پس از وقوع حادثه‌ای در پایگاه هوائی فیرفورد انگلیس، آمریکا تمام بمب‌افکن‌های راهبردی B1 مستقر در این پایگاه را به آمریکا بازگرداند؛ این پایگاه محل فرود بمب‌افکن‌های آمریکایی برای انجام حملات علیه ایران بود.

روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» به نقل از مقام‌های دولت آمریکا که نامشان فاش نشده، گزارش داد که تمام بمب‌افکن‌های راهبردی B1 نیروی هوائی آمریکا پس از وقوع حادثه‌ای در پایگاه هوائی فیرفورد در انگلیس، این پایگاه را ترک کرده و به آمریکا بازگشته‌اند. حدود ۱۲ فروند بمب‌افکن راهبردی آمریکا در این پایگاه مستقر بود. ارتش آمریکا از فیرفورد به‌عنوان محل فرود بمب‌افکن‌هایی استفاده می‌کرد که برای انجام حملات علیه ایران به منطقه اعزام می‌شدند.

پنتاگون نیز خروج این بمب‌افکن‌ها از فیرفورد و بازگشت آنها به آمریکا را تأیید کرده است.

وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد: «اگرچه ملاحظات مربوط به امنیت عملیاتی مانع از آن می‌شد که جابه‌جایی تجهیزات و نیروهای خود را در لحظه تأیید کنیم، اکنون می‌توانیم تأیید کنیم که تمام بمب‌افکن‌های آمریکایی که در پایگاه هوائی سلطنتی فیرفورد مستقر بودند، به پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا بازگشته‌اند».

طبق گزارش وال‌استریت‌ژورنال، این تحولات پس از حادثه‌ای رخ داد که هفته گذشته در نزدیکی پایگاه فیرفورد در غرب انگلیس اتفاق افتاد.

در ۲۷ سپتامبر، پنج نفر ۲۳ تا ۲۵ ساله که همگی ساکن لندن بودند، در نزدیکی این پایگاه هوائی بازداشت شدند. این افراد در ابتدا به ظن نقض قوانین مربوط به مواد منفجره و قوانین مقابله با تروریسم بازداشت شدند، اما روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدند. به گزارش فارس، پلیس انگلیس بعداً اعلام کرد که در بازرسی خودروهای این افراد هیچ ماده منفجره‌ای پیدا نشده است.