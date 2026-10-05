در حالی‌که وزیر نفت پس از ماه‌ها کشمکش سرانجام کنار رفت، حالا سرپرست وزارت نفت خبر از این داده که همان مسیر سابق را با شدت و جدیت دنبال می‌کند.

به گزارش ایرنا، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی با تشریح دلایل استعفای «محسن پاک نژاد» وزیر نفت اظهار داشت: ایشان بنا به دلایل شخصی و از مدت‌ها قبل تقاضای استعفا از مسئولیت داشتند که این درخواست پیشتر از سوی رئیس‌جمهور پزشکیان مورد پذیرش قرار نگرفته بود. اما با توجه به اصرار جدید ایشان به استعفا، «حمید بورد» از سوی رئیس‌جمهور به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد. این در حالی است که ثبت استیضاح پاک‌نژاد تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت چهاردهم یعنی دی‌ماه ۱۴۰۳ نشان داد که عملکرد وزارت نفت از همان ابتدا زیر ذره‌بین مجلس قرار گرفته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در همین چارچوب «زینب قیصری» رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس، یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌ها را نسبت به عملکرد وزیر نفت داشت. او وزارت نفت را در «اولویت نخست اصلاح کابینه» دانسته بود. قیصری همچنین معتقد بود بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی وزارت نفت، به‌‌جای تمرکز بر افزایش تولید، توسعه صادرات، احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده و حل مسائل اساسی صنعت نفت، صرف تغییرات مدیریتی و عزل و نصب‌ها شده است.

در کنار این مواضع، «مالک شریعتی» نیز از جمله نمایندگانی بود که بارها درباره نحوه فروش نفت، عملکرد تراستی‌ها و بازگشت منابع حاصل از صادرات نفت، سؤال و ابهام مطرح کرد. شریعتی در اظهارات خود درباره منابع بازنگشته حاصل از فروش نفت و عملکرد واسطه‌های فروش، بر ضرورت بررسی دقیق این فرآیند تأکید کرده و خواستار شفاف شدن سازوکار فروش و بازگشت درآمدهای نفتی شده است. اکنون و در حالی‌که وزیر نفت پس از ماه‌ها کشمکش سرانجام کنار رفت، سرپرست وزارت نفت خبر از این داده که همان مسیر سابق را با شدت و جدیت دنبال می‌کند. دیروز سرپرست وزارت نفت در نشست شورای معاونان وزیر نفت تأکید کرد: برنامه‌های اجرائی صنعت نفت در بخش تولید و توسعه کماکان مانند گذشته و با همدلی و وفاق که شعار دولت چهاردهم است، با قوت دنبال می‌شود. وی درباره اولویت‌های وزارت نفت تصریح کرد: برنامه مفصلی در حوزه بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم و همچنین در حوزه فروش دنبال می‌شود تا از گردنه‌های سخت پیش‌رو با موفقیت عبور کنیم. بورد با تأکید بر نقش مدیران پیشین و فعلی در دستاوردهای کسب‌شده وزارت نفت دولت چهاردهم تاکید کرد: اقدام‌های ارزشمندی در صنعت نفت انجام شده است. اگر امروز در شرایطی هستیم که می‌توانیم بگوییم تیم فعلی برنده بوده، بخش مهمی از آن به عملکرد وزیر نفت پیشین بازمی‌گردد و ما نیز همان مسیر را با شدت و جدیت دنبال می‌کنیم.