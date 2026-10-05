رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه حل معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی اولویت اصلی دولت است، گفت: در شرایط ناشی از جنگ و تحریم، حل مشکلات کشور نیازمند طرح‌های عملیاتی، همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه است و باید با حفظ وحدت ملی و پرهیز از تقابل، برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی اقدام کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور صبح روز دوشنبه 13 مهرماه 1404 در جلسه هم‌اندیشی با اعضای مجمع نمایندگان ملت مبعوث مجلس شورای اسلامی، با تشریح وضعیت موجود و تبیین شرایط ناشی از جنگ و تحریم، با اشاره به اینکه تغییر رفتار در میان آحاد جامعه فرآیندی درازمدت است، اظهار داشت: ایجاد تغییر و تحول در جامعه کار ساده‌ای نیست و زمان‌بر است، بنابراین برای تأثیرگذاری و تحول میان افراد جامعه، باید اشخاصی آگاه و توانمند که به اجرای طرح‌های عملیاتی و کار گروهی ایمان دارند، وارد میدان شوند و اقدام کنند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اولویت اصلی من حل معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی است، با اشاره به برخی آیات قرآن، خاطرنشان کرد: رسیدگی به افراد نیازمند، زنان سرپرست خانواده، فقرا و اقشار آسیب‌پذیر، از جمله اولویت‌هایی هستند که خداوند در قرآن به آن تأکید کرده است. بنابراین ضرورت دارد طرح‌ها و سیاست‌های حکمرانی در تمامی ابعاد مبتنی بر رسیدگی به این گروه از جامعه باشد.

پزشکیان سیاست حکمرانی محله و مسجدمحوری را از جمله ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای رسیدگی به امور آحاد جامعه برشمرد و گفت: تأمین معیشت و زندگی مردم می‌تواند مبتنی بر طرح‌ها و ایده‌های اجرائی و عملیاتی باشد که از بستر مسجد و محله‌محوری آغاز می‌شود. نمی‌توان قانون را با اعمال زور و فشار اجرائی کرد؛ بنابراین ظرفیت سیاست حکمرانی محله و مسجدمحوری این امکان را به ما می‌دهد تا با افزایش سطح خدمات عمومی به جامعه و برقراری تعامل و هم‌یاری، تغییر رفتار ایجاد کنیم.

رئیس‌جمهور با اعلام اینکه این اختیار به مساجد داده شده است تا به‌عنوان پایگاه‌های اجتماعی در کنار مردم باشند، گفت: ضرورت دارد اقدامات و برنامه‌های ما مبتنی بر جذب تمام آحاد جامعه باشد و از تقابل پرهیز کنیم. در حوزه مدیریت مسائل فرهنگی و عفاف و حجاب نیز مسجدمحوری می‌تواند نقش اساسی داشته باشد. نکته قابل توجه آن است که در تمامی امور، حفظ وحدت ملی و انسجام داخلی پیش‌نیاز اقدامات است، زیرا آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد شکاف اجتماعی و آسیب رساندن به وحدت شکل‌گرفته در کشور هستند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه با حفظ وحدت و انسجام می‌توان مشکلات را برطرف کرد، تقویت تعامل و هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌ها را ضرورتی انکارناپذیر برشمرد و گفت: مسئله‌ای به نام دولت و غیردولت نداریم؛ تمامی ما یک ملت هستیم و برای برطرف کردن مشکلات و کاستی‌ها، همه باید تلاش کنیم و طرح‌های عملیاتی داشته باشیم. اگرچه ممکن است در ساحت تئوری مسائلی مطرح شود، اما تمامی این طرح‌ها باید قابلیت اجرا داشته باشند. بنابراین هر یک از شما نمایندگان و سایر اقشار جامعه که اعتقاد دارند می‌توانند معضل اجتماعی یا مشکل اقتصادی را برطرف کنند، این اختیار را به آنان واگذار می‌کنیم تا در عمل به مسائل رسیدگی کنند و در این راهبرد، نگاه ما فراجناحی است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگر سخنان خود، صرفه‌جویی و کنترل مصرف را از الزامات اساسی کشور در شرایط کنونی دانست و گفت: با رعایت الگوی مصرف در حوزه انرژی و ارتقای سطح بهره‌وری می‌توانیم درآمد حاصل از آن را به سبد معیشت مردم اختصاص دهیم و درآمد و دستمزدها را اصلاح کنیم. همچنین نمایندگان مجلس می‌توانند در تعامل با دولت، در نظام بودجه‌ریزی نسبت به سازمان‌های و بخش‌های غیرضروری بازنگری داشته باشند. در این فرآیند پیگیر هستیم تا به هیچ عنوان برق و انرژی نهادهای تولیدی و کسب‌وکارها قطع نشود و چرخ تولید بچرخد تا هیچ یک از افراد جامعه بیکار نشوند. امیدواریم این نهضت تعامل و هم‌افزایی شکل بگیرد و با یکدیگر بر سر مسائل دعوا نداشته باشیم و با هماهنگی موضوعات را پیگیری کنیم.

در ابتدای این نشست هم‌اندیشی، تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح‌ها و راهکارهای خود را برای مدیریت اساسی حوزه‌های عدالت اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و ارزی، سامان‌دهی وضعیت مسکن و خودرو، مدیریت سهام عدالت، توجه به مبحث امنیت غذایی، اصلاح حقوق و دستمزد، رسیدگی به مباحث فرهنگی و حجاب و ساماندهی وضعیت مسکن، به سمع و نظر رئیس‌جمهور رساندند.

مقرر شد در حوزه هر یک از مسائل مطرح‌شده در این جلسه، جلساتی ویژه و هدفمند با حضور رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

نیروی انتظامی از ستون‌های استوار امنیت کشور است

مسعود پزشکیان همچنین در پیامی به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی،‌ شهادت بیش از 500 نفر از کارکنان خدوم نیروی انتظامی در طی دو جنگ تحمیلی و ددمنشانه را گواه روشنی از مسئولیت‌پذیری و فداکاری این نیرو عنوان کرد.

متن کامل پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است‌:

امنیت، از بنیادی‌ترین نیازهای جامعه و از مهم‌ترین بسترهای زندگی آرام، پیشرفت و توسعه کشور است که بخش بزرگی از آن، حاصل تلاش شبانه‌روزی کسانی است که در نیروی انتظامی، مسئولیت دشوار پاسداری از نظم، امنیت و آرامش مردم را بر عهده ‌دارند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در نگاه مردم عزیز ما، تنها یک نیروی حافظ نظم و قانون و مقابله‌کننده با جرم و ناامنی نیست بلکه نهادی است که هر روز در نزدیک‌ترین نقطه به زندگی مردم، از مرزها و شهرها تا جاده‌ها، محله‌ها و مراکز اجتماعی، مسئولانه برای حفظ امنیت و صیانت از حقوق و آرامش شهروندان تلاش می‌کند.

تجربه روزهای دشوار جنگ‌های 12روزه و 40‌روزه جلوه روشنی از مسئولیت‌پذیری و فداکاری نیروهای انتظامی در کنار دیگر نیروهای جان‏برکف کشور است. آنان در شرایطی که مراکز نیروهای انتظامی یکی از هدف‏های اصلی دشمنان بود و بی‏وقفه در معرض حملات قرار داشتند، مأموریت‌های متعدد و همزمان خود را برای حفظ نظم عمومی، تأمین امنیت مردم، کنترل تردد، مقابله با آسیب‏های اجتماعی، حفاظت از مراکز حساس و امدادرسانی به صدمه‌دیدگان ادامه دادند. آسیب‌دیدن ساختمان‌ها و مراکز انتظامی، هرگز آنان را از انجام وظیفه بازنداشت؛ نیروها جابه‌جا شدند، محل خدمت تغییر کرد و در برخی نقاط، مأموریت‌ها حتی در همان شرایط دشوار و با کمترین امکانات استمرار یافت که جای قدردانی دارد.

شهادت بیش از 500 نفر از کارکنان خدوم نیروی انتظامی در طی دو جنگ تحمیلی و ددمنشانه، نیز گواه روشنی بر عمق این فداکاری است. یاد و نام این همه شهیدان به یقین در حافظه مردم ایران به‌عنوان نمادهای ایستادگی، مسئولیت‌پذیری و دفاع از امنیت کشور همواره ماندگار خواهد بود.

امروز بیش از هر زمان امنیت پایدار، در گرو همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، حضور آگاهانه و مسئولانه مردم و شکل‌گیری اعتماد متقابل میان جامعه و نهادهای تأمین‌کننده امنیت است. هر اندازه این اعتماد عمیق‌تر باشد، پلیس در پیشگیری از جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و مدیریت هوشمندانه مسائل جامعه موفق‌تر خواهد بود.

در این مسیر، انتظار می‌رود نیروی انتظامی هم در کنار حفظ اقتدار و قاطعیت در برابر جرم و ناامنی، بیش از پیش بر پیشگیری، شناخت ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی، استفاده از دانش و فناوری‌های نوین و تقویت ارتباط با مردم تمرکز کند. پلیسِ توانمند، پلیسی است که پیش از وقوع حادثه، نشانه‌های خطر را بشناسد و با تکیه بر اطلاعات، فناوری و مشارکت اجتماعی، از شکل‌گیری بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری کند.

دولت وفاق ملی، امنیت را زیرساخت عدالت، رفاه و پیشرفت کشور می‌داند و پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را برای انجام مأموریت‌های قانونی برای خود وظیفه و افتخار می‌داند. تقویت تجهیزات و فناوری‌های نوین، ارتقای توان حرفه‌ای و معیشتی کارکنان، حمایت از خانواده‌های آنان و فراهم کردن الزامات لازم برای انجام ایمن و مؤثر مأموریت‌ها، از ضرورت‌های این مسیر است.

هفته نیروی انتظامی، فرصتی برای قدردانی از فرماندهان، مدیران و کارکنان این نیرو در سراسر کشور و نیز ادای احترام به شهیدان، جانبازان و ایثارگران این عرصه و خانواده‌های صبور و فداکاری آنان است.

اینجانب با تبریک هفته نیروی انتظامی، یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر نظم و امنیت را گرامی می‌دارم و از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های آنان به‌ویژه در روزهای دشوار جنگ و بحران، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی چنانچه رهبری شهید فرمودند «یکی از ستون‌های استوار امنیت در کشور است» و امیدوارم تحت هدایت‌های رهبری عالی قدر، حضرت آیت‌الله حسینی خامنه‌ای (دامت افاضاته) و با تکیه بر سرمایه ارزشمند اعتماد مردم و حفظ کرامت شهروندان، همچنان در مسیر تأمین امنیت پایدار، هوشمند و مردم‌محور گام بردارد و در سایه این امنیت، ایران عزیز مسیر پیشرفت و آبادانی را با شتاب بیشتری طی کند.