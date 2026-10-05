

روزنامه زنجیره‌ای سازندگی در سرمقاله اخیر خود به قلم یکی از بازداشتی‌های فتنه ۸۸، با تیتر «اختیار، تصمیم، مسئولیت؛ حلقه مفقوده حکمرانی»، بار دیگر نسخه عافیت‌طلبی و شانه خالی کردن از زیر بار ناکارآمدی را پیچید.

نویسنده این مطلب مدعی شده است:«مدیری که باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما اختیار کافی ندارد، نمی‌تواند مسئول همه نتایج باشد» و در ادامه با لطایف‌الحیل و طرح مباحثی چون «وفاق؛ راه‌حل یا تعلیق تصمیم؟» یا نقش «تیم شش‌نفره»، به‌‌دنبال شریکی برای ابرچالش‌ها و مشکلات اقتصادی و اجرائی کشور است که اتفاقاً دستپخت مستقیم هم‌قطاران مدعی اصلاحات اوست!

جریان «تسلیم‌طلب» طبق یک عادت قدیمی و نخ‌نما، هر وقت «زنگ حساب» و پاسخگویی به عملکردش می‌رسد، بهانه‌تراشی را آغاز می‌کند که «نمی‌‌گذارند»، «اختیارات نداریم» و «نمی‌توانیم»! اینها جماعتی هستند که در ایام انتخابات خود را به آب و آتش می‌زنند که آرای مردم را بدزدند و در اریکه قدرت بمانند و منافع خودشان را پیش ببرند. اما گوش ملت از این بازی‌ها پر است.

باید از این مدعیان پرسید که اگر امروز نگران تناسب «اختیار و مسئولیت» شده‌اید، بفرمایید صاحب تصمیم‌های خسارت‌بار در چندین دهه حاکمیت جریان مدعی اصلاحات و دولت‌های متبوع شما کیست؟ پاسخگوی «دهه سوخته اقتصادی» و رکود سنگینی که بر معیشت مردم تحمیل شد، چه کسی است؟ مسئول خسارت محض برجام و معطل کردن کشور پای وعده‌های پوچ کدخدا کیست؟ شما که مدعی هستید «اختیار باید پاسخگو باشد و مسئولیت باید صاحب داشته باشد»، بهتر نیست پاسخگویی را از خود و کارنامه نحس‌تان شروع کنید؟!

اوج وقاحت سرمقاله‌نویس این روزنامه زنجیره‌ای جایی است که درست در شرایط ‌هارت‌و‌پورت‌های ترامپ و تهدیدات دشمن صهیونیستی-آمریکایی، مقوله استمرار دفاع و اقتدار کشور را زیر سؤال برده و تحت عنوان شعار «نه‌به‌جنگ» می‌نویسد:«مردم حق دارند بدانند تصمیم‌های پرهزینه و سرنوشت‌ساز در کجا و توسط چه مرجعی گرفته می‌شوند»!

باید به این همیشه طلبکاران گفت که در هر جامعه‌ای و در چنین شرایط حساسی، انسان‌های باغیرت لباس جهاد بر تن کرده و برای حفظ سرزمین و موجودیت خود می‌جنگند؛ اما عده‌ای مسیر عافیت‌طلبی در پیش گرفته و با کمال وقاحت، مدافعین در عرصه مقدس دفاع را «جنگ‌طلب» و خود را «صلح‌طلب» معرفی می‌کنند! اگر برای دفاع مقدس و افتخارآفرین از این وطن دنبال مرجع تصمیم می‌گردید و خود اهل جهاد و از جان گذشتن نیستید، حداقل با ژست‌های صلح‌طلبی، در مسیر دفاع مقدس ملت سرافراز ایران شبهه‌افکنی نکنید و به دشمن متجاوز، پیام ضعف و تردید نفرستید. این مردم مبعوث‌شده، با اراده‌ای پولادین مصمم به دفاع شرافتمندانه از ایران اسلامی در برابر دشمنان بوده و هستند؛ هرچند این دفاع غرورآفرین چندین سال به درازا بکشد!