشکلات از جمله عدم صدور ویزای بحرین برای اعضای تیم گل‌گهر، امکان میزبانی از این بازی را نداشتند. با این شرایط، AFC ورزشگاه میزبان مسابقه را با تصمیم خودش انتخاب کرد. با توجه به بسته‌بودن مسیرهای پروازی، باشگاه گل‌گهر به دنبال پرواز مستقیم به عمان است؛ در غیر این صورت، شاگردان مهدی رحمتی باید ابتدا به ترکیه بروند و سپس از آنجا راهی عمان شوند.

فلسطین اولین حریف تیم ملی در تورنمنت بصره

تیم ملی فوتبال فلسطین در تورنمنت تدارکاتی بصره مقابل تیم ملی کشورمان قرار خواهد گرفت.

خبرگزاری «شفق‌نیوز» عراق گزارش داد که فدراسیون فوتبال فیلیپین روز یکشنبه، انصراف خود را از سفر اعضای تیم ملی فوتبال این کشور به عراق برای حضور در تورنمنت دوستانه بصره اعلام کرده است. یک منبع آگاه به این رسانه خبر داد که مقامات فدراسیون فوتبال عراق پیش‌تر به همتایان فیلیپینی خود وعده داده بودند هزینه حمل‌ونقل، تغذیه و سایر امور لجستیکی را برای اعضای تیم ملی فیلیپین پرداخت کنند. عراقی‌ها اما به این وعده خود پایبند نبودند.در پی این اتفاق، فدراسیون فوتبال عراق با فدراسیون فلسطین برای حضور در تورنمنت بصره مذاکره کرد و قرار است تیم ملی فلسطین به همراه ایران، عراق و لبنان در تورنمنت بصره حاضر شود.

مطابق اعلام فدراسیون فوتبال عراق، این تورنمنت چهارجانبه از 18 تا 26 آبان برگزار خواهد شد. رقابت‌ها با تقابل عراق و لبنان آغاز می‌شود و در دومین مسابقه، تیم ملی ایران مقابل فلسطین صف‌آرایی می‌کند. بازندگان این دو مسابقه در بازی رده‌بندی و برندگان در فینال تورنمنت به مصاف هم خواهند رفت.

خرید امتیاز پرسپولیس «ب» در آستانه نهایی‌شدن

باشگاه پرسپولیس پس از منتفی‌شدن خرید امتیاز فولاد نوین خوزستان برای حضور در لیگ آزادگان، مذاکرات خود برای راه‌اندازی تیم «ب» در لیگ دسته دوم را دنبال می‌کند. مدیران پرسپولیس پس از بررسی گزینه‌های مختلف، به دو باشگاه پادیاب خلخال و شایان دیزل فارس رسیده‌اند و قرار است با برگزاری آخرین مذاکرات با مالکان این دو باشگاه، خرید امتیاز یکی از آنها را نهایی کنند. در صورت توافق، پرسپولیس فصل جاری در لیگ دسته دوم صاحب تیم «ب» خواهد شد.