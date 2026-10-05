دیگه چه رنگی داری؟!(گفت و شنود)

گفت: چه خبر؟!

گفتم: این طرح معیشتی شهرداری تهران چیست که جیغ برخی از مدعیان اصلاحات و غربگراها را درآورده است؟!

گفت: بر اساس این طرح که آقای زاکانی اعلام کرده است قیمت ۱۲ کالای اساسی تا ۶ ماه ثابت نگه داشته می‌شود.

گفتم: چطوری؟

گفت: دست واسطه‌ها و دلال‌ها را کوتاه می‌کند و کالا را مستقیماً از تولید‌کننده می‌خرد و با یک‌سود منطقی و عادلانه در اختیار مشتری قرار می‌دهد.

گفتم: این که یک اقدام هوشمندانه برای کمک به معیشت مردم است و باید از آقای زاکانی تشکر کرد. مخالفت برخی از مدعیان اصلاحات و غربگراها با این طرح برای چیست؟

گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: یا خودشان دلال و واسطه هستند و یا به علت غربگرایی از سختی معیشت مردم که خواسته بارها اعلام شده آمریکا و متحدانش است حمایت می‌کنند!

گفت:‌ ایول! و برای رد گم کردن، مسائل فرعی و بی‌ارتباط دیگر را پیش کشیده و بهانه می‌آورند!

گفتم: یارو برای خرید جگر وارد قصابی شد و پرسید؛ جگر داری؟ قصاب پرسید؛ جگر سفید یا جگر سیاه؟ یارو گفت؛ رنگ‌های دیگه

چی داری؟! قصاب گیج شده و پشم‌های گوسفند را روی سر خودش ریخته و فقط میگه بع بع بع!