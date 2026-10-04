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کد خبر: ۳۳۹۳۴۶
تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
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نایب‌رئیس مجلس: آمریکا دروغ می‌گوید که مدافع حقوق بشر است؛ آمریکا ضد بشریت است

همدان- خبرنگار کیهان: 
حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا دروغ می‌گوید که مدافع حقوق بشر است بلکه آمریکا ضد بشریت است، گفت: کشوری که در ارسال دارو محدودیت وضع می‌کند نمی‌تواند مدعی دفاع از حقوق بشر باشد چرا که با این تحریم‌ها جان انسان‌ها به خطر می‌افتد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس اقدامات آمریکا را جنایت علیه بشریت دانست و افزود: آمریکا حتی اجازه نمی‌دهد داروهای خاص بیماران سرطانی را از کشورهای دیگر وارد کنیم و علاوه بر دارو، تأمین مایحتاج زندگی مردم را هدف گرفته است. وی تأکید کرد: در موضوع محاصره اقتصادی، نظام جمهوری اسلامی راهکارهای خودش را دنبال می‌کند و ان‌شاءالله اجازه نمی‌دهیم آنها در فشار اقتصادی به مردم نیز موفق شوند. حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه ایران در تقابل با آمریکا به قدرتی بزرگ تبدیل شده است، اظهار کرد: آینده کشور به فضل الهی درخشان است و پیروزی ما بر آمریکا قطعی است چرا که ملت در پشتیبانی از نظام و کشور، به وحدت و یکپارچگی بی‌نظیر رسیده‌اند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات و تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: این تهدیدهایی که ترامپ می‌کند که «نابودتان می‌کنم» و از این حرف‌ها، اگر واقعاً توان داشت این کار را انجام دهد، نیازی نبود این‌قدر داد و فریاد راه بیندازد. ترامپ می‌خواهد ضعف خودش را با این کری‌خوانی‌ها بپوشاند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه هیچ‌کدام از مسئولان ما طرفدار جنگ نیستند، عنوان کرد: مسئولان به دنبال زندگی و آرامش مردم هستند اما چه کار کنیم؛ گاهی وقت‌ها برای زندگی کردن باید جنگید و هیچ راه دیگری هم وجود ندارد.

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