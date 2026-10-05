کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران با پیوستن به دادخواست حقوقی ۷۸ سازمان رسانه‌ای، از شکایت سی‌ان‌ان، ‌ام اس ناو و پولیتیکو علیه دولت ترامپ حمایت کرد. این رسانه‌ها به ممنوعیت دسترسی به کاخ سفید اعتراض دارند و دادگاه فدرال پیش‌تر دستور موقتی برای بازگرداندن دسترسی آنها صادر کرده است.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران به یک لایحه حقوقی پیوسته است که به ابتکار «کمیته گزارشگران برای آزادی مطبوعات» تهیه شده و در حمایت از شکایتی است که سه شبکه‌ مذکورعلیه دولت ترامپ مطرح کرده‌اند.

این رسانه‌ها شکایت کرده‌اند که با وجود دستور موقت دادگاه، کاخ سفید همچنان دسترسی این رسانه‌ها به پروازهای ایر فورس وان و رویدادهای خود را محدود کرده است. این لایحه که ۷۸ سازمان به آن پیوسته‌اند، استدلال می‌کند که اقدام دولت ترامپ در ممنوعیت دسترسی این رسانه‌ها مغایر با قانون اساسی است و بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر ترامپ برای اعمال فشار و ایجاد هراس در میان رسانه‌ها به شمار می‌رود.

پیش‌تر، در سال ۲۰۲۵، تلاش کرده بود به یک لایحه حقوقی مشابه در پرونده آسوشیتدپرس بپیوندد. در آن پرونده نیز آسوشیتدپرس از حضور در کاخ سفید محروم شده بود و با وجود ادامه روند قضائی، همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است.