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کد خبر: ۳۳۹۳۷۵
تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
سرویس کیهان » اخبار
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حمله صهیونیست‌ها به یک کتابفروشی در آمریکا

گروهی از اسرائیلی‌ها در آمریکا با ورود به یک کتابفروشی در نزدیکی دانشگاه کلمبیا، تلاش کردند نشست معرفی و گفت‌وگو درباره کتاب خاطرات «محمود خلیل» با عنوان «سرزمینی برای ایستادن نیست» را مختل 
کنند.
دقایقی پیش از آغاز این نشست در کتاب‌فروشی «Book Culture»، گروهی از طرفداران رژیم صهیونیستی با پرچم‌های آمریکا و اسرائیل، بلندگو و پلاکارد وارد محل برگزاری شدند و خواستار اخراج محمود خلیل از آمریکا شدند. رهبری این گروه را «راس گلیک»، مدیرعامل سابق سازمان 
«Betar US» برعهده داشت؛ سازمانی که پیش‌تر نام برخی فعالان حامی فلسطین را در اختیار مقامات مهاجرتی آمریکا قرار داده بود.
این اتفاق در حالی رخ داده است که در سال‌های اخیر، شماری از برنامه‌های فرهنگی و هنری مرتبط با فلسطین در آمریکا و دیگر کشورهای غربی با اعتراض، فشار و تلاش برای لغو یا مختل کردن مواجه شده‌اند.
محمود خلیل، دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه کلمبیا، پس از مشارکت در اعتراضات دانشگاهی علیه نسل‌کشی اسرائیل در غزه به یکی از چهره‌های شناخته‌شده این اعتراضات تبدیل شد. دولت ترامپ نیز او را علی‌رغم داشتن کارت سبز اقامت آمریکا، بازداشت کرد. خلیل در کتاب «سرزمینی برای ایستادن نیست» تجربه بازداشت خود و انتقال میان چند بازداشتگاه مهاجرتی آمریکا را روایت کرده و در کنار آن، شرایط حاکم بر این بازداشتگاه‌ها و تجربه مهاجران در نظام مهاجرتی آمریکا را به نقد کشیده است.

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