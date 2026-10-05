صدور مجوز صادرات گوجه و پیاز با وجود کمبود و گرانی!

سرویس اقتصادی-

در حالی که قیمت گوجه‌فرنگی و پیاز در برخی خرده‌فروشی‌ها به‌ترتیب به ۱۳۳ و ۱۴۵ هزار تومان رسیده سازمان توسعه تجارت، مجوز صادرات این دو محصول را به‌صورت «مجاز مشروط» صادر کرد!

به گزارش خبرنگار ما، در حالی‌که کشور در محاصره دریایی و هوائی و خطر جنگ مجدد است؛ وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت و سازمان‌های توسعه تجارت؛ همچنان در حال صادرات محصولات کشاورزی و غذایی هستند!

وزارت جهاد کشاورزی، دچار یک تناقض عجیب است؛ از یک سو، وزیر دائماً از ضرورت امنیت غذایی می‌گوید و از طرفی در شرایط جنگ و محاصره، مجوز صادرات مواد غذایی می‌دهد. دلیل این امر آن است که گویا، برخی مسئولان تفاوت دوران جنگ با شرایط عادی را درک نمی‌کنند.

این در حالی است که محصول مازاد می‌تواند ذخیره‌سازی یا به صنایع تبدیلی فروخته شود اما گویا منافع دلالان و دلاربازان، برای برخی وزارتخانه‌ها، ارجح بر مصالح کشور و زندگی مردم است. نمایندگان مجلس هم یا منفعل هستند یا صرفاً معترض و اقدامی از آنها دیده نمی‌شود.

پرواز قیمت گوجه و پیاز

حالا، به گزارش ایسنا، فاصله میان قیمت‌های درج‌شده گوجه و پیاز در نرخنامه رسمی و آنچه مصرف‌کننده در خرده‌فروشی‌ها پرداخت می‌کند؛ تا بیش از دو برابر نرخ اعلامی در میادین رسیده است.

طبق نرخنامه، قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای و گوجه‌فرنگی بوته‌رس ۵۷ هزار تومان تعیین شده است. قیمت پیاز سفید و پیاز زرد نیز در این نرخنامه کیلویی ۶۲ هزار تومان اعلام شده است.

با این حال، مشاهدات میدانی از میادین و خرده‌فروشی‌ها تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. قیمت گوجه‌فرنگی، بسته به کیفیت، محل عرضه و نوع محصول، از حدود ۸۵ هزار تومان آغاز می‌شود و در برخی خرده‌فروشی‌ها به ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ تومان می‌رسد. پیاز سفید نیز در خرده‌فروشی‌ها با قیمت‌هایی بین ۸۹ تا ۱۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه می‌شود؛ یعنی حدود ۴۴ تا ۱۱۰ درصد بیشتر از نرخنامه و دامنه قیمت پیاز زرد حتی بالاتر است و از کیلویی ۹۵ هزار تومان آغاز شده و تا ۱۴۵ هزار تومان نیز می‌رسد؛ رقمی که حدود ۵۳ تا ۱۳۴ درصد با نرخ رسمی اختلاف دارد.

مجوز صادرات در شرایط خطیر فعلی؟!

این اختلاف قابل توجه در شرایطی مشاهده می‌شود که سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه‌ای به دفتر صادرات گمرک، صادرات گوجه‌فرنگی زراعی و پیاز را «مجاز مشروط» اعلام کرده است. در این نامه که تاریخ هشتم مهرماه ۱۴۰۵ را دارد، بر اعلام موضوع به گمرکات اجرائی تاکید شده که پیرو نامه شماره ۷۶۴۷۶۱۷ مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ دفتر صادرات درخصوص رفع ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی زراعی، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸۵۴۸۲ مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی با ضوابط ذکر شده صادرات این محصولات به صورت مشروط بلامانع اعلام شده است.

گوجه و پیاز اگر چه محصول اساسی نیست اما بسیار پرمصرف است و صادرات این محصولات در شرایطی که دولت به دنبال کاهش تورم اقلام معیشتی است؛ ناهماهنگی با سیاست‌های کلان دولت، محسوب می‌شود.

هشدار صنایع تبدیلی درباره کمبود عرضه

در حالی‌که برخی معاونان وزیر جهاد کشاورزی از نبود ظرفیت جذب مازاد محصولات از سوی صنایع تبدیلی می‌گویند؛ مسعود بختیاری؛ رئیس سندیکای صنایع کنسرو کشور، چندی پیش در گفت‌وگویی تصویری از کمبود گوجه‌فرنگی مورد نیاز صنایع تبدیلی خبر داده و گفته بود که کارخانه‌های تولید رب با کاهش عرضه این محصول مواجه‌ شده‌اند.

او افزود: «سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در سال جاری به‌شدت کاهش یافته و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز با تاخیر برای مدیریت صادرات وارد عمل شده است و صنایع کنسرو رب گوجه‌فرنگی اکنون با افزایش چشمگیر قیمت ماده اولیه مواجه‌اند؛ افزایشی که مستقیما بر قیمت تمام‌شده محصول نهائی اثر می‌گذارد.»

اظهارات رئیس سندیکای صنایع کنسرو نشان می‌دهد؛ کمبود عرضه تنها مصرف‌کننده خانوار را تحت تاثیر قرار نداده، بلکه صنایع تبدیلی نیز برای تامین ماده اولیه با مشکل روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، صدور مجوز صادرات ـ حتی به شکل مشروط ـ می‌تواند؛ امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد.