سرویس سیاسی-

ورود شهرداری تهران به جبهه جنگ اقتصادی با طرح «تورم صفر» و ثبت کارنامه‌ای موفق در مدیریت شهری، موجی از امیدواری میان مردم و البته برآشفتگی را در میان دلالان و جریان‌های غرب‌زده برانگیخته است.

جنگ تمام‌عیاری که دشمن آمریکایی- صهیونی کارسازی کرده، صرفاً به خطوط مقدم نبرد سخت محدود نمی‌شود. دشمن پس از ناامیدی از مقابله مستقیم، اتاق عملیات خود را به سفره و معیشت مردم منتقل کرده است؛ جنگی ترکیبی و پیچیده که بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرماندهی در جبهه اقتصادی است.

در شرایطی که نوسانات ارزی، تجربه تلخ دلار ۲۷۰ هزار تومانی و تورم افسارگسیخته، فشار بی‌سابقه‌ای را بر طبقات ضعیف و زحمت‌‌کش جامعه وارد ساخته، انتظار بر این بود که بانیان وضع موجود و مدعیان همیشه بدهکار، آستین همت بالا بزنند. اما در کمال تعجب، همان جریان عافیت‌طلبی که سال‌ها کشور را با الگوی «نمی‌شود، نمی‌توانیم و اختیار نداریم» قفل کرده، این‌بار نیز سنگ‌اندازی را برگزید. در این میان، شهرداری تهران به مدیریت علیرضا زاکانی منتظر مدیران اتوکشیده و خسته نماند و با درک درست از وضعیت «جنگ معیشتی»، مستقیم به خط مقدم اقتصاد زد.

طرح «تورم صفر»

نقشه راه مدیریت شهری

برای مهار تورم

طرح جامع و ابتکاری معیشتی مدیریت شهری با عنوان «تورم‌صفر» چندی پیش با حضور شهردار تهران در میدان میوه و تره‌بار صادقیه رسماً کلید خورد. طرحی عملیاتی و شش‌ماهه که هدف اصلی آن ارزان‌سازی سبد غذایی خانوار و پاتک زدن به تهاجم اقتصادی دشمن است.

ابعاد این طرح به گونه‌ای بود که خیلی زود توجه سطوح عالی اجرائی کشور را به خود جلب کرد. عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در همین باره از تشکیل کمیته‌ای ویژه و ۷ نفره در دولت با حضور وزیر کشور، وزرای مرتبط و شهردار تهران به دستور مستقیم رئیس‌‌جمهور خبر داد تا زیرساخت‌ها و الگوهای طرح «تورم صفر» پایتخت به سایر شهرهای کشور نیز تعمیم یابد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در قالب این طرح، قرار است قیمت ۱۲ قلم

کالای اساسی تا عید نوروز تثبیت شده و بدون تغییری در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار و ۱۸ فروشگاه زنجیره‌ای شهروند در دسترس مردم قرار گیرد. اگر شرایط برای ادامه آن فراهم شود و حمایت دولت نیز تداوم یابد، می‌توان دور جدیدی از اجرا را دنبال کرد.

تبیین جامع طرح

به روایت شهردار تهران

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در اختتامیه اجلاس هیئت امنای مدیران محلات پایتخت در مرکز همایش‌های برج میلاد، به تشریح شرایط اقتصادی کشور و لزوم اتخاذ راهکارهای کارآمد برای مقابله با تورم بخش مواد غذایی پرداخت.

زاکانی اعلام کرد: تجربه شش‌ماهه مدیریت شهری در کنترل و تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی در تهران مورد توجه هیئت دولت قرار گرفته و بنا بر دستور رئیس‌جمهور، مقرر شده است با تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور ۶ یا ۷ نفر از متخصصان، زیرساخت‌ها، الگوها و تجربیات عملیاتی این طرح به سایر استان‌ها و شهرهای کشور منتقل شود.

وی در تشریح ابعاد و جزئیات فنی این طرح معیشتی بیان کرد: این سبد غذایی که شامل کالاهای کلیدی نظیر گوشت، برنج، حبوبات و سویا است، به‌گونه‌ای طراحی شده که تمام نیازهای پروتئینی و کربوهیدراتی خانواده‌ها را پوشش دهد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از ماه آینده کالاهای دیگری مانند مرغ، رب گوجه‌فرنگی و پنیر نیز به این مجموعه اضافه می‌شود تا در مجموع ۱۵ قلم کالای سفره مردم با قیمت ثابت و بدون تأثیرپذیری از نوسانات بازار تا پایان سال تامین گردد.

شهردار تهران همچنین به اقدامات مکمل شهرداری در حوزه توزیع مستقیم اشاره کرد و گفت: مدیریت شهری زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی ۷ مرکز بزرگ عرضه مستقیم کالا در سطح پایتخت را فراهم کرده است که در آن‌ها محصولات تولیدی استان‌ها بدون واسطه و با قیمتی ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد؛ ضمن آنکه فروشگاه زنجیره‌ای شهروند

۵۰ درصد از سود بازرگانی خود را بخشیده و حاشیه سود غرفه‌داران میادین میوه و تره‌بار نیز کاهش یافته تا توان خرید شهروندان حفظ شود.

زاکانی در ادامه به تشریح پنج بسته حمایتی و زیرساختی دیگر مدیریت شهری پرداخت و اعلام کرد: در قالب بسته حمایت از خانواده، ماهانه مبلغ ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان به مادرانی که از ابتدای سال جاری صاحب فرزند شده‌اند اختصاص می‌یابد که ۲.۵ میلیون تومان آن به صورت شارژ کیف‌‌پول الکترونیکی جهت خرید از میادین و فروشگاه‌های شهرداری خواهد بود. همچنین در بسته دوم، طرح ایجاد زنجیره کامل تولید خانگی تا صادرات در چهار محور پوشاک، گوهرآلات، صنایع خلاق و اقتصاد دیجیتال جهت توانمندسازی خانوارها به اجرا درمی‌آید.

وی با اشاره به معضل مسکن و سهم ۶۷ درصدی آن در سبد هزینه‌ای ۵۱ درصد از اجاره‌نشینان تهرانی، از رونمایی بسته مسکن خبر داد و تاکید کرد: شهرداری به حوزه ساخت، اجاره‌داری حرفه‌ای و عرضه مسکن اجتماعی با نرخ‌های کارشناسی‌شده ورود می‌کند تا دست سوداگران را قطع کرده و نوسازی ۲۱۱ لکه شهری را سامان دهد.

وی اجرای الگوی پزشک خانواده و پرونده سلامت الکترونیک

در ۶ محله پایلوت را به‌عنوان بسته سلامت و امضای تفاهمنامه جهت واگذاری مدیریت انرژی (برق، گاز و بنزین) پایتخت به شهرداری در کنار توسعه برقی‌‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و داخلی‌سازی واگن‌های مترو را از دیگر محورهای اصلی این نقشه راه دانست.

شهردار تهران در پایان با استمداد از معتمدان، هیئت امنا و مدیران محلات برای شناسایی اقشار نیازمند و کم‌برخوردار در سطح مناطق تصریح کرد که هدف غایی کلیه این اقدامات، ساماندهی معیشت، جلوگیری از بروز گرسنگی و فقر در پایتخت و در نهایت ارتقای تاب‌آوری و انسجام ملی در شرایط حساس کنونی

است.

عصبانیت کاسبان گرانی

هنوز طرح معیشتی شهرداری به مرحله اجرا نرسیده که سه گروه به شدت برآشفته شده‌اند:

1.دلالان و واسطه‌های سودجو؛

2.گران‌فروشان و محتکران؛

3.غرب‌زدگان و نوکران فکری آمریکا.

اما سؤال این است که آیا این سه گروه منافع مشترکی در تورم دارند؟ پاسخ روشن است! گرانی، شریان حیاتی دلال و گران‌فروش است و برای طیف غرب‌زده نیز «بستر نارضایتی عمومی» بهترین خوراک سیاسی جهت تزریق ناامیدی و فشار برای باج‌دهی به دشمن متجاوز را فراهم می‌‌سازد.

رسانه‌های حامی دولت و مدعیان اصلاحات، به جای استقبال از طرحی که بار سنگینی از دوش مردم و حتی خود دولت برمی‌دارد، آتش‌بار سنگینی علیه زاکانی روشن کردند. کار به جایی رسید که مدیر اطلاع‌رسانی دولت در مطلبی تند، با ادبیاتی عجیب زاکانی را به «رؤیافروشی» متهم کرد و مدعی شد:«مشکلات پیچیده با راه‌حل ساده حل نمی‌شوند!»

این تخریب‌ها در حالی رخ می‌دهد که شخص زاکانی همواره بر کمک به دولت در شرایط ویژه کشور تاکید داشته و رئیس‌جمهور نیز بارها از اقدامات و همراهی‌های شهرداری تهران تمجید کرده است. به نظر می‌رسد همزمانی این ایده‌های ابتکاری با رکود ایده‌ها در برخی بخش‌های اجرائی، حامیان دولت را نگران کرده تا مبادا ناکارآمدی آنان بیشتر به چشم بیاید.

هجمه‌هایی که علیه این طرح اقتصادی شهرداری ردیف شده، در واقع حمله به خدمت است. مخالفان پشت سه محور سنگر گرفته‌اند: «بار مالی طرح»، «ناپایداری تثبیت قیمت‌ها» و از همه نخ‌نماتر، «شائبه تبلیغات انتخاباتی.»

اما سؤالی جدی این است که به فرض انگیزه انتخاباتی، اگر خانواده‌ای بتواند اقلام سفره‌اش را با قیمتی مشخص بخرد، چه مشکلی فی نفسه در این طرح وجود دارد؟!

نکته جالب اینجاست که اگر طیف غرب‌زده و زاویه‌دارها در دولت و رسانه‌ها نگران جلب توجه و رضایت مردم توسط مدیریت شهری هستند، میدان خدمت‌رسانی برای آنها هم باز است!

کارنامه کارآمدی

عملکرد دوره ششم مدیریت شهری در مقایسه با دوره پنج‌ساله اصلاح‌طلبان به ویژه دوران مدیریت نجفی و حناچی، تفاوت چشمگیری را در تمامی شاخص‌ها نشان می‌دهد. مدیریت شهری در دوره جریان مدعی اصلاحات جز دوچرخه‌سواری و تغییر نام معابر چه دستاوردی داشت؟

شهرداری پایتخت در این دوره با تمرکز بر توسعه حمل‌ونقل عمومی، ۲۲ ایستگاه و ۲۲ ورودی جدید،

۴۲ کیلومتر مسیر ریلی و یک پایانه مترویی را به شبکه مترو افزود و همزمان عملیات اجرائی خطوط جدید ۸ تا ۱۱ و حفاری مکانیزه خطوط ۹ و ۱۰ را آغاز کرد.

همچنین از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۵ حدود ۲۵۰۰ اتوبوس نو

وارد چرخه تردد تهران شده که

۵۰۰ دستگاه آن برقی است و تحولی اساسی در برقی‌سازی ناوگان ایجاد کرده است.

علاوه‌بر این، رکوردشکنی در آسفالت معابر، احیا و راه‌اندازی پروژه‌های خاک‌خورده و رهاشده از دوره‌های قبل، اقدامات گسترده فرهنگی و کاهش بدهی شهرداری تهران از ۵ برابر بودجه به تنها

۱۰ درصد، گواه دیگری بر کارآمدی این دوره است.

در شرایط فوق‌العاده و جنگی اخیر نیز تهران هرگز سیمای یک شهر بحران‌زده را به خود نگرفت؛ نظافت و خدمات شهری بدون وقفه برقرار بود و اسکان هزاران آسیب‌دیده در هتل‌ها، تامین مسکن با ودیعه و اجاره و بازسازی منازل آسیب‌دیده، کارنامه‌ای قابل دفاع بر جا گذاشت. در همین ایام، میزان استفاده از مترو

۲۰ درصد افزایش یافت که یکی از دلایل آن رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی جهت رفاه مردم بود و نسبت استفاده از حمل‌ونقل عمومی به شخصی را از ۳۵ به ۶۵ درصد رساند.

الگوی کارآمدی و مسئولانه

در جنگ اقتصادی

طرح «تورم صفر» و بسته‌های حمایتی شهرداری تهران، نشان‌دهنده یک رویکرد مسئولانه در قبال سفره و معیشت مردم است. زاکانی و تیم مدیریت شهری نشان دادند که در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای معیشتی، نباید منتظر ماند و دست روی دست گذاشت.

عصبانیت جریانات غرب‌زده و هجمه رسانه‌ای علیه این اقدام، بیش از آنکه ناشی از دغدغه‌های کارشناسی باشد، حاصل ترس از اثبات و تعمیم کارآمدی الگویی است که بر توان داخلی و مدیریت جهادی متکی است. کارنامه موفق شهرداری در رایگان کردن حمل‌ونقل عمومی، توسعه مترو، ورود اتوبوس‌های برقی، ساماندهی بدهی‌ها و مدیریت خدمات در ایام جنگ، اثبات می‌کند که می‌توان همزمان با سخت‌ترین شرایط، در سنگر معیشت نیز کنار مردم ایستاد و فشارهای اقتصادی دشمن را خنثی ساخت.