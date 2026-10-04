3 قـانون تـرامپ

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

ترامپ عادت دارد از افرادی که دیدگاه‌هایشان نادیده گرفته می‌شود به‌دنبال اطلاعات و نظرات باشد. به‌عنوان یک سازنده، او از سایت‌های ساخت و ساز بازدید می‌کرد و نظر کارگران عملیاتی را در مورد سؤالات جدی طراحی می‌پرسید.

زمانی که ایوانکا بازسازی اداره پست قدیمی در واشنگتن دی‌سی را هدایت می‌کرد، یک پیمانکار عمومی طرحی پیچیده برای گرمایش و سیستم تهویه مطبوع به

او داد. ترامپ به یکی از کارگرانی که کلاه ایمنی به سر داشت، رو کرد و نظرش را در مورد این طرح کلی پرسید. کارگر پاسخ داد: احمقانه است. «‌شما همه کانال‌ها را در این مکان‌های دقیق قرار می‌دهید تا دما را در طول یک روز گرم یا سرد که هر صدسال یک‌‌بار ممکن است به‌وجود بیاید، ثابت نگه دارید. فقط جریان هوا را با شدت بیشتری از کانال‌های میانی پخش کنید، و در هزینه نصب تمام کانال‌ها صرفه‌جویی خواهید کرد.

مهمانانی که سی ثانیه از آسانسور تا اتاق‌شان را پیاده می‌روند، در صورت وجود شرایط آب و هوایی نامعتدل، ممکن است دو درجه گرم‌تر شوند، اما شما میلیون‌ها دلار را پس انداز خواهید کرد.» ترامپ خواستار بازطراحی سریع این طرح‌ها شد.

مقابله با بحران‌های پیشروی تشکیلات ترامپ بر دوش ایوانکا و برادرانش افتاد. او مقاله‌ای را برای پدرش تهیه کرد تا موضع خود را در مورد مهاجرت روشن کند‌- که او طرفدار مهاجرت قانونی و مخالف قاچاق انسان، قاچاق مواد ‌مخدر و مرزهای کنترل‌نشده

است.

ایوانکا برای کمک در تهیه مقاله با

هوپ هیکس1‌، یک نخبه علوم ارتباطات که در سال 2014 به تشکیلات ترامپ پیوسته بود و به سرعت اعتماد ایوانکا و ترامپ را جلب کرده بود، تماس گرفت. در اوایل ژانویه 2015، ترامپ به هوپ گفت: «من به نامزدی برای ریاست‌جمهوری فکر می‌کنم و تو قرار است منشی مطبوعاتی من بشوی.» هوپ، یک ارتباط‌گر درخشان بود که در زیر فشار هم آرامش خود را حفظ می‌کرد، به ایجاد پیام کمپین کمک کرد، هر هفته صدها کنفرانس مطبوعاتی انجام داد و رویدادهای خلاقانه‌ای را طراحی کرد که بهترین‌ها را برای ترامپ به ارمغان آورد.

با این حال، زمانی که ایوانکا و هوپ مقاله را برای ترامپ آوردند، او حاضر به عقب‌نشینی نشد. او اصرار کرد: «من هیچ‌چیز اشتباهی نگفته‌ام و رسانه‌ها می‌دانند که من اشتباهی نگفته‌ام.

من قصد ندارم از قوانین آنها پیروی کنم و آنها فقط از من می‌خواهند که به‌خاطر شرکت در این مسابقه عذرخواهی کنم. هیچ راهی وجود ندارد که من این کار را انجام دهم.»

ترامپ علی‌رغم این واقعیت که او زندگی پُرزرق‌وبرقی را در پنت‌هاوس سه‌طبقه طلاکاری‌شده در خیابان پنجم گذرانده بود، به طور شهودی آنچه را که سیاستمداران دیگر مدت‌ها نادیده گرفته بودند، درک کرد: شهروندان سراسر کشور اثرات تجارت جهانی و سیاست‌های مهاجرتی را احساس می‌کردند که مشاغل، ایمنی و شیوه زندگی آنها را به خطر می‌انداخت، و آنها عصبانی بودند.

این اولین بحران رسانه‌ای نکته‌ای به من آموخت که بعدها آن را «سه قانون ترامپ» نامیدم. شماره یک، بحث و جدل پیام را بالا می‌برد. شماره دو، وقتی حق با شماست، می‌جنگید.

و شماره سه، هرگز عذرخواهی نکنید. اکثر سیاستمداران نظرسنجی‌ها را دنبال می‌کنند، اما ترامپ نظرسنجی‌ها را تغییر داد.

قبل از اینکه او وارد عرصه سیاسی شود، مهاجرت موضوع داغی نبود. ناگهان، مردم در مورد بحران بسیار واقعی مهاجرت در مرز جنوبی ما صحبت می‌کردند- مشکلی که نامزدهای دیگر به شدت سعی کرده بودند از آن اجتناب کنند. مناظره براساس شرایط ترامپ انجام می‌شد.

اندکی پس از شروع کارزار انتخاباتی رئیس‌جمهور، روپرت مرداک در توئیتی نوشت: «‌چه زمانی قرار است دونالد ترامپ دست از شرمندگی دوستانش بردارد، چه رسد به کل کشور؟‌» یک هفته بعد، در 21 ژوئیه، نیویورک‌تایمز داستانی خفت‌آور منتشر کرد که در آن دیدگاه‌های تحقیرآمیز روپرت درباره ترامپ و شانس او ​​به عنوان یک نامزد توضیح داده شد.

ترامپ با من تماس گرفت. معلوم بود که صبرش تمام شده است «این مرد خوب نیست. و من آن را توئیت خواهم کرد.»

گفتم: «لطفاً، شما در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان شرکت می‌کنید»، با این امید که او قصد ندارد یک توئیت منفی با هدف قرار دادن قدرتمندترین مرد در رسانه‌های محافظه‌کار منتشر کند.

و ادامه دادم: «نیازی نیست روپرت را از دست خود عصبانی کنید. یکی دو ساعت به من فرصت بده تا درستش کنم.»

با روپرت تماس گرفتم و به او گفتم که باید او را ببینم.

همان‌طور که در دفتر او نشسته بودیم، گفتم: «روپرت، فکر می‌کنم او می‌تواند برنده شود. شما دو نفر در بسیاری از مسائل موافق هستید. شما دولت کوچک‌تر می‌خواهید. شما مالیات کمتری می‌خواهید. شما مرزهای قوی‌تری می‌خواهید.»

روپرت با تعجب گوش می‌داد، مثل اینکه نمی‌توانست تصور کند ترامپ واقعاً در مورد نامزدی جدی است.

روز بعد، او با من تماس گرفت و گفت: «من به این موضوع نگاه کردم و شاید در مورد آن اشتباه قضاوت کردم.

او در واقع طرفداران واقعی دارد. به نظر می‌رسد که او بسیار محبوب است، مثل اینکه او واقعاً می‌تواند در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان با نحوه بازی‌اش یک نفر را به‌عنوان پادشاه معرفی کند. دونالد چه می‌خواهد؟»

من پاسخ دادم: «او می‌خواهد رئیس‌جمهور شود.»

«نه، او واقعاً چه می‌خواهد؟» دوباره پرسید.

گفتم: «ببین، او به هواپیمای زیباتر نیاز ندارد.» او یک هواپیمای زیبا دارد. او به خانه‌ای زیباتر نیاز ندارد. او به چیزی نیاز ندارد. او از تماشای اینکه سیاستمداران کشور را خراب می‌کنند خسته شده است و فکر می‌کند که می‌تواند کار بهتری انجام دهد.»

روپرت گفت: «جالب است.»

ما فعلاً آتش‌بس داشتیم.

پی‌نوشت:

1. Hope Hicks