*تنگه هرمز که نزدیک به یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان از آن عبور می‌کند، در ابتدای امسال توسط ایران بسته شد. اخیراً هم، محور مقاومت کارت دوم خود را رو کرد. یعنی تنگه باب‌المندب نیز با پیشروی سریع انصارالله، به دومین نقطه گلوگاهی بدل شد. تأثیر این بحران محدود به نفت خام نمانده بلکه زنجیره تأمین مواد صنعتی حیاتی مانند هلیوم، پتروشیمی، کود و آلومینیوم را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. نتیجه این‌که دشمن بداند عصر گلوگاه‌های بی‌خطر به پایان رسیده و جغرافیا همچنان سرنوشت‌ساز باقی می‌ماند.

احسانی‌فر

*همان‌طوری که رهبر و قائد شهیدمان پیش‌بینی محو رژیم صهیونی را چند سال قبل کردند، این مسئله حتی در سرزمین‌های اشغالی نیز توسط سران خائن آن رژیم هم شنیده می‌شود. اسحاق بریک ژنرال صهیونیست در مقاله‌ای در روزنامه معاریو می‌نویسد: «شاید اسرائیل چند سال آینده دیگر وجود نداشته باشد!» ان‌شاءالله به‌زودی منطقه غرب آسیا نابودی این رژیم جهنمی را ببیند.

غضنفری

*ملت مبعوث شده قطعاً می‌دانند که ابزار دشمن برای مقابله با وحدت؛ کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. لذا برای مقابله با او، ایستادگی، روشن‌بینی، حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و هم‌صدایی نکردن با دشمن است. ان‌شاءالله با وحدت خود‌، دشمن را در رسیدن به هدف نامشروعش ناکام خواهیم گذاشت.

متقی‌زاده

*از جوانان و نخبگان عزیز درخواست می‌کنیم که این توصیه قائد شهید را عمل کنند تا برخی مشکلات کشور حل شود آن جایی که فرمودند: «توقف نکنید و نگذارید کار متوقف شود. اگر مسئولان رسمی با شما همکاری نمی‌کنند، همانطور که تحریم‌ آمریکا را دور می‌زنید، مسئولان کشور خودمان که وظیفه خودشان را درست انجام نمی‌دهند، را هم دور بزنید.»

علوی‌زاده

*قصاص قاتلین آقای شهید، حقّ همه اُمّت است. همه اُمّت، ولیِ دم هستند. و این امر قابل گذشت نیست. و همه مسببان آن باید مجازات شوند و کسی در کشور حق گذشت ندارد.

صابری

*پس‌لرزه‌های تجاوز آمریکا علیه ایران، آمریکا را مجبور کرده در این جنگ بخش زیادی از مهمات خود را مصرف کند و تحویل محموله‌های تسلیحاتی به اروپا را به تعویق بیندازد. براساس گزارش بلومبرگ، آمریکا به هم‌پیمانان خود ابلاغ کرده که احتمالاً این تأخیر در تحویل محموله‌های تسلیحاتی به ۵ سال برسد.

یارعلی

*عملکرد نیروهای مسلح کشورمان در درگیری‌های ماه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که پایگاه‌های آمریکا در منطقه تقریباً غیرعملیاتی و به تلی از خاک تبدیل شده‌اند. هر کِشتی که خواسته در خلیج فارس و تنگه هرمز برای ما قلدری کند، مدفون شده است. ناوهای آمریکایی هم که سال‌ها فخر می‌فروختند، اکنون نزدیک‌ترین آن‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ مایل دورتر رفته‌اند.

پروازی

*آمریکایی‌ها وقتی پایگاه‌هایشان در سراسر منطقه با حمله‌های ایران تخریب شده‌ باید بپذیرند دکترین آن‌ها مبنی بر مهار ایران فروپاشیده است و خاورمیانه به سمت چندقطبی شدن با محوریت ایران حرکت خواهد کرد.

قنبرلو

*ترامپ در نیویورک با دِلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، عکس یادگاری همراه با لبخند گرفته است. به رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا باید گفت ذلت یعنی اینکه رئیس‌جمهور کشورت را به راحتی بدزدند، زندانی کنند، نفت کشورت را خیلی واضح غارت کنند و تو از ترس اینکه با تو هم چنین کاری نکنند، مجبور باشی کنار این راهزن بین‌المللی، بایستی و از ترس لبخند بزنی.

سخائی

*شهادت سردار سرتیپ پاسدار حسین ظریفی، فرماندۀ قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، در جریان عملیات مقابله با تروریست‌های مزدور دشمن و در خط مقدم نبرد، بار دیگر حقیقتی روشن را پیش چشم ملّت ایران قرار داد. و آن این‌که فرماندهان سپاه، اهل پشت میز ماندن و فرمان دادن از دور نیستند. فرمانده، آنجاست که خطر هست. در کنار رزمندگانش، در خط مقدم و در سخت‌ترین لحظات میدان.

شمسی

*آقای پزشکیان ممنون که تصویر امام شهید را در قلب نیویورک بالا بردید و قاطعانه علیه دشمن تاختید. جهانیان باید بفهمند که نام و چهره امام خامنه‌ای محو شدنی نیست.

پناهیان

*امروز که جنگ‌ها شکل پیچیده‌تری به خود گرفته‌اند، جلوگیری از تحریف واقعیت دفاع مقدس و همچنین دفاع‌های بعدی، به معنای حفظ سرمایه اعتماد عمومی و تقویت جبهه مردمی در برابر دشمن است. ملّتی که روایت خود را از دست بدهد، میدان را نیز از دست خواهد داد. و برعکس ملّتی که بر روایت خود ایستاده باشد، حتی در سخت‌ترین نبردها نیز یک قدم عقب نخواهد نشست.

عین‌اله‌زاده

* اگر من تصمیم‌گیر بودم، پس از تحریم هوایی ایران توسط آمریکا و نوچه‌هایش هر فرودگاهی در منطقه (به ویژه خلیج فارس) که به مقصد آمریکا پرواز داشته باشد، یا پروازهای شرکت‌های آمریکایی در این فرودگاه‌ها فرود بیاید را هدفی مشروع ارزیابی کرده و آن را هدف قرار می‌دادم. تجربه عملی ثابت کرده که آمریکایی جماعت چیزی زبان زور را نمی‌فهمد.

حبیبی‌مقدم

*یکی از الزامات وحدت این است که جریانی که امروز راه افتاده است و به جای شماتت آمریکایی‌ها و دشمن، در حال انگشت در چشم نیروهای داخلی خصوصاً میدان کردن است، مؤاخذه، شماتت و مُتَنبِّه شود.

زنگنه

*شعار امسال مجمع عمومی سازمان ملل، احیای اعتماد به سازمان ملل برگزیده شده بود. خود این موضوع نشان می‌دهد که اعتماد نسبت به این سازمان از بین رفته است.

شهریاری

*اقدامات دیوانه‌وار و غیرعقلانی ارتش آمریکا در حمله به نیروی انتظامی به تأثیرگذاری و نقش برجسته آنان در ثبات و امنیت کشور برمی‌گردد که این عزیزان از خود بروز داده‌اند. به همه این عزیزان هفته فراجا را تبریک و خدا قوّت و خسته‌نباشید عرض می‌کنیم.

شادمند

*گاهی برای فهمیدن معنای استقلال، لازم نیست سراغ کتاب‌های علوم سیاسی برویم؛ کافی است به کشوری نگاه کنیم که برای برقراری یک خط پروازی، دسترسی به درآمد نفتی خود و حتی انتخاب نخست‌وزیرش، ناچار است ملاحظات قدرتی بیرون از مرزهایش را در نظر بگیرد. عراق امروز یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این وضعیت شده است!

آمره‌ای

*آمریکا شاید توانایی وارد کردن خسارت به زیرساخت‌ها و توان نظامی ایران را داشته باشد، اما نمی‌تواند شرایط را به وضعیت قبل بازگرداند که تردد کشتی‌ها در هرمز بدون ریسک و در مقیاس معمول انجام شود.

یوسفی

*یک وزیر ایتالیایی می‌گوید؛ زنان با پوشش بیشتر، قابل‌اعتمادتر، وفادارتر و مادران بهتری خواهند بود! این‌هایی که برای ما نسخه عریانی زنان را می‌پیچند ببینید برای خود چگونه نسخه می‌پیچند! قابل توجه بانوان و مسئولان کشور!

نادری

*نظرسنجی آسوشیتدپرس، NORC نشان می‌دهد ۷۱ درصد آمریکایی‌ها با جنگ ترامپ علیه ایران مخالف‌اند و تنها ۲۶ درصد از مدیریت اقتصادی دولت ترامپ راضی‌اند. نتیجه این‌که چنین همه‌پرسی‌ای با این اعداد برای جمهوری‌خواهان اصلا خوشایند نیست.

مقربی

*در جاده‌سازی، تصدی دولتی ۱۰ تا ۱۵ درصد است؛ در ریل ۷۰

تا ۷۵ درصد. ریلی که خصوصی‌ها نتوانند در آن ابتکار به خرج دهند، رقیب کامیون نمی‌شود؟!

نعیمی

*در میان این همه هجمه رسانه‌ای، موفقیت ملی‌پوشان والیبال، کشتی و تکواندو در بازی‌های آسیایی ناگویا می‌توانست حال مردم را خوش کند. ولی متأسفانه آن‌طور که باید و شاید به آن پرداخته نشد.

میربلوکی