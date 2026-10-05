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کد خبر: ۳۳۹۳۵۸
تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
سرویس کیهان » اخبار
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دیگه چه رنگی داری؟!(گفت و شنود)

گفت: چه خبر؟!
گفتم: این طرح معیشتی شهرداری تهران چیست که جیغ برخی از مدعیان اصلاحات و غربگراها را درآورده است؟!
گفت: بر اساس این طرح که آقای زاکانی اعلام کرده است قیمت ۱۲ کالای اساسی تا ۶ ماه ثابت نگه داشته می‌شود.
گفتم: چطوری؟
گفت: دست واسطه‌ها و دلال‌ها را کوتاه می‌کند و کالا را مستقیماً از تولید‌کننده می‌خرد و با یک‌سود منطقی و عادلانه در اختیار مشتری قرار می‌دهد.
گفتم: این که یک اقدام هوشمندانه برای کمک به معیشت مردم است و باید از آقای زاکانی تشکر کرد. مخالفت برخی از مدعیان اصلاحات و غربگراها با این طرح برای چیست؟ 
گفت: چه عرض کنم؟! 
گفتم: یا خودشان دلال و واسطه هستند و یا به علت غربگرایی از سختی معیشت مردم که خواسته بارها اعلام شده آمریکا و متحدانش است حمایت می‌کنند! 
گفت:‌ ایول! و برای رد گم کردن، مسائل فرعی و بی‌ارتباط دیگر را پیش کشیده و بهانه می‌آورند!
گفتم: یارو برای خرید جگر وارد قصابی شد و پرسید؛ جگر داری؟ قصاب پرسید؛ جگر سفید یا جگر سیاه؟ یارو گفت؛ رنگ‌های دیگه 
چی داری؟! قصاب گیج شده و پشم‌های گوسفند را روی سر خودش ریخته و فقط میگه بع بع بع!

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