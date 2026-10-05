عرضه علنی مدل‌های جدید آیفون 18 قاچاق و بدون رجیستر در فروشگاه‌های آنلاین سؤال برانگیز شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد برخی فروشگاه‌های آنلاین، مدل‌هایی از آیفون را برای فروش عرضه می‌کنند که وضعیت رجیستری آنها برای خریدار به‌صورت شفاف مشخص نیست و در برخی موارد، کالا به‌عنوان دستگاه فاقد فعال‌سازی یا بدون رجیستری معرفی می‌شود. در این‌جا یک سؤال اساسی مطرح است؛ اگر دستگاهی فاقد رجیستری باشد و امکان استفاده عادی از شبکه ارتباطی کشور را نداشته باشد؛ فروش آن به مصرف‌کننده بر چه مبنای قانونی انجام می‌شود؟

این موضوع صرفاً یک مسئله مربوط به مصرف‌کننده نیست بلکه به منشأ کالا نیز بازمی‌گردد. اگر کالا از مسیر رسمی تجاری وارد نشده باشد، باید مشخص شود از چه رویه‌ای وارد کشور شده، حقوق و عوارض مربوط به آن پرداخت شده یا خیر و چه نهادی مسئول نظارت بر عرضه آن در بازار است.

بنابراین لازم است؛ دستگاه‌های متولی مشخص کنند که فروشگاهی که کالای فاقد رجیستری یا فاقد مسیر روشن واردات رسمی را به‌صورت علنی عرضه می‌کند؛ بر اساس چه مجوزی این کار را انجام می‌دهد؟

حلقه مفقوده عرضه برخی گوشی‌ها

یکی دیگر از ابهامات، موضوع ارزش‌گذاری گمرکی است. گمرک در ابلاغیه مربوط به سال 1405، جداول حقوق ورودی تلفن همراه را بر اساس ارزش کالا و رویه واردات اعلام کرده و برای گوشی‌های تلفن همراه در رویه‌های تجاری، مسافری و پستی ضوابط مشخصی تعیین شده است.

اگر برای کالایی شناسه یا ارزش گمرکی مشخصی وجود نداشته باشد، پرسش این است که مبنای اظهار و ترخیص آن چه بوده و اساساً آیا چنین کالایی از مسیر تجاری رسمی وارد شده است یا خیر؟

نکته قابل توجه این است که عرضه این کالاها در فضای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی به شکل پنهانی انجام نمی‌شود. در برخی موارد، کالا با تصویر، مشخصات فنی، قیمت، شرایط پرداخت و حتی امکان خرید اقساطی در معرض انتخاب مشتری قرار گرفته است.

این مسئله ضرورت ورود نهادهای نظارتی را بیشتر می‌کند. اگر یک کالا از نظر ضوابط واردات با مشکل مواجه باشد، صرف قرار گرفتن آن در انبار یک فرد یا فروشگاه یک موضوع است و عرضه عمومی آن از طریق یک بستر رسمی فروش موضوعی دیگر. در این شرایط، سکوهای فروش اینترنتی و فروشگاه‌های برخط نیز باید درباره سازوکار احراز قانونی بودن کالاهایی که عرضه می‌کنند پاسخ دهند.