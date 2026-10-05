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کد خبر: ۳۳۹۳۷۷
تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
سرویس کیهان » اخبار
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هنر به فضا‌های عمومی پایتخت می‌آید

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از اجرای ویژه‌برنامه‌های «هفته هنری تهران» از ۱۲ تا ۱۸ مهر در مناطق ۲۲گانه تهران خبر داد.
محمد خراسانی‌زاده، معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به فرارسیدن هفته تهران و پیشینه نام‌گذاری ۱۴ مهر به‌عنوان «روز تهران» از برنامه‌ریزی گسترده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای این ایام خبر داد و افزود: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز با توجه به ویژگی‌ها و هویت تاریخی، فرهنگی و هنری پایتخت، برنامه‌های متنوعی را برای این ایام تدارک دیده است. «هفته تهران» فرصتی ارزشمند برای بازخوانی، احیا و تقویت هویت هنری شهر است. رویکرد ما در این رویداد کاملاً هنری، خلاق و دسترس‌پذیر برای عموم مردم است. معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به قالب این برنامه‌ها تصریح کرد: با توجه به تجارب زیسته و خاطرات جمعی شکل‌گرفته در بزنگاه‌های اجتماعی در نظر داریم با محوریت مدیریت‌های فرهنگی هنری مناطق ۲۲گانه و فرهنگسرا‌های تخصصی، رویداد‌های هنری را از فضا‌های بسته و سالن‌ها خارج کنیم و به مراکز پرتردد و محل تجمعات شبانه شهروندان ببریم.
وی درباره نحوه اجرای این طرح توضیح داد: مدیریت‌های فرهنگی هنری مناطق ۲۲گانه متناسب با بوم، هویت محلی و ظرفیت‌های هر منطقه، برنامه‌های مصوب خود را درقالب‌های متنوعی از جمله اجرای موسیقی، شعرخوانی، نمایش‌های خیابانی، کارگاه‌های تخصصی و نمایشگاه‌های هنر‌های تجسمی اجرا خواهند کرد. رویکرد اصلی تمامی این برنامه‌ها، مردم‌محوری، اختصار، اثرگذاری بالا و تطابق با زیست شبانه و فضای عمومی پایتخت است تا زمینه مشارکت حداکثری اقشار مختلف مردم فراهم شود. 

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