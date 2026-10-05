آتش هر جنگ جدیدی علیه ایران دامن همه را خواهد گرفت

رئیس ستادکل نیروهای مسلح هشدار داد در صورت آغاز جنگ جدید منافع آمریکا بدون محدودیت هدف قرار خواهد گرفت.

سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) هشدار داد: جنگ جدیدی علیه ایران آغاز شود، آتش آن دامن همه را فراخواهد گرفت.

به گزارش تسنیم،‌ متن پیام بدین شرح است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ (صف آیه4)

ملت عزیز و مبعوث‌شده ایران اسلامی

اکنون با عنایات ویژه خداوند متعال توجهات خاص امام و مولای‌مان حضرت ولی‌عصر (عجّل‌الله تعالی فرجه الشریف)، حمایت‌های بی‌دریغ همه اقشار ملت از نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌عنوان میراث گرانبهای امامین انقلاب اسلامی (که درود خدا بر ارواح طیّبه آنان باد)، رهبری‌های شجاعانه و حکیمانه خلف صالح قائد شهید امّت امام خامنه‌ای (اعلی الله مقامه الشریف)، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر دولت خدمتگزار و مجاهدت نیروهای مسلح، جنگ‌های تحمیلی و ظالمانه سران شرور و یاغی آمریکا و رژیم جعلی صهیونی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با شکست مواجه شده و به‌اقرار کارشناسان مستقل و آزاده، رئیس‌جمهور خبیث آمریکا و رئیس باند تبهکار صهیونی با بحران‌های حاد در حوزه‌های مختلف روبه‌رو شده‌اند؛ برابر برخی اخبار و اطلاعات مجدداً در تلاشند تا با مستمسک قراردادن دروغ بزرگ تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و این‌که ایران سرافراز و قدرتمند در شرایط ضعیفی قرار دارد، آغازگر مجدد جنگ علیه ایران عزیز باشند که در همین رابطه نکاتی را به استحضار می‌رسانم:

1 ـ بر هیچ انسان آزاده‌ای پوشیده نیست و همگان اقرار دارند که ملت عزیز ایران با سابقه تمدن بزرگ چندهزارساله، همواره مردمان آزاد، ظلم‌ستیز، عدالت‌جو بوده‌اند و به‌برکت اسلام عزیز به صفت‌های درخشانی چون ولایتمداری، ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از مظلوم، دارای اعتقاد به نصرت الهی و پیروزی حتمی بر ظالمان، آراسته شده و در ادامه این مسیر با عزت نیز در برابر هیچ ظالم و زورگویی کوتاه نخواهند آمد.

2 ـ باند تبهکار صهیونی که تاریخ نکبت‌بار و نامشروع 80ساله خود را بر غارت، قتل و تجاوز بنیان نهاده است، بر اثر خطای محاسباتی و با توهم رویارویی با ایران ضعیف، جنگ 12روزه با چراغ سبز شیطان بزرگ و جنگ رمضان را با مسخ کردن رئیس‌جمهور خیره‌سر آمریکا علیه ایران اسلامی آغاز کرد، پس از گذشت چند روز از شروع جنگ، به‌دلایل مختلف از جمله ضربات پرقدرت، مؤثر و سنگین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و از سر استیصال، درخواست توقف جنگ را مطرح کرد و به‌دنبال راهی برای خروج از جنگی که خود آغازگر آن بود، می‌گشت.

نتیجه دو جنگ گذشته نه‌تنها امنیت را برای رژیم غاصب و ساکنان غیرقانونی سرزمین‌های اشغالی به‌ارمغان نیاورد، بلکه گسل‌های ضعف و ناکارآمدی و فساد سردمداران آن را بیش از پیش آشکار کرده و ناامنی مضاعف را به‌همراه داشته است که آثار آن قابل کتمان نیست. اطمینان واثق داریم که رژیم خبیث صهیونی نه اکنون و نه هیچ زمان دیگری یارای رویارویی با ایران قدرتمند را نداشته و نخواهد داشت و اگر به‌هردلیلی مجدداً دچار خطای محاسباتی شود و آغازگر جنگی دیگر باشد، صاعقه‌های خشم الهی مردم و رزمندگان غیور ایران، آمال و آرزوهای آنها را بر باد خواهد داد.

3 ـ رئیس‌جمهور خودشیفته آمریکا نیز بداند؛ اولاً جمهوری اسلامی ایران معتقد است سگ زرد برادر شغال است و منتظر نتایج انتخابات کنگره آمریکا نبوده و نیست، بلکه این مردم آمریکا هستند که مشتاقانه منتظرند که پاسخ دروغ‌های ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری را در این انتخابات بدهند، ثانیاً چه قبل و چه بعد از انتخابات و با هر نتیجه‌ای اگر خود و یا به تحریک رژیم کودک‌کش صهیونی، علیه ایران اسلامی اقدام نماید، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بلافاصله، با شدت و قدرت و به‌صورت دردآور منافع آمریکا را بدون محدودیت، هدف قرار خواهند داد همان‌گونه که در جنگ رمضان مشاهده کردید.

4 ـ کشورهای میزبان آمریکا در منطقه نیز بدانند که عامل اصلی ناامنی در منطقه و بروز مشکلات اقتصادی، حضور ارتش تروریست آمریکا در منطقه است و تا این حضور، ادامه داشته باشد، ناامنی نیز وجود خواهد داشت. آگاه باشید اگر جنگ جدیدی علیه ایران آغاز شود، آتش آن دامن همه را فراخواهد

گرفت.

همچنین حضور رئیس باند تبهکار صهیونی در منطقه و اعلام این مطلب که برنامه هسته‌ای ایران وارد فاز نظامی شده است اولاً از روی توهم است، ثانیاً برای ترساندن و تهدید جلوه‌دادن ایران می‌باشد. هوشیار باشید ادعای وارد فاز پیشرفت شدن برنامه هسته‌ای ایران که همگان صلح‌آمیز بودن آن را تأیید می‌نمایند از سوی جنایتکاری که چند صد کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد، نه‌تنها قابل‌قبول نیست، بلکه به‌تمسخر گرفتن قوانین بین‌المللی می‌باشد که هیچ‌گونه پایبندی به آنها نداشته و ندارد.

5 ـ به سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه آژانس انرژی اتمی هشدار می‌دهیم از ادامه ایفای نقش گرگ در لباس میش خودداری و از ادامه اظهارنظرهای بی‌اساس در مورد مراکز هسته‌ای ایران پرهیز نمایند.

6 ـ در خاتمه، یادآور می‌شود که ایران اسلامی، قوی‌تر از هر زمان دیگری آمادگی کامل برای مقابله با هر تهدیدی در هر نوع و هر سطح را دارد و به نصرت الهی امیدوار و معتقد می‌باشد.

وَمَاالنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص)

سرلشکر پاسدار خلبان

علی عبداللّهی