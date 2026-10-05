«اختیار نداریم!» ترجیعبند تکراری اصلاحطلبان در زنگ حساب
روزنامه زنجیرهای سازندگی در سرمقاله اخیر خود به قلم یکی از بازداشتیهای فتنه ۸۸، با تیتر «اختیار، تصمیم، مسئولیت؛ حلقه مفقوده حکمرانی»، بار دیگر نسخه عافیتطلبی و شانه خالی کردن از زیر بار ناکارآمدی را پیچید.
نویسنده این مطلب مدعی شده است:«مدیری که باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما اختیار کافی ندارد، نمیتواند مسئول همه نتایج باشد» و در ادامه با لطایفالحیل و طرح مباحثی چون «وفاق؛ راهحل یا تعلیق تصمیم؟» یا نقش «تیم ششنفره»، بهدنبال شریکی برای ابرچالشها و مشکلات اقتصادی و اجرائی کشور است که اتفاقاً دستپخت مستقیم همقطاران مدعی اصلاحات اوست!
جریان «تسلیمطلب» طبق یک عادت قدیمی و نخنما، هر وقت «زنگ حساب» و پاسخگویی به عملکردش میرسد، بهانهتراشی را آغاز میکند که «نمیگذارند»، «اختیارات نداریم» و «نمیتوانیم»! اینها جماعتی هستند که در ایام انتخابات خود را به آب و آتش میزنند که آرای مردم را بدزدند و در اریکه قدرت بمانند و منافع خودشان را پیش ببرند. اما گوش ملت از این بازیها پر است.
باید از این مدعیان پرسید که اگر امروز نگران تناسب «اختیار و مسئولیت» شدهاید، بفرمایید صاحب تصمیمهای خسارتبار در چندین دهه حاکمیت جریان مدعی اصلاحات و دولتهای متبوع شما کیست؟ پاسخگوی «دهه سوخته اقتصادی» و رکود سنگینی که بر معیشت مردم تحمیل شد، چه کسی است؟ مسئول خسارت محض برجام و معطل کردن کشور پای وعدههای پوچ کدخدا کیست؟ شما که مدعی هستید «اختیار باید پاسخگو باشد و مسئولیت باید صاحب داشته باشد»، بهتر نیست پاسخگویی را از خود و کارنامه نحستان شروع کنید؟!
اوج وقاحت سرمقالهنویس این روزنامه زنجیرهای جایی است که درست در شرایط هارتوپورتهای ترامپ و تهدیدات دشمن صهیونیستی-آمریکایی، مقوله استمرار دفاع و اقتدار کشور را زیر سؤال برده و تحت عنوان شعار «نهبهجنگ» مینویسد:«مردم حق دارند بدانند تصمیمهای پرهزینه و سرنوشتساز در کجا و توسط چه مرجعی گرفته میشوند»!
باید به این همیشه طلبکاران گفت که در هر جامعهای و در چنین شرایط حساسی، انسانهای باغیرت لباس جهاد بر تن کرده و برای حفظ سرزمین و موجودیت خود میجنگند؛ اما عدهای مسیر عافیتطلبی در پیش گرفته و با کمال وقاحت، مدافعین در عرصه مقدس دفاع را «جنگطلب» و خود را «صلحطلب» معرفی میکنند! اگر برای دفاع مقدس و افتخارآفرین از این وطن دنبال مرجع تصمیم میگردید و خود اهل جهاد و از جان گذشتن نیستید، حداقل با ژستهای صلحطلبی، در مسیر دفاع مقدس ملت سرافراز ایران شبههافکنی نکنید و به دشمن متجاوز، پیام ضعف و تردید نفرستید. این مردم مبعوثشده، با ارادهای پولادین مصمم به دفاع شرافتمندانه از ایران اسلامی در برابر دشمنان بوده و هستند؛ هرچند این دفاع غرورآفرین چندین سال به درازا بکشد!