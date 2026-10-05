با راه‌اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز میدان بینک، روزانه ۱۵ میلیون فوت‌مکعب گاز همراه نفت که پیش از این بخشی از آن در مشعل‌ها سوزانده می‌شد، جمع‌آوری شد و به چرخه مصرف بازگشت.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ ایستگاه تقویت فشار گاز میدان بینک با ظرفیت جمع‌آوری روزانه ۱۵ میلیون فوت‌مکعب گاز همراه نفت راه‌اندازی شد.

ایستگاه تقویت فشار وظیفه جمع‌آوری و تقویت فشار گاز تولیدی این میدان را برعهده ‌دارد.

قلب تپنده این ایستگاه، کمپرسورهای رفت و برگشتی هستند که با ظرفیت ۱۵ میلیون فوت مکعب در روز طراحی، ساخته و نصب شده‌اند.

گاز همراه نفت یکی از منابع هدررفت انرژی در صنعت نفت است که در صورت نبود زیرساخت جمع‌آوری، در مشعل‌ها سوزانده می‌شود. در میدان بینک، متخصصان ایرانی با طراحی، ساخت و نصب تجهیزات فشرده‌سازی، امکان جمع‌آوری و انتقال این گازها را فراهم کرده‌اند. با بهره‌برداری از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک، ضمن کمک به حفظ محیط زیست و پایداری جریان انرژی، زمینه جلوگیری از ناترازی گاز، کاهش گازسوزی و همچنین آلایندگی‌های زیست‌محیطی فراهم خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «ساسان فرامرزپور» مدیر پروژه بینک هم در این زمینه گفت: با وجود چالش‌هایی که کشور در سال گذشته با آن مواجه بود، با تکیه بر توان داخلی، این کمپرسورها در داخل کشور ساخته، حمل و در محل پروژه نصب شدند که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح به شمار می‌رود.

وی افزود: این تجهیزات با تکیه بر توان داخلی ساخته شده‌اند و در مقایسه با ساخت آنها در خارج از کشور، حدود

۵۰ درصد صرفه‌جویی ارزی به همراه داشته‌اند.مدیر پروژه بینک با اشاره به ابعاد و وزن بالای کمپرسورها اظهار کرد: وزن هر یک از این کمپرسورها حدود ۸۰ تن است که حدود ۵۰ تن آن مربوط به بخش اصلی و الکتروموتور و حدود ۳۰ تن نیز مربوط به بخش‌های جانبی است.

فرامرزپور اضافه کرد: وزن و ابعاد بالای این تجهیزات، فرآیند حمل‌ونقل و نصب آنها را با چالش‌هایی همراه کرد که با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تلاش مجموعه اجرائی پروژه، این مراحل انجام شده است.