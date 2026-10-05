عربستان مراسم «جوایز جوی» و ساخت پروژه‌های میلیاردی سینمایی-ورزشی را لغو کرد.

با تداوم پیامدهای سهمگین جنگ و بحران شدید مالی در عربستان سعودی، ماشین تبلیغاتی و رسانه‌ای رژیم آل‌سعود در عرصه هنر و سرگرمی به گل نشست. پس از تعطیلی و لغو «جشنواره بین‌المللی فیلم دریای سرخ»، جدیدترین گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی از لغو دوره بعدی مراسم مد و سرگرمی «جوایز جوی» و عقب‌نشینی کامل ریاض از پروژه‌های چند میلیارد دلاری مرتبط با آن حکایت دارد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه در بخش سرگرمی، دولت عربستان در بحبوحه فشارهای سنگین ارزی، رکود اقتصادی و ارزیابی دوباره اولویت‌های هزینه‌ای، برگزاری مراسم «جوایز جوی ۲۰۲۷» را که قرار بود در ژانویه برگزار شود، لغو کرده است. سازمان کل سرگرمی عربستان به ریاست ترکی آل‌الشیخ و گروه رسانه‌ای MBC نیز در برابر افشاگری رویترز درباره تعطیلی این رویداد مجلل سفارشی، سکوت اختیار کرده و از هرگونه اظهارنظر خودداری کردند. کاهش بودجه‌های فرهنگی و سرگرمی در سایه بحران اقتصادی لغو این رویداد پرخرج هنری تنها بخش کوچکی از عقب‌نشینی گسترده ریاض از پروژه‌های به اصطلاح «چشم‌انداز ۲۰۳۰» محمد بن سلمان است. منابع مطلع تأکید می‌کنند که با بروز اختلال شدید در صادرات انرژی، آسیب به زیرساخت‌های حیاتی و افت ۲۱.۸ درصدی فعالیت‌های نفتی، وزارت دارایی عربستان با کسری بودجه بی‌‌سابقه‌ای مواجه شده و مجبور به قطع بودجه‌های هنگفت بخش‌های فرهنگی، سینمایی و ورزشی شده است.

در همین زمینه، دو منبع آگاه افشا کردند که عربستان ساخت ورزشگاه معلق و ۲.۵ میلیارد دلاری «نئوم» را که قرار بود یکی از اصلی‌ترین نمادهای معماری و برنامه‌های بلندپروازانه این کشور برای جام جهانی ۲۰۳۴ باشد، به‌طور کامل متوقف کرده است. پیش از این نیز ساخت آسمان‌خراش سینمایی-تفریحی «مکعب» در پروژه المربع جدید ریاض و طرح شیشه‌ای «لاین» تعلیق شده بود.