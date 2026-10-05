پخش مجموعه «سرو، سپید، سرخ» ویژه دلاوران نیروی انتظامی

مجموعه تلویزیونی «سرو، سپید، سرخ» ویژه ایام هفته نیروی انتظامی، رشادت‌ها و جانفشانی‌های دلاور مردان نیروی انتظامی در جریان جنگ رمضان را به تصویر می‌کشد.

مجموعه «سرو، سپید، سرخ» پیش از این در دو فصل از شبکه یک سیما پخش شده است و در این فصل که در ۶ قسمت است در قالب ویژه قسمت‌های مناسبتی و خارج از فصل‌های پیشین این مجموعه تولید شده است.

اين فصل مجموعه تلویزیونی «سرو، سپید، سرخ» محصول مشترک سازمان اوج، ‌مرکز سیما فیلم سازمان صداوسيما، و گروه ناجی هنر فراجا می‌باشد که به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمد جواد موحد است که کارگردانی آن را علی ثقفی‌، راما قویدل، محمد علیزاده، سید محمد حسین حسینی، علی سرآهنگ و جواد مزدآبادی انجام داده‌اند.