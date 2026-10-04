سدهای مشهد با افزایش ۱۰۰ درصدی بارندگی همچنان خالی از آب است

مشهد- خبرنگار کیهان:

سخنگوی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: سدهای تأمین‌کننده آب این کلانشهر به‌رغم افزایش

۱۰۷ درصدی بارندگی در مشهد طی سال آبی جاری، خالی از آب است.

کاظم جم در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: میزان بارندگی در مشهد طی سال آبی جاری، از مهرماه پارسال تاکنون حدود ۱۷۶ میلیمتر گزارش شده است که این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن ۸۵ میلیمتر بوده است. وی اضافه کرد: البته این افزایش بارندگی تأثیری در آبگیری سدها نداشت و اکنون میزان آب موجود در سدهای مشهد شامل دوستی، طرق، ارداک و کارده کمتر از

۲ درصد و در حقیقت سدها خالی از آب است. سخنگوی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تأکید کرد: با توجه به خشکسالی‌های پیاپی در استان و مشهد سطح آب سفره‌های زیرزمینی نیز کاهش چشمگیری دارد و منابع سطحی و زیرزمینی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. وی گفت: سال آبی گذشته میلیون‌ها متر مکعب آب از منابع سطحی و زیرزمینی برداشت شده که بیش از ۱۹۵ میلیون متر مکعب از این حجم مربوط به آب‌های سطحی و مابقی منابع زیرزمینی است. جم با اشاره به اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای تأمین آب مشهد، از شهروندان خواست مدیریت مصرف را همچنان رعایت کنند.