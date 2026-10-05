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کد خبر: ۳۳۹۳۷۳
تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
سرویس کیهان » اخبار
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آنجلینا جولی هم به ظلم علیه مردم غزه معترض شد!

بازیگر‌ هالیوودی با انتشار تصاویری از غزه، خواهان کمک‌رسانی به مردمان جنگ‌زده شد.
آنجلینا جولی، بازیگر‌ هالیوود با انتشار تصاویری از دو مقطع قبل و بعد از تهاجم صهیونیست‌ها به غزه و ویرانی کامل تمام خانه‌ها تصریح کرد که این تصاویر، نمی‌توانند نشان دهند که زندگی در میان ویرانه‌ها چه معنایی دارد، چه بر سر خانواده‌های جان‌باخته آمده و زندگی بازماندگان، چگونه است.
او ذیل تصاویر غزه در صفحه خود نوشت: «مردم [غزه] پیش از آغاز زمستان به سرپناه نیاز دارند. کمک‌های بشردوستانه باید در مقیاس مورد نیاز به آنها برسد.» 

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