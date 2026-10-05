احتمال تأسیس فدراسیون پاراشنا انتخابات کمیته ملی پارالمپیک 2 ساله شد

سرویس ورزشی-

رئیس کمیته ملی پارالمپیک گفت: بر اساس نظر موافق اعضای مجمع قرار شد دوره بعدی مسئولیت هیئت‌رئیسه دو ساله باشد.

مجمع عمومی و سالیانه کمیته ملی پارالمپیک در سال جاری به ریاست دنیامالی وزیر ورزش و جوانان دیروز دوشنبه 13 مهر 1405 برگزار شد. این بیست و ششمین مجمع کمیته ملی پارالمپیک بود که به منظور ارائه گزارش عملکرد کمیته ملی پارالمپیک، ارائه گزارش حسابرسی ۱۴۰۴ و همچنین ارائه گزارش در مورد مصوبات مجمع سال قبل برگزار شد.

بررسی انتخابات کمیته ملی پارالمپیک دیگر دستورالعمل مصوب برای این مجمع بود. قرار است مجمع کمیته ملی پارالمپیک ۱۷ آذر برگزار شود اما اینکه نتیجه این انتخابات ۲ ساله یا ۴ ساله باشد، مشخص نبود و این موضوع در مجمع دیروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این مجمع در شرایطی برگزار شد که کمیته ملی پارالمپیک در آستانه اعزام کاروان به بازی‌های پاراآسیایی قرار دارد. پنجمین دوره این بازی‌ها ۲۶ مهر تا ۲ آبان در ناگویا برگزار خواهد شد.

انتخابات بعدی دو ساله شد

اما در پایان این مجمع، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجمع عمومی هم از نظر مصوبات و هم مباحثی که مطرح شد پُربار بود، هم از حیث اینکه مجمع بدون حاشیه‌ای بود که مبین همدلی و همکاری خوب بین کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون‌ها و اعضای مجمع بود. در این مجمع در رابطه با عملکرد کمیته ملی پارالمپیک در فاصله دو مجمع قبلی و فعلی گزارش داده شد. تیم‌های اعزامی ما برای بازی‌های آسیایی ناگویا در شرایط خوبی قرار دارند. در حال حاضر در حال برگزاری آخرین اردوی متمرکز 15 رشته هستیم. اکثر این رشته‌ها اکنون در تهران در حال گذراندن اردوها و برنامه‌های تمرینی خودشان هستند. هم در زمینه فعلی و هم در زمینه فرهنگی و پشتیبانی اقدامات خوبی انجام گرفته و در حال انجام است.

کارگری تصریح کرد: در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به دلیل کاهش تعدادی از مدال‌های طلای‌مان در مقایسه با هانگژو به دلیل حذف دو، سه رشته توسط میزبان و همچنین ادغام چندین کلاس در دوومیدانی، با کاهش 9 مدال طلا نسبت به هانگژو مواجه هستیم که این شرایط ما را سخت می‌کند. این را باید مدنظر داشته باشیم، ولی تمام تلاش‌ها انجام شده و ان‌شاءالله کاروان موفق باشد و دست پُر برگردد.

وی افزود: مهم‌ترین مصوبه ما این بود که براساس نظر موافق اعضای مجمع قرار شد دوره بعدی مسئولیت اعضای هیئت‌رئیسه دو ساله شود تا امکان هماهنگی آغاز مسئولیت‌های اعضای هیئت‌رئیسه با بازی‌های پارالمپیکی یکی باشد. یعنی رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه جدید وقتی انتخاب می‌شوند 4 سال فرصت داشته باشند که تیم‌ها و ورزشکاران خود را برای بازی‌های پارالمپیکی بعدی آماده کنند. فقط یک ملاحظه وجود دارد مبنی بر اینکه باید در این خصوص از کمیته بین‌المللی پارالمپیک نظرخواهی می‌کردیم. کمیته پارالمپیک جهانی در نظر اولیه‌ای که داده مثبت بوده ولی از ما اطلاعات تکمیلی خواسته است. باید برای این مصوبه با IPC هم هماهنگی نهایی را داشته باشیم تا به مرحله اجرا برود. ان‌شاءالله این هماهنگی هم انجام خواهد شد.

بحث و بررسی درباره راه‌اندازی فدراسیون پاراشنا

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در بخش دیگری از صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: موردی که در این مجمع مطرح شد، بررسی راه‌اندازی فدراسیون پاراشنا بود که قرار شد بین وزارت ورزش، کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون جانبازان و توانیابان این موضوع مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

کارگری درباره نامه رشته‌های تیمی اعزام به پاراآسیایی پیرامون برابر بودن پاداش رشته‌های تیمی و انفرادی، عنوان کرد: در خصوص فلسفه این موضوع نمی‌خواهم وارد بحث شوم ولی شرایط اعتباری ما اجازه این کار را نمی‌دهد. براساس برآوردهایی که داشتیم برای مسابقات، اعزام‌ها، اردوها و برنامه‌های مختلف؛ دولت محترم، سازمان برنامه بودجه، مجلس محترم واقعاً حمایت و امسال بودجه خوبی را پیش‌بینی کردند. بخش قابل توجهی هم واریز شده است و با افزایش

129 درصدی اعتباراتمان نسبت به سال 1404 مواجهیم ولی با حجم کارها و بازی‌های پاراآسیایی 2026 امکان اینکه بتونیم پاداش را به صورت برابر پرداخت کنیم، وجود ندارد. رئیس کمیته ملی پارالمپیک درباره پیش‌بینی‌اش از تعداد مدال‌های ایران در رقابت‌های پاراآسیایی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم رقابت‌های سختی داریم. با توجه به اینکه ژاپن کشور میزبان است و در بازی‌های هانگژو با دو طلای کمتر سوم شده بود، حتما در این دوره تعداد طلاهای بیشتری کسب خواهد کرد. ازبکستان و هند را جزو رقبای جدی خودمان می‌دانیم. امیدواریم جزو سه کشور اول آسیا باشیم.

کارگری یادآور شد: نام کاروان ما، شهدای میناب است و محمد پولادگر هم سرپرست کاروان است. پرچم‌دار کاروان در مراسم افتتاحیه آقای روح‌الله رستمی به نام پاراوزنه‌برداری جهان و پارالمپیک است. پرچم‌دار خانم ما هم در اختتامیه است؛ خانم سمیه رحیمی دارنده مدال طلای پاراتیروکمان.