شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری از امکان صدور الکترونیکی مجوز حمل محصولات چوبی به صورت خوداظهاری برای چوب‌های باغی و گونه‌های زراعت چوب خبر داد.

اصغر احمدی افزود: مجوز حمل چوب به صورت خوداظهاری برای چوب‌های حاصل از باغات و گونه‌های زراعت چوب از جمله کبوده، صنوبر و اکالیپتوس، پس از طی مراحل قانونی، به صورت الکترونیکی در کشور صادر می‌شود.

وی اضافه کرد: در محدوده شهری، مجوز قطع از سوی شهرداری و خارج از محدوده شهر از سوی جهاد کشاورزی شهرستان محل مبدأ صادر خواهد شد.

احمدی همچنین با اشاره به ضوابط مربوط به گونه‌های مشترک باغی و جنگلی ادامه داد: حمل چوب گونه‌هایی مانند گردو و همچنین گونه‌های جنگلی موجود در اراضی مستثنیات، مشمول فرایند خوداظهاری نبوده و متقاضی باید با مراجعه حضوری به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، درخواست خود را ارائه کند. وی تصریح کرد: الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز حمل محصولات چوبی، با هدف تسهیل امور متقاضیان، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و امکان نظارت و رهگیری دقیق محموله‌های چوبی انجام شده است و متقاضیان باید پیش از حمل چوب، نسبت به طی کامل مراحل قانونی و دریافت مجوز مربوطه اقدام کنند.