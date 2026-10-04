تالش – خبرنگار کیهان:

فرماندار تالش در پیامی به مناسبت هفته گردشگری، با تبریک این مناسبت، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی شهرستان تالش در مسیر توسعه پایدار گردشگری تأکید کرد.

رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، در پیامی به مناسبت هفته گردشگری، این مناسبت را به فعالان عرصه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی تبریک گفت. در این پیام آمده است: شهرستان تالش با برخورداری از طبیعت کم‌نظیر، جنگل‌های هیرکانی، سواحل زیبا، کوهستان، فرهنگ کهن و غنی و صنایع‌دستی متنوع، از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری استان گیلان برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای رونق گردشگری افزود: آموزش صحیح گردشگری، حفظ و صیانت از طبیعت و فرهنگ بومی و همچنین معرفی آداب، رسوم و سنن ارزشمند منطقه، از الزامات توسعه پایدار گردشگری در تالش است.

همچنین فرماندار تالش در پیامی، فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را به فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های معظم شهدای انتظامی تبریک گفت و بر نقش مؤثر پلیس در تأمین امنیت، آرامش و نظم عمومی جامعه تأکید کرد و گفت: امنیت و آرامش جامعه، مرهون تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی است.